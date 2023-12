Γιάννος Κοντόπουλος στην «Κ»: Στο ραντάρ ξένων επενδυτών οι ελληνικές εισηγμένες

Η επενδυτική κοινότητα αναγνωρίζει τη δυναμική της ελληνικής οικονομίας, βλέπει την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά ως έναν σταθερό πυλώνα ανάπτυξης και δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στις ελληνικές εισηγμένες, δηλώνει σε συνέντευξή του στην «Κ» ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, Γιάννος Κοντόπουλος, επιστρέφοντας από το Λονδίνο όπου βρέθηκε την περασμένη εβδομάδα για το διήμερο επενδυτικό συνέδριο που διοργάνωσε για δεύτερη συνεχή χρονιά η Morgan Stanley, στα γραφεία της στην Cabot Square του Canary Wharf, σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Αυτή η προσπάθεια εξωστρέφειας της ελληνικής αγοράς αποδίδει καρπούς, όπως σημειώνει, και αυτό αποδεικνύεται τόσo από τις πολλές και ποιοτικές συναντήσεις που είχαν διεθνείς επενδυτικοί οργανισμοί με τις ελληνικές εταιρείες, όσο και από το γεγονός ότι έδωσαν το «παρών» στο συνέδριο οίκοι οι οποίοι συνολικά διαχειρίζονται πάνω από 40 τρισ. δολάρια. Το εγχώριο επιχειρείν έχει επιταχύνει τον βηματισμό του που πλέον είναι ορατός και εκτός συνόρων, αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, οι ιδιωτικοποιήσεις ελληνικών εταιρειών μέσω του Χρηματιστηρίου επιβεβαιώνουν και ενισχύουν την ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα και την ελληνική αγορά καθώς αποδεδειγμένα αφυπνίζουν το ενδιαφέρον όχι μόνο των ξένων επενδυτών αλλά και των εγχώριων. Οπως αναφέρει ο κ. Κοντόπουλος, οι πρόσφατες κινήσεις στο μέτωπο της αποεπένδυσης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από τις ελληνικές συστημικές τράπεζες οδήγησαν σε ενεργοποίηση νέων επενδυτικών μερίδων στο Χρηματιστήριο αλλά και σε επανενεργοποίηση πολλών μερίδων που για μεγάλο χρονικό διάστημα παρέμεναν αδρανείς. Η διάθεση των ποσοστών του ΤΧΣ αποτελεί ορόσημο για την πορεία τόσο των ίδιων των τραπεζών όσο και του Χρηματιστηρίου, αλλά και σημείο αναφοράς για την εγχώρια οικονομία, όπως προσθέτει.

Να σημειώσουμε πως σε λίγες ημέρες ο κ. Κοντόπουλος αναχωρεί για τις ΗΠΑ και για το ετήσιο συνέδριο της Capital Link, Invest in Greece, που θα διεξαχθεί στις 11 Δεκεμβρίου, ενώ στις 25 Ιανουαρίου θα βρεθεί και πάλι στη Νέα Υόρκη όπου για πρώτη φορά διοργανώνεται επενδυτικό συνέδριο για το ελληνικό χρηματιστήριο σε συνεργασία με την JP Morgan.

– Επιστρέψατε πριν από λίγες ημέρες από το Λονδίνο όπου για δεύτερη χρονιά συνδιοργανώσατε με τη Μοrgan Stanley επενδυτικό συνέδριο με τη συμμετοχή πολλών εισηγμένων επιχειρήσεων, μάλιστα και με την παρουσία του πρωθυπουργού. Τα μηνύματα που εισπράξατε από τις επαφές σας στη βρετανική πρωτεύουσα δημιουργούν συνθήκες αισιοδοξίας όσον αφορά την πορεία του Χρηματιστηρίου;

– Η απόφασή μας –πέρυσι– να διοργανώσουμε για πρώτη φορά σε συνεργασία με τη Morgan Stanley roadshow στο Λονδίνο ήταν στρατηγικά στοχευμένη και αποσκοπούσε στις συντονισμένες αλλά και διευρυμένες επαφές των ελληνικών εισηγμένων επιχειρήσεων με τη διεθνή επενδυτική κοινότητα, την ανάδειξη των προοπτικών των εταιρειών αυτών, την προβολή του ελληνικού χρηματιστηρίου διεθνώς. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι επιδιώξαμε να μεγιστοποιήσουμε την ψήφο εμπιστοσύνης των ξένων επενδυτών για τις ελληνικές εταιρείες και την ελληνική κεφαλαιαγορά.

Η επιλογή της Morgan Stanley, ενός από τους μεγαλύτερους επενδυτικούς οίκους, πραγματοποιήθηκε σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο συντονισμένων κινήσεων από πλευράς μας για την προβολή των ελληνικών επιχειρήσεων στη διεθνή επενδυτική κοινότητα. Ηδη από πέρυσι διαπιστώσαμε ουσιαστικό ενδιαφέρον της παγκόσμιας επενδυτικής κοινότητας για το προφίλ και τα αναπτυξιακά σχέδια των εισηγμένων εταιρειών αλλά και τις ευοίωνες, όπως ήδη διαγράφονταν, προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Ετσι, αποφασίσαμε να επαναλάβουμε και φέτος την ουσιαστική αυτή προσπάθεια εξωστρέφειας του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το αποτέλεσμα, πιστεύω, μας δικαίωσε απολύτως.

38 εισηγμένες και μη εταιρείες βρέθηκαν στο Λονδίνο και πραγματοποίησαν συναντήσεις με 124 θεσμικούς επενδυτές.

Ενα χρόνο μετά την πρώτη διοργάνωση, το αυξημένο ενδιαφέρον αποτυπώνεται κατ’ αρχάς στους αριθμούς: 38 εισηγμένες και μη εταιρείες βρέθηκαν στο Λονδίνο και πραγματοποίησαν περί τα 200 one to one και group meetings με 124 θεσμικούς επενδυτές προερχόμενους από 88 κορυφαίους επενδυτικούς οίκους του εξωτερικού που διαχειρίζονται συνολικά περισσότερα από 40 τρισ. δολάρια. To «παρών» στο forum έδωσαν 355 σύνεδροι.

Μεταξύ των οίκων που βρέθηκαν στο Λονδίνο ήταν οι Amundi Asset Management, Apollo Global Management, Blackstone Group, Capital Research Global Investors, Eaton Vance, Fidelity International, JP Morgan Asset Management, HSBC Global Assets Management, Point72 Asset Management και Schroder Investment Management.

Ομως, πέρα από τους αριθμούς που πιστοποιούν την επιτυχία του συνεδρίου, αυτό που αποκομίσαμε όλοι όσοι βρεθήκαμε στο Λονδίνο αυτό το διήμερο ήταν η καθολική αναγνώριση από την πλευρά των ξένων επενδυτών της δυναμικής της ελληνικής οικονομίας. Η διεθνής επενδυτική κοινότητα αναγνωρίζει την εγχώρια οικονομία και κατ’ επέκταση τη χρηματιστηριακή αγορά ως έναν σταθερό πυλώνα ανάπτυξης. Υπό το πρίσμα αυτό, το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε για το Χρηματιστήριο και τις εισηγμένες επιχειρήσεις ήταν ουσιαστικό και αυτό έγινε αντιληπτό από τις ερωτήσεις των ξένων διαχειριστών που είχαν μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

– Αντιλαμβάνομαι ότι ο τραπεζικός κλάδος βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, μετά και τις πρόσφατες επιτυχημένες αποεπενδύσεις του ΤΧΣ.

– Ηταν απολύτως αναμενόμενο το αυξημένο ενδιαφέρον για τις ελληνικές τράπεζες. Η αποεπένδυση του ΤΧΣ αποτελεί ορόσημο για την πορεία των τραπεζών και σημείο αναφοράς για την εγχώρια οικονομία. Αυτή η ψήφος εμπιστοσύνης από την εγχώρια αλλά και διεθνή επενδυτική κοινότητα μεταφράστηκε με τρεις εξαιρετικά επιτυχημένες αποεπενδύσεις και εκδήλωση ενδιαφέροντος από διεθνείς αλλά και εγχώριους επενδυτές, και αυτό το τελευταίο θεωρώ πως αξίζει ειδικής αναφοράς καθώς μεταξύ άλλων υπήρξε ενεργοποίηση νέων επενδυτικών μερίδων αλλά και επανενεργοποίηση πολλών μερίδων που για μεγάλο χρονικό διάστημα παρέμεναν αδρανείς.

– Πέραν του τραπεζικού, εκδηλώθηκε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για άλλους συγκεκριμένους κλάδους εισηγμένων εταιρειών;

– Το βασικό μήνυμα που εισπράξαμε στο Λονδίνο και το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό αλλά και ενδεικτικό της εικόνας που έχει πλέον διαμορφωθεί στο εξωτερικό, είναι η συνολική αναθέρμανση του επενδυτικού ενδιαφέροντος για τις ελληνικές εταιρείες.

Το εγχώριο επιχειρείν έχει επιταχύνει τον βηματισμό του που πλέον είναι ορατός και εκτός συνόρων. Οχι μόνο σε επίπεδο μεγεθών –η χρήση 2023 αναμένεται να είναι μαζί με τη χρήση 2022 οι δύο καλύτερες της τελευταίας 15ετίας για τις εισηγμένες εταιρείες– αλλά και σε επίπεδο πρωτοβουλιών εξωστρέφειας, επενδυτικών προγραμμάτων και αναπτυξιακών σχεδιασμών.

Ολα αυτά έχουν αναγνωρισθεί και βρίσκονται πλέον στο ραντάρ των διεθνών επενδυτών, στοιχείο που σκιαγραφεί τις προοπτικές που διαγράφονται για τις εισηγμένες εταιρείες. Οι κλάδοι ενέργειας, τουρισμού, κατασκευών, τεχνολογίας επίσης αποτέλεσαν σημεία εστίασης για τους ξένους διαχειριστές, ωστόσο τα πραγματοποιηθέντα ραντεβού με τους εκπροσώπους όλων των εταιρειών που βρέθηκαν στο Λονδίνο πιστοποιούν πως το ενδιαφέρον ήταν ευρύτατο.

– Σε αυτό το θετικό περιβάλλον που περιγράφετε και που πρόσφατα εισπράξατε στο Λονδίνο, η επιστροφή του Χρηματιστηρίου στις ανεπτυγμένες αγορές εκτιμάτε ότι είναι θέμα χρόνου;

– Η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας της χώρας αποτελούσε το βασικό προαπαιτούμενο για την επιστροφή και του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις ανεπτυγμένες αγορές. Πέραν αυτού, οι οίκοι αξιολόγησης θέτουν ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια επί των οποίων συνεχίζουμε να εργαζόμαστε έχοντας ήδη εκπληρώσει τα περισσότερα από αυτά. Το γεγονός ότι στην περυσινή παγκοσμίως δύσκολη χρηματιστηριακά χρονιά βρεθήκαμε στην κορυφή των διεθνών επιδόσεων και φέτος παραμένουμε στην πρώτη τριάδα, λειτουργεί υπέρ ημών και για την επιστροφή μας στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών.

– Η πρόσφατη αποεπένδυση των τίτλων της Εθνικής Τράπεζας που κατείχε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα μπορούσε να πει κανείς ότι αποτέλεσε μία «πρόβα» για εσάς, για το κατά πόσον το Χρηματιστήριο Αθηνών μπορεί να υποστηρίξει επιτυχώς και άλλες επικείμενες ιδιωτικοποιήσεις;

– Η διάθεση των τίτλων της Εθνικής Τράπεζας δεν αποτέλεσε πρόβα αλλά μία ακόμα επιβεβαίωση πως το Χρηματιστήριο μπορεί να υποστηρίξει με απόλυτη επιτυχία μεγάλης κλίμακας ιδιωτικοποιήσεις λειτουργώντας καταλυτικά στην αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας και στην αφύπνιση του εγχώριου και διεθνούς επενδυτικού ενδιαφέροντος. Τονίζω εδώ ότι η υπηρεσία μας «Ηλεκτρονικό Βιβλίο Προσφορών» λειτούργησε άριστα συνεισφέροντας ουσιαστικά στην τελική επιτυχία του εγχειρήματος.

Διττής σημασίας η ιδιωτικοποίηση του Αερολιμένα Αθηνών μέσω του Χ.Α.

– Η αυξημένη κινητικότητα που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα όσον αφορά την εισαγωγή εταιρειών στο Χρηματιστήριο, εκτιμάτε πως θα έχει συνέχεια;

– To σχετικό pipeline που έχει αρχίσει να διαμορφώνεται είναι ιδιαιτέρως ενθαρρυντικό καθώς περιλαμβάνει νέες εισαγωγές και στις δύο αγορές μας, την κύρια και την εναλλακτική, μετατάξεις από την εναλλακτική αγορά στην κύρια αλλά και εκδόσεις ομολόγων.

Είναι σημαντικό κατ’ αρχάς για τις ίδιες τις εταιρείες να αντιληφθούν τα ουσιαστικά οφέλη που συνεπάγεται η επιλογή του Χρηματιστηρίου ως πηγής άντλησης κεφαλαίων, τα οποία θα τους επιτρέψουν να ενισχύσουν τη δυναμική τροχιά τους στην αγορά.

Παράλληλα, η εισαγωγή τους σημαίνει αυτόματα περιβάλλον απόλυτης διαφάνειας και εταιρικής διακυβέρνησης, δεδομένα που λειτουργούν ως δικλίδες ασφαλείας για τους μετόχους αλλά και ως σηματωροί για την αύξηση της αναγνωρισιμότητας των ίδιων των εταιρειών.

– Αναφερθήκατε σε επικείμενες μετατάξεις από την εναλλακτική στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου. Εχοντας δει ανάλογα ιδιαίτερα επιτυχημένα παραδείγματα άλλων εταιρειών στο παρελθόν, θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν πιστεύετε ότι η εναλλακτική αγορά έχει πετύχει στον ρόλο της ως εφαλτήριο για τη μετάταξη εταιρειών στην κύρια αγορά.

– Είναι βέβαιο πως η εναλλακτική αγορά (ή ΕΝ.Α. όπως την αποκαλούμε) του Χρηματιστηρίου έχει λειτουργήσει απολύτως επιτυχώς ως εφαλτήριο για την ανάπτυξη και μεγέθυνση εταιρειών και τη μετέπειτα εισαγωγή τους στην κύρια αγορά.

Ωστόσο, ο ρόλος της ΕΝ.Α. είναι διττός και περιλαμβάνει ακόμη ένα σκέλος εξίσου σημαντικό: απευθύνεται σε εταιρείες για τις οποίες η εισαγωγή στην ΕΝ.Α. δεν αποτελεί μεταβατικό στάδιο, αλλά τελικό στόχο. Η απόφαση για τον τρόπο που θα «εκμεταλλευθεί» μια εταιρεία την εισαγωγή στην ΕΝ.Α. έγκειται στον στρατηγικό σχεδιασμό της.

Η εναλλακτική αγορά έχει λειτουργήσει απολύτως επιτυχώς ως εφαλτήριο για την ανάπτυξη και μεγέθυνση εταιρειών.

Η μόνιμη παραμονή μιας εταιρείας στην ΕΝ.Α. εξασφαλίζει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο, σε σχέση με την κύρια αγορά, κάποια από τα βασικά πλεονεκτήματα εισαγωγής στο Χρηματιστήριο: χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης σε σύγκριση με άλλες πηγές άντλησης κεφαλαίων, αυξημένη αναγνωρισιμότητα, ανάπτυξη ορθής οργανωτικής δομής και εταιρικής διακυβέρνησης, μεταξύ άλλων.

– Τον προσεχή Φεβρουάριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών. Αυτή η εισαγωγή αποτελεί μία από τις «θετικές εκπλήξεις» που επικαλείστε όταν αναφέρεστε στην ανάγκη αλλαγής του αρνητικού αφηγήματος για το Χ.Α.;

– Είναι προφανές ότι η ιδιωτικοποίηση του Αεροδρομίου μέσω του Χρηματιστηρίου ανήκει στην κατηγορία των «θετικών εκπλήξεων» στις οποίες αναφέρομαι συχνά. Πρόκειται για μια εξέλιξη διττής σημασίας: Θα προκαλέσει την έλευση σημαντικών κεφαλαίων από το εξωτερικό και παράλληλα θα δώσει ηχηρό σήμα πως η κυβέρνηση αναγνωρίζει το Χρηματιστήριο Αθηνών ως δυναμικό πυλώνα ανάπτυξης της οικονομίας. Αυτόν τον σημαντικό ρόλο το Χρηματιστήριο Αθηνών οφείλει, μπορεί και θα πρέπει να τον διαδραματίσει, συντελώντας στον βαθμό που του αναλογεί στην επιτάχυνση της γενικότερης αναπτυξιακής πορείας της χώρας μας.