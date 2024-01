Ξεκίνησαν προσφορές έως 70% πριν από την έναρξη των εκπτώσεων

Με προσφορές που φθάνουν ακόμη και το 70% ξεκίνησαν ήδη οι εκπτώσεις σε φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα των μεγάλων αλυσίδων λιανικής, με τις εταιρείες ειδών ένδυσης και αθλητικών ειδών να μπαίνουν πρώτες στον χορό, πριν από την τυπική έναρξη της χειμερινής εκπτωτικής περιόδου που ξεκινάει την ερχόμενη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου. Η καλοκαιρία σε συνδυασμό με το γεγονός ότι αρκετοί βρίσκονται ακόμη σε διακοπές, ώθησε ήδη από χθες τους καταναλωτές στα εμπορικά καταστήματα. Οι προσδοκίες των εμπόρων για τις φετινές χειμερινές εκπτώσεις είναι αρκετά υψηλές για δύο βασικούς λόγους: πρώτον, λόγω πληθωρισμού οι καταναλωτές αναμένεται τώρα να κάνουν περισσότερες αγορές, ειδικά ειδών ένδυσης και υπόδησης και δεύτερον, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που επικράτησαν το προηγούμενο διάστημα, υπάρχουν πολλά αποθέματα.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκινήσουν τις προσφορές και τα καταστήματα ειδών τεχνολογίας και οικιακών συσκευών, καθώς και επίπλων. Υπενθυμίζεται ότι οι χειμερινές εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως τις 29 Φεβρουαρίου, ενώ τα καταστήματα επιτρέπεται να είναι ανοιχτά σε όλη την επικράτεια την Κυριακή 14 Ιανουαρίου και την Κυριακή 21 Ιανουαρίου, από τις 11 π.μ. έως τις 8 μ.μ.

Ειδικότερα, ήδη από προχθές οι αλυσίδες ΖΑRA και H&M ξεκίνησαν προσφορές σε μεγάλη ποικιλία ειδών ένδυσης και υπόδησης, με την μεν πρώτη να διαφημίζει προσφορές από 40%, τη δε δεύτερη να διαθέτει ρούχα ακόμη και με έκπτωση 70%. Εκπτώσεις έως 50% κάνουν ήδη όλες οι μεγάλες αλυσίδες αθλητικών ειδών (Intersport, JD Sports, Cosmos Sport, Zakcret Sports, Sportvision, Hall of Brands), ενώ μικρότερες είναι οι εκπτώσεις, 15% έως 30%, στις αλυσίδες ειδών υπόδησης. Προσφορές έχουν ξεκινήσει και τα μεγάλα marketplaces ειδών μόδας (π.χ. About You), οι αλυσίδες καλλυντικών, ενώ στον χορό των εκπτώσεων αναμένεται να μπουν από Δευτέρα τόσο τα μικρότερα εμπορικά καταστήματα όσο και τα σούπερ μάρκετ για τα είδη bazaar (ηλεκτρικές συσκευές, ρούχα, οικιακός εξοπλισμός).

Με αφορμή την επικείμενη έναρξη των χειμερινών εκπτώσεων, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών Σταύρος Καφούνης έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η χειμερινή εκπτωτική περίοδος ξεκινάει την ερχόμενη Δευτέρα και οι εμπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας περιμένουν πολλά από αυτήν. Είναι η περίοδος όπου πρέπει να αδειάσουν τα ράφια από τα εμπορεύματα της προηγούμενης περιόδου ώστε να γεμίσουν με νέα, ανοιξιάτικα. Γι’ αυτό και διαχρονικά οι καταναλωτές γνωρίζουν καλά ότι τώρα είναι η στιγμή που θα βρουν πολύ μεγάλες εκπτώσεις ώστε να καλύψουν ανάγκες που, είτε λόγω του περιορισμένου διαθέσιμου εισοδήματος είτε λόγω των –δυστυχώς– ανατιμημένων προϊόντων, δεν το έκαναν. Οι προσδοκίες είναι μεγάλες τούτη την εκπτωτική περίοδο και ελπίζω ότι τα αποτελέσματα, τα οποία θα αποτυπωθούν όπως πάντα στη μεγάλη έρευνα του ΕΣΑ στο τέλος της περιόδου, θα είναι καλά για όλους».

Μέσα στις επόμενες ημέρες, τέλος, αναμένεται τροποποίηση του πρόσφατου νόμου περί εκπτώσεων προκειμένου η εφαρμογή της προοδευτικής μείωσης τιμών χωρίς διακοπές, που είχε χρονικό όριο τις 30 ημέρες, να αυξηθεί έτσι ώστε να καλύπτει το σύνολο της επίσημης εκπτωτικής περιόδου.