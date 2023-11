Η Ε.Ε. έφτιαξε «Tinder» για θέσεις εργασίας

Μοιάζει με τη γνωστή πλατφόρμα γνωριμιών, το Tinder, αλλά θα αφορά σε άλλου είδους γνωριμίες. Θα λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα σε εργοδότες και μετανάστες εκτός Ε.Ε.

Σε σημερινό του δημοσίευμα, το Politico προχώρησε στην παραπάνω αποκάλυψη, λέγοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση ετοίμασε σχέδιο νόμου για τη δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας, που θα συνταιριάζει τις προσφορές εργασίας στην Ε.Ε. με τους εργαζόμενους που θέλουν να μετακομίσουν στην Ευρώπη.

Οι επίτροποι Ιλβα Τζοχάνσον, Ιλιάνα Ιβάνοβα και Μαργαρίτης Σχοινάς παρουσίασαν το σχέδιο.

Ο κ. Σχοινάς, σε δήλωσή του, έκανε λόγο για «ένα μεγάλο βήμα για την οργανωμένη κινητικότητα με την αντιστοίχιση κενών θέσεων στην Ε.Ε. με ταλέντα εκτός Ε.Ε. για όλα τα επίπεδα δεξιοτήτων μέσω ενός εθελοντικού μηχανισμού».

Μίλησε επίσης για «τακτικές και νόμιμες οδούς ως ισχυρό αντικίνητρο για την παράτυπη μετανάστευση», συμπληρώνοντας ότι θέλουμε «όχι μια Ευρώπη φρούριο, αλλά μια Ενωση ανοιχτή για επιχειρήσεις».

A big step for organised mobility; matching EU vacancies w/ non-EU talent; for all skills levels via a voluntary mechanism.

Orderly and legal pathways as a strong disincentive to irregular migration.

Not a fortress Europe, a Union open for business. https://t.co/0oOC1ZZg4b pic.twitter.com/9rpA4Mh08i

