Εμφαση σε παραδόσεις προϊόντων σε Skroutz Points δίνει η Skroutz

Σε «αυτόνομη» εταιρεία out of home delivery εξελίσσεται η Skroutz Last Mile, επιδιώκοντας να αξιοποιήσει το ευρύ δίκτυο αυτόματων μηχανημάτων παραλαβής (θυρίδες ή lockers) που διαθέτει, δίκτυο μάλιστα το οποίο σχεδιάζεται να διπλασιασθεί μέχρι το τέλος του 2024 με αρχές του 2025, και η πληθυσμιακή κάλυψη να φθάνει το 80% από 65%-70% που είναι σήμερα. Με άλλα λόγια η υπηρεσία, που αποτελεί σήμερα υποστηρικτικό βραχίονα του Skroutz Marketplace για τις παραδόσεις, θα δραστηριοποιηθεί και στην παράδοση ηλεκτρονικών παραγγελιών που έχουν γίνει σε ηλεκτρονικά καταστήματα εκτός του Skroutz Marketplace, ως αυτόνομη εταιρεία ταχυμεταφορών, εξειδικευμένη στις παραδόσεις εκτός σπιτιού.

«Δεν θέλουμε να γίνουμε ακόμη μία κλασική εταιρεία ταχυμεταφορών», τονίζει μιλώντας στην «Κ» ο κ. Αγαμέμνων Παπάζογλου, διευθυντής στρατηγικής της Skroutz Last Mile. Η έμφαση της ανάπτυξης φέτος θα δοθεί τόσο στην επέκταση του δικτύου των Skroutz Points όσο και στη διεύρυνση των συνεργασιών με λιανεμπόρους εκτός του Skroutz Marketplace.

Στα τέλη του έτους ο αριθμός των lockers θα έχει αυξηθεί στις 4.000, ενώ οι οδηγοί θα φθάσουν τους 900 από 450 σήμερα.

«Υπάρχουν τα στοιχεία που δείχνουν την προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης σε αυτό το κομμάτι. Το 80% όσων επέλεξαν για πρώτη φορά να παραδοθεί η παραγγελία τους σε θυρίδα, υιοθετούν την επιλογή αυτή ως πρώτη για τις επόμενες παραγγελίες τους», επισημαίνει ο κ. Παπάζογλου. Ηδη σήμερα περισσότεροι από 400.000 χρήστες του Skroutz επιλέγουν την παράδοση σε Skroutz Points (σ.σ. έτσι ονομάζονται τα μηχανήματα αυτόματης παραλαβής δεμάτων σε θυρίδες της Skroutz) για πάνω από το 60% των αγορών που πραγματοποιούν από το Skroutz Marketplace. «Μάλιστα, οι αγοραστές αυτοί εμφανίζουν αύξηση κατά 40% της συχνότητας αγορών από ηλεκτρονικά καταστήματα σε σύγκριση με όσους δεν επιλέγουν την παράδοση του δέματος σε θυρίδα», προσθέτει ο κ. Παπάζογλου. Πέρα από την ευελιξία που παρέχει αυτό το σύστημα, καθώς δεν χρειάζεται να περιμένει κάποιος στο σπίτι συγκεκριμένη ώρα για να παραλάβει ένα δέμα, το ποσοστό επιτυχούς παράδοσης είναι 98%, ενώ στην κατ’ οίκον παράδοση πέφτει κάτω από 90%.

Ας σημειωθεί, άλλωστε, ότι περίπου το 70% των δεμάτων που τοποθετούνται σε lockers παραλαμβάνονται από τους αγοραστές εντός των πρώτων 6 ωρών, στοιχείο που δείχνει την επιτυχία του συγκεκριμένου συστήματος. Το μοντέλο αυτό είναι επίσης πιο οικονομικό σε σύγκριση με τις παραδοσιακές παραδόσεις στο σπίτι –περίπου κατά 40%–, ενώ συνήθως οδηγεί σε αύξηση της πελατείας και για τα καταστήματα έξω από τα οποία βρίσκονται εγκατεστημένα τα Skroutz Points.

Στο πλαίσιο της επέκτασης που επιχειρεί η Skroutz Last Mile σχεδιάζει στο τέλος του 2024 με αρχές του 2025 ο αριθμός των Skroutz Points να φθάνει τις 4.000 από περίπου 2.000 που είναι σήμερα, με την έμφαση να δίνεται φυσικά στα μεγάλα αστικά κέντρα, στην Κρήτη, όπου πρόσφατα εγκαταστάθηκαν τα πρώτα Skroutz Points, καθώς και στη Βορειοδυτική Ελλάδα. Διπλασιασμός σχεδιάζεται όμως και στους οδηγούς, καθώς από 450 που είναι σήμερα αναμένεται να φθάσουν τους 900 μέχρι το τέλος του χρόνου. Επέκταση των Skroutz Points σχεδιάζεται και για την Κύπρο, όπου ήδη δραστηριοποιείται η Skroutz, με πιλοτική εγκατάσταση μηχανημάτων μέσα στο 2024.