Skroutz: Ανοδικά κατά 28% οι αγορές πριν από τα Χριστούγεννα

Κινητά τηλέφωνα και αξεσουάρ κινητών, παιχνίδια, αλλά και… συμπληρώματα διατροφής συγκαταλέγονται στον κατάλογο των εορταστικών αγορών που έκαναν οι καταναλωτές πριν από τα Χριστούγεννα από το Skroutz Marketplace. Οι ηλεκτρονικές αγορές, πάντως, φαίνεται ότι καλά κρατούν και για τον… σάκο του Αη Βασίλη, καθώς καταγράφηκε φέτος αύξησή τους κατά 28% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, με το ρεκόρ να σημειώνεται στις 18 Δεκεμβρίου, όταν μέσω του Skroutz Marketplace πραγματοποιήθηκαν πάνω από 45.000 παραγγελίες.

Ειδικότερα, κατά τη φετινή περίοδο πριν από τα Χριστούγεννα (10-22.12.2023) η μέση αξία του «καλαθιού» στο Skroutz Marketplace έφτασε τα 67 ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 8,51% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο (11-23.12.2022). Ως προς τις κατηγορίες προϊόντων που επέλεξαν οι καταναλωτές, τη μεγαλύτερη αύξηση στις πωλήσεις σημείωσε η κατηγορία «Ανδρικές μπλούζες» (108,58%), δείχνοντας την αυξανόμενη προτίμηση των καταναλωτών στην κατηγορία Μόδα του Skroutz.

Οι δέκα κατηγορίες στις οποίες καταγράφηκαν οι περισσότερες πωλήσεις κατά την εορταστική περίοδο ήταν οι ακόλουθες:

1. Θήκες κινητών.

2. Κινητά τηλέφωνα.

3. Ειδικά συμπληρώματα διατροφής.

4. Βιταμίνες.

5. Επιτραπέζια παιχνίδια.

6. Bluetooth Handsfree.

7. Κρέμες προσώπου.

8. Sneakers.

9. Προστασία οθόνης κινητών.

10. Παιχνίδια Lego.

Αξιοσημείωτο είναι ότι και για τα χριστουγεννιάτικα δώρα οι καταναλωτές επέλεξαν shopping on-the-go (αγορές δηλαδή μέσω του κινητού τηλεφώνου) μέσω του Skroutz, με τις επισκέψεις στην εν λόγω εφαρμογή να αυξάνονται 24,5%. Την ίδια στιγμή, αύξηση 40% σε σχέση με την περυσινή περίοδο παρατηρείται και για τις express παραδόσεις μέσω Skroutz, με τις Last Mile να αυξάνονται κατά 54%. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι οι παραγγελίες που έφυγαν από τις αποθήκες της Skroutz (Fulfilled by Skroutz) για την περίοδο των εορτών αυξήθηκαν κατά 236% σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου χρόνου.

Δημοφιλές για μεγάλες αγορές αποδεικνύεται, την ίδια ώρα, το μοντέλο Buy Now, Pay Later, καθώς η μέση τιμή ανά παραγγελία για όσους επέλεξαν τον τρόπο αυτό πληρωμής άγγιξε τα 380 ευρώ, ενώ οι καταναλωτές που προχώρησαν σε πληρωμή με Google και Apple Pay πραγματοποίησαν αγορές αξίας 52 ευρώ και 58 ευρώ κατά μέσον όρο αντιστοίχως. Αξίζει να σημειωθεί ότι συνολικά μέσα στο 2023 το οι εγγεγραμμένοι χρήστες στο Skroutz έφτασαν τα 5,7 εκατ., ενώ η συνδρομητική υπηρεσία Skroutz Plus αριθμεί περί τα 300.000 μέλη. Στη διάρκεια του 2023 παραδόθηκαν 11 εκατ. παραγγελίες, εκ των οποίων 2,4 εκατ. παραδόθηκαν σε skroutz points, δηλαδή στις αυτόματες θυρίδες παραλαβής (lockers).