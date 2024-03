«Φρένο» Μπάιντεν στην εξαγορά US Steel από την ιαπωνική Nippon

Εμπόδια στη σχεδιαζόμενη πώληση της εμβληματικής χαλυβουργίας US Steel στη Nippon Steel της Ιαπωνίας υψώνει ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού ενόψει των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου, όταν θα διασταυρώσει εκ νέου τα ξίφη του με τον υπέρμαχο του δόγματος «πρώτα η Αμερική», Ντόναλντ Τραμπ. Σε δήλωση που έλαβε εκ των προτέρων το Associated Press, ο Μπάιντεν επρόκειτο να τονίσει μεταξύ άλλων ότι «η US Steel είναι μια ιστορική αμερικανική εταιρεία χάλυβα για έναν και πλέον αιώνα, και είναι ζωτικής σημασίας να παραμείνει αμερικανική και να λειτουργεί εγχώρια». Ο Δημοκρατικός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έχει καταστήσει την αναβίωση της αμερικανικής βιομηχανίας ακρογωνιαίο λίθο της ατζέντας του, καθώς επιδιώκει να επανεκλεγεί, με τις ευλογίες του μεγαλύτερου αμερικανικού συνδικάτου AFL-CIO και πολλών ακόμη συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Ο κολοσσός Nippon Steel ανακοίνωσε τον Δεκέμβριο ότι σχεδιάζει να αγοράσει την αμερικανική παραγωγό χάλυβα με έδρα το Πίτσμπουργκ για 14,9 δισ. δολάρια, εγείροντας ανησυχίες για το τι θα μπορούσε να σημαίνει η εν λόγω συμφωνία για τους εργαζομένους, τις αλυσίδες εφοδιασμού αλλά και την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Λίγο μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι το «ντιλ» θα τεθεί υπό εξέταση από την Επιτροπή Ξένων Επενδύσεων, με τον ίδιο τον πρόεδρο να μην παρεμβαίνει επίσημα στη διαδικασία αναθεώρησης.

Ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη υποσχεθεί ότι αν εκλεγεί, θα σταματήσει την εξαγορά της US Steel: «Θα την εμπόδιζα. Νομίζω ότι θα ήταν φρικτό να αγοράσει η Ιαπωνία τη US Steel. Θα μπλόκαρα τη συμφωνία ακαριαία». Ο Μπάιντεν επισκέφθηκε χθες το Σαγκινόου του Μίσιγκαν, έδρα κάποτε πολλών εργοστασίων της General Motors, με την ελπίδα η υποστήριξη που ήδη έχει από τους συνδικαλιστές να βρει απήχηση και στους ψηφοφόρους. Η πόλη βρίσκεται σε μια αμφίρροπη κομητεία που υποστήριξε τον Τραμπ το 2016 και ψήφισε τον Μπάιντεν το 2020, και έχει ιδιαίτερο βάρος και στη φετινή προεδρική κούρσα. Η US Steel έχει την έδρα της στην Πενσιλβάνια, μια άλλη κρίσιμη πολιτεία. Ο Μπάιντεν διατηρεί στενή σχέση με το συνδικάτο εργαζομένων στα χαλυβουργεία United Steelworkers και παρείχε στα μέλη του «προσωπικές διαβεβαιώσεις» ότι έχουν τη στήριξή του, σύμφωνα με δήλωση του σωματείου, μετά την ανακοίνωση της Nippon Steel.

Οι ΗΠΑ θεωρούν την Ιαπωνία έναν από τους στενότερους συμμάχους τους και βασικό εταίρο στην προσπάθεια να εμποδίσουν την αυξανόμενη επιρροή της Κίνας στην Ασία. Ο Μπάιντεν έχει επισκεφθεί τη χώρα δύο φορές ως πρόεδρος και αναμένεται να υποδεχθεί τον Ιάπωνα πρωθυπουργό Φούμιο Κισίντα στον Λευκό Οίκο στις 10 Απριλίου για να επαναβεβαιώσουν τις καλές σχέσεις τους. Οι διασυνδέσεις, ωστόσο, της Nippon Steel με την Κίνα έχουν προκαλέσει ανησυχίες στην Ουάσιγκτον. Πάνω από το ήμισυ του χάλυβα που παράγεται παγκοσμίως προέρχεται από την Κίνα, σύμφωνα με την Παγκόσμια Ενωση Χάλυβα. Η Ινδία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός, ακολουθούμενη από την Ιαπωνία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η βιομηχανία χάλυβα ήταν παραδοσιακά μια από τις πιο προστατευμένες αγορές των ΗΠΑ. Το 2018 ο τότε πρόεδρος Τραμπ επέβαλε δασμούς 25% στον εισαγόμενο χάλυβα, ενώ ο Μπάιντεν συμφώνησε αργότερα με την Ε.Ε. να επιτρέψει τις εισαγωγές ευρωπαϊκού χάλυβα μέχρι ένα ορισμένο επίπεδο πριν ισχύσουν οι δασμοί. Η US Steel ειδικότερα κατέχει ιδιαίτερη θέση στην οικονομική ιστορία του έθνους. Ηταν η πρώτη εταιρεία αξίας δισ. δολαρίων της χώρας μετά την ίδρυσή της το 1901 μέσω μιας συγχώνευσης εταιρειών χάλυβα με επικεφαλής θρυλικά στελέχη επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων και ο Τζον Ροκφέλερ.