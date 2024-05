Noval Property: Τα στρατηγικά πλεονεκτήματα που τη διαφοροποιούν

Η Noval Property, θυγατρική της Viohalco και 2η μεγαλύτερη Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (A.E.Ε.Α.Π.) στην Ελλάδα, διαθέτει ένα σύγχρονο και ιδιαίτερα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο 61 ακινήτων, συνολικής δομημένης επιφάνειας 471.000 τ.μ., που εκτείνεται σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς (κτήρια γραφείων, εμπορικά κέντρα και πάρκα, αστικές αναπλάσεις, logistics, ξενοδοχεία, κ.ά.). Το ισχυρό χαρτοφυλάκιό της, το κύρος και η αξιοπιστία της μητρικής Viohalco, σε συνδυασμό με τα σημαντικά στρατηγικά πλεονεκτήματα του μοντέλου ανάπτυξης και λειτουργίας της, όπως η ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση και η έμπειρη διοικητική ομάδα, προσδίδουν στην εταιρεία μεγάλες προοπτικές δυναμικής εξέλιξης.

Η εταιρεία πρωταγωνιστεί σε έναν κλάδο καθοριστικής σημασίας που λειτουργεί καταλυτικά στην ανάπτυξη της εγχώριας αγοράς και οικονομίας. Μέσα σε λίγα χρόνια έχει επιτύχει ταχύτατους ρυθμούς ανάπτυξης, με το σύνολο του ενεργητικού της να ανέρχεται στα €670 εκατ., την εσωτερική λογιστική της αξία στα €427 εκατ. και τα καθαρά της κέρδη στα €65 εκατ. (31.12.2023), κατέχοντας ένα χαρτοφυλάκιο πλήρως μισθωμένων ακινήτων σε κορυφαίες εταιρείες στον κλάδο τους που αυξάνει συνεχώς την αξία του.

Η Noval Property, ως θυγατρική της Viohalco, εταιρείας πρωτοπόρου στις μεγα-τάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης, έχει υιοθετήσει και ενσωματώσει από πολύ νωρίς στη στρατηγική της τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η Viohalco εταιρεία συμμετοχών (holding) σε κορυφαίες βιομηχανικές εταιρίες επεξεργασίας μετάλλων στην Ευρώπη διαθέτει ένα ισχυρό εμπορικό δίκτυο σε 18 χώρες και πωλήσεις σε 95 χώρες. Οι εταιρείες της Viohalco εστιάζουν στην τεχνολογία, την καινοτομία και εξειδικεύονται στην παραγωγή προϊόντων αλουμινίου, χαλκού, ψευδαργύρου, καλωδίων, χάλυβα και σωλήνων χάλυβα.

Οι υψηλές επιδόσεις που ενισχύουν την επενδυτική στρατηγική

Η Noval Property εστιάζει στη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα των κτηρίων και κατ’ επέκταση των πόλεων, με όχημα τη μεγάλη εμπειρία και τη βαθιά τεχνογνωσία που διαθέτει από τα έργα που έχει ήδη υλοποιήσει και που συνεχίζει σταθερά να υλοποιεί. Έχοντας αναπτύξει από τα πλέον σύγχρονα κτήρια-τοπόσημα της Αττικής, η Noval Property προχωρά το στρατηγικό επενδυτικό της πρόγραμμα, ύψους 340 εκατ. ευρώ, μέσα από εμβληματικές επενδύσεις σε ακίνητα υψηλής εμπορευσιμότητας και ζήτησης.

Ο οδικός χάρτης που έχει χαράξει και ακολουθεί πιστά συνδυάζει τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα με την ανάπτυξη και επένδυση σε έργα βιώσιμα, ποιοτικά, ευέλικτα και ανθεκτικά στον χρόνο.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, κομβικό ρόλο έχει παίξει το γεγονός ότι οι δείκτες συνολικής μόχλευσης (Loan to Value, LTV) και καθαρής μόχλευσης (Net Loan to Value, Net LTV) στο τέλος του 2023 ήταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα (38,5% και 27,6% αντίστοιχα), αποδεικνύοντας το χαμηλό επίπεδο δανεισμού της εταιρείας.

Επιπλέον, ιδιαίτερη σημασία έχει το Πράσινο Κοινό Ομολογιακό Δάνειο, ύψους 120 εκατ. ευρώ, που άντλησε τον Δεκέμβριο του 2021 η Noval Property, διασφαλίζοντας τους απαιτούμενους πόρους για την πραγμάτωση του απαιτητικού και πολυσύνθετου επενδυτικού της πλάνου. Πιο αναλυτικά, η υπερκάλυψη κατά 2,8 φορές του Πράσινου Ομολόγου της, αλλά και η υψηλή ζήτηση και συμμετοχή αξιόλογων θεσμικών επενδυτών, όπως η EBRD, πιστοποιούν την ισχυρή δυναμική, καθώς και την αξιοπιστία που διακρίνει την εταιρεία.

Χαρακτηριστικά σημειώνεται ότι η Noval Property και η EBRD υπέγραψαν πρόσφατα ομολογιακό δάνειο ύψους 10,5 εκατ. ευρώ υποχρεωτικά μετατρέψιμο, γεγονός που καταδεικνύει ότι οι δύο εταιρείες μοιράζονται το ίδιο όραμα, με τη βιώσιμη ανάπτυξη να βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής τους.

Καταγράφοντας υψηλή κερδοφορία και χαμηλό δανεισμό, η εταιρεία συνεχίζει την πρωταγωνιστική της πορεία στον κλάδο της αγοράς ακινήτων.

Διαρκής εξέλιξη με έμφαση στην καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη

Ένα από τα βασικά στοιχεία που διαφοροποιούν τη Noval Property είναι το γεγονός ότι κάθε έργο της έχει αναγνωρίσιμη ταυτότητα και φέρει την υπογραφή της. Η εταιρεία δεν υλοποιεί μόνο σύγχρονα κτήρια, αλλά ταυτόχρονα τα διαχειρίζεται με την ίδια υπευθυνότητα που τα σχεδιάζει και τα αναπτύσσει. Εξακολουθεί να εξελίσσει και να αναβαθμίζει συνεχώς το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της, με στόχο να ανταποκριθεί τόσο στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, όσο και στις ανάγκες των μισθωτών.

Ως πρωτοπόρος και σύγχρονη εταιρεία διαχείρισης και ανάπτυξης ακινήτων, η Noval Property δίνει μεγάλη έμφαση στον κύκλο ζωής του κάθε κτηρίου και σε αυτήν την κατεύθυνση συνεργάζεται με κορυφαία αρχιτεκτονικά γραφεία, διεθνούς φήμης. Η τεχνογνωσία και η εξειδίκευση στους τομείς του βιοκλιματικού σχεδιασμού και της βιώσιμης ανάπτυξης, σε συνδυασμό με τη βαθιά κατανόηση των απαιτήσεων και της πολυπλοκότητας των έργων, προσδίδουν σημαντική υπεραξία στα έργα της, σε επίπεδο ανθεκτικότητας, ευελιξίας και διαχρονικότητας.

Συνολικά, η εταιρεία αναπτύσσει κτήρια που ξεχωρίζουν, με στόχο μία καλύτερη και πιο βιώσιμη πόλη, με σεβασμό στον άνθρωπο, το περιβάλλον και την κοινωνία.