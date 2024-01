Εξαγορά της «Ανεμος» από τη Motor Oil

Την ολοκλήρωση της εξαγοράς του 25% της «Ανεμος Res» από τη θυγατρική του More ενέκρινε χθες η έκτακτη γενική συνέλευση του ομίλου Motor Oil. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η More κατέχει πλέον το 100% των μετοχών της «Ανεμος Res», αφού τον Δεκέμβριο του 2022 είχε ολοκληρωθεί η αρχική εξαγορά του 75% της εταιρείας. Πρόκειται για το μεγαλύτερο project εξαγοράς για τη Motor Oil, μέσω του οποίου ενισχύει το αποτύπωμά της στον τομέα των ΑΠΕ, που αποτελεί αναπόσπαστο πυλώνα του στρατηγικού σχεδιασμού της για την ενεργειακή μετάβαση του ομίλου, με ορίζοντα το 2030. Η More αποτελεί σημαντικό βραχίονα της ενεργειακής μετάβασης του ομίλου διαθέτοντας σήμερα ένα σύγχρονο χαρτοφυλάκιο συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 837 MW, το 94% του οποίου είναι μονάδες παραγωγής με βάση την αιολική ενέργεια. Επιπροσθέτως, διαχειρίζεται έργα σε διάφορα στάδια ανάπτυξης, συνολικής ισχύος 2.2 GW.

Αντλήθηκαν 812,5 εκατ. από εξάμηνα έντοκα

Στο 3,77% διαμορφώθηκε η απόδοση στα εξάμηνα έντοκα, έναντι 3,87% που ήταν η απόδοση σε αντίστοιχη δημοπρασία τον Δεκέμβριο. Οι συνολικές προσφορές άγγιξαν το 1,11 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας κατά 1,78 φορές το ζητούμενο ποσό των 625 εκατ. ευρώ, με το ελληνικό Δημόσιο να αντλεί 812,5 εκατ. ευρώ, αφού έγιναν δέκτες μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται πως έως σήμερα Πέμπτη μπορούν και όσοι ιδιώτες επιθυμούν να προμηθευτούν τα εν λόγω έντοκα μέσω δημόσιας εγγραφής, με ανώτατο ποσό τις 15.000 ευρώ.

Ταχεία αδειοδότηση για θέρετρο στην Ερμιόνη

Το κίνητρο της ταχείας αδειοδότησης για το σύνολο της επένδυσης και των υποδομών της, καθώς και το κίνητρο της χωροθέτησης με την κατάρτιση Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ), χορηγεί το υπουργείο Ανάπτυξης με πρόσφατη απόφαση του Κ. Σκρέκα στην Plepi Land Development Ltd για την κατασκευή του τουριστικού θερέτρου Hydra’s Art Residences στην περιοχή της Ερμιόνης. Η εν λόγω επένδυση έχει χαρακτηριστεί στρατηγική, καθώς ο προϋπολογισμός της ανέρχεται σε 119 εκατ. ευρώ.

Βελτιωμένες επιδόσεις για την Air France

Διψήφια άνοδο επιβατικής κίνησης και εσόδων εμφάνισε, κατά πληροφορίες, η Air France Ελλάδας το 2023, συγκριτικά με το 2022. Φέτος, όπως εκτιμούν στελέχη της αεροπορικής, η ζήτηση για ταξίδια θα ισχυροποιηθεί ακόμη περισσότερο, σε σχέση με πέρυσι, με ξεκάθαρη εικόνα για το εάν η συγκεκριμένη αναμενόμενη τάση επικρατήσει να αναμένεται ότι θα υπάρξει περίπου προς τα τέλη Φεβρουαρίου. Το φετινό καλοκαίρι, η Air France θα εκτελεί έως και έξι πτήσεις ανά ημέρα από και προς το «Ελευθέριος Βενιζέλος», ενώ θα επιχειρεί, κάθε Σάββατο, και από την Καλαμάτα.

Η Prodea απέκτησε το 55% της MHV

Στα 254 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε το τίμημα για την εξαγορά του 55% της MHV (Mediterranean Hospitality Venture) από την Prodea Investments, η οποία με τον τρόπο αυτό θα ελέγχει πλέον το 80% της εταιρείας. Ταυτόχρονα, ολοκληρώθηκε η αποεπένδυση της YODA Group του ομίλου Παπαλέκα από τον επενδυτικό «βραχίονα» που είχε δημιουργηθεί, σε συνεργασία τόσο με την Prodea όσο και με την Invel, για τη δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου πολυτελών τουριστικών ακινήτων. Παράλληλα, ο όμιλος Παπαλέκα προχώρησε στην απόκτηση του 5,22% της Prodea Investments, αντί ποσού 67,99 εκατ. ευρώ, διευρύνοντας τη μετοχική βάση της εισηγμένης. Πρόκειται για σαφή ένδειξη της στενής συνεργασίας ανάμεσα στον όμιλο Παπαλέκα και στην Prodea Investments, η οποία δεν αποκλείεται να συνεχιστεί και στο μέλλον, μέσω της δημιουργίας κάποιου νέου σχήματος στην αγορά ακινήτων. Σήμερα, η MHV διαθέτει ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων, ύψους άνω των 500 εκατ. ευρώ.