Διευρύνεται το πεδίο δραστηριοποίησης των servicers

Νέες συναλλαγές και επενδύσεις σε χαρτοφυλάκια όλων των κατηγοριών και μεγεθών και όχι μόνο στον τραπεζικό τομέα, όπως οι υπηρεσίες κοινής ωφελείας, το e-commerce, οι υπηρεσίες «Αγόρασε τώρα Πλήρωσε αργότερα (Buy Now Pay Later – BNPL), αναμένονται σε όλη την Ευρώπη στον τομέα της διαχείρισης απαιτήσεων. Οπως επεσήμανε ο Global Head of Servicing της Intrum και διευθύνων σύμβουλος της Intrum στην Ελλάδα Γιώργος Γεωργακόπουλος, μιλώντας στο NPL Europe 2024, το οποίο διοργάνωσε η Smith Novak στο Λονδίνο, «πρόκειται για απαιτήσεις από τράπεζες, τηλεπικοινωνίες, ασφαλιστικές εταιρείες, μεσαίες επιχειρήσεις όλων των ειδών κ.λπ.».

Ο κ. Γεωργακόπουλος εκτίμησε ότι οι συναλλαγές που θα ενταθούν από το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο δεν θα φθάσουν το επίπεδο του 2021-2022 σε μεγέθη, αλλά θα είναι αξιοσημείωτες και υπογράμμισε ότι η κινητικότητα στην αγορά προέρχεται στη Νότια Ευρώπη από τον τραπεζικό τομέα και στην υπόλοιπη Ευρώπη από άλλους κλάδους. Παράλληλα προέβλεψε ότι θα υπάρξουν αλλαγές στη δομή της αγοράς πανευρωπαϊκά ως αποτέλεσμα των νέων κανονισμών, όπως η οδηγία για την αγορά NPLs και το κανονιστικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων, που έχουν αυστηρές απαιτήσεις, τις οποίες μπορούν να καλύψουν μεγαλύτεροι servicers που έχουν τεχνογνωσία για όλη τη «διαδρομή» και όλα τα είδη απαιτήσεων και μπορούν να συγκεντρώσουν κεφάλαια.

Η σχετική οδηγία έχει ενσωματωθεί σε νόμο και στη χώρα μας και οι εταιρείες διαχείρισης που έχουν ήδη αδειοδοτηθεί θα πρέπει να υποβάλουν τις πληροφορίες που προβλέπει ο νόμος στην ΤτΕ έως την 29η Μαρτίου, ώστε να αξιολογηθεί έως τα τέλη Ιουνίου εάν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του νέου νόμου. Εφόσον προκύπτει συμμόρφωση, θα λαμβάνουν νέα άδεια λειτουργίας και θα εγγράφονται στο σχετικό μητρώο που θα δημιουργηθεί. Σε διαφορετική περίπτωση, η ΤτΕ επιβάλλει μέτρα που θα διασφαλίζουν τη συμμόρφωσή τους εντός συγκεκριμένης προθεσμίας ή θα απαγορεύει την συνέχιση της λειτουργίας τους. Οπως προβλέπει ο νόμος, η ΤτΕ μπορεί με απόφασή της να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας εφόσον η Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις:

• Δεν έχει κάνει χρήση της άδειας λειτουργίας εντός 12 μηνών από τη χορήγησή της.

• Επαυσε να ασκεί δραστηριότητες για τις οποίες χορηγήθηκε η άδεια λειτουργίας διαχειριστή πιστώσεων για περίοδο μεγαλύτερη των 6 μηνών.