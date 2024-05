Conference: Ολα έτοιμα για τον μεγάλο τελικό

Ολα είναι έτοιμα για την έναρξη του τελικού του Europa Conference League στην OPAP Arena, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φιορεντίνα, σε μια ιστορική βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Η ελληνική ομάδα διεκδικεί τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας της, ενώ η Φιορεντίνα έφτασε στην Αθήνα με στόχο να κατακτήσει το δεύτερο τρόπαιό της σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, 63 χρόνια μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Κυπελλούχων, το 1961.

Το γήπεδο είναι «ντυμένο» στα χρώματα των δύο φιναλίστ, ενώ η κούπα της διοργάνωσης δεσπόζει στην κεντρική είσοδο του σταδίου.

Στις κερκίδες της OPAP Arena, φίλοι του Ολυμπιακού τραγουδούν συνθήματα υπέρ της ομάδας τους, δημιουργώντας «εκρηκτική» ατμόσφαιρα.

Διαιτητής της αναμέτρησης είναι ο Αρτούρ Σοάρες Ντίας από την Πορτογαλία, ενώ οι αποστολές των δύο ομάδων βρίσκονται ήδη στο γήπεδο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μικρής έντασης επεισόδιο σημειώθηκε μεταξύ οπαδών των δύο ομάδων, χωρίς να δοθεί περαιτέρω συνέχεια.

Οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων «βγήκαν» για ζέσταμα στον αγωνιστικό χώρο, ενώ νωρίτερα ο προπονητής του Ολυμπιακού πραγματοποίησε τον «εθιμοτυπικό» του περίπατο εντός του γηπέδου.

Ισχυρή είναι από νωρίς η παρουσία της ΕΛ.ΑΣ. περιμετρικά του σταδίου, ενώ οι φίλαθλοι εισήλθαν σε αυτό κατά ομάδες και αφού πρώτα περάσουν τους αυστηρούς ελέγχους.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρατάσσεται με τους Τζολάκη, Ροντινέι, Ρέτσο, Κάρμο, Ορτέγκα, Τσικίνιο, Ιμπόρα, Εσε, Ποντένσε, Φορτούνη και Ελ Κααμπί.

Ο Ολυμπιακός υπολογίζει ιδιαίτερα στον Μαροκινό επιθετικό, ο οποίος έλαμψε στα ημιτελικά, με πέντε γκολ κόντρα στην Αστον Βίλα, φτάνοντας συνολικά τα 10 στη διοργάνωση και στη θέση του πρώτου σκόρερ.

