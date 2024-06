Νέο deal στην Ελλάδα για τη Meliá Hotels

Η Ελλάδα είναι μία από τις μεγάλες τουριστικές χώρες με τη μικρότερη διείσδυση διεθνών αλυσίδων διαχείρισης, καθώς μέχρι πρότινος οι περισσότερες επιχειρήσεις είτε ανέπτυσσαν τα δικά τους brands είτε ήταν μικρές, συχνά οικογενειακά ελεγχόμενες επιχειρήσεις με μία-δύο μονάδες. Ωστόσο τα κόστη που συνδέονται με την οικοδόμηση ή την ανακαίνιση ξενοδοχειακών ακινήτων και οι φορολογικές και άλλες επιβαρύνσεις της ιδιοκτησίας τους έχουν διεθνώς οδηγήσει σε μοντέλο διαχωρισμού της ιδιοκτησίας από τη διαχείριση. Με δεδομένα τα ψηλά χρηματοδοτικά κόστη και τη δυσκολία πρόσβασης σε χρηματοδότηση που έχουν πολλοί μικρότεροι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων στην Ελλάδα, αλλά και την ανάγκη πρόσβασης σε μεγάλες πλατφόρμες πωλήσεων όπως αυτές που διαθέτουν τα αναγνωρισμένα διεθνή σήματα, όπως της Meliá Hotels International, η συγκυρία είναι ιδανική για την επέκταση πολλών εξ αυτών των αλυσίδων. Τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού είναι τέτοια που έχει προσελκύσει σημαντικό αριθμό διεθνών αλυσίδων διαχείρισης, όλων των κατηγοριών. Πολλά από τα άγνωστα μέχρι πρότινος στην Ελλάδα σήματα της Hilton και της Marriott International έχουν πλέον παρουσία εδώ, ενώ και εμβληματικές διεθνείς υπερπολυτελείς αλυσίδες όπως η Four Seasons, η Mandarin Oriental, η Hyatt και η One & Only «χτίζουν» σημαντικές θέσεις στην ελληνική αγορά.

O Ηλίας Γ. Μπέλλος είναι δημοσιογράφος. Εργάζεται στην εφημερίδα Καθημερινή ενώ παλιότερα έχει συνεργαστεί και με τις εφημερίδες Ισοτιμία, Κεφάλαιο αλλά και ιστοσελίδες όπως το capital.gr και σειρά άλλων ΜΜΕ. Έχει διατελέσει Σύμβουλος Έκδοσης της εβδομαδιαίας οικονομικής εφημερίδας «Ισοτιμία» και Διευθυντής Σύνταξης του isotimia.gr και του Banker’s Review, παραγωγός συνεδρίων οικονομικού περιεχομένου ενώ από το 2007 έως το 2011 απασχολήθηκε και ως Managing Director στα New Media του ομίλου της Ισοτιμίας. Έχει επίσης διατελέσει επικεφαλής της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων των ομίλων Νέμεσης και ΑΔΕΛΕ ΑΕ (Development of Business Week και Bloomberg branded content & syndication projects, Paragraph Publishing joint venture, McGraw-Hill venture). Εργάστηκε και στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο αλλά και σε ερευνητικούς οργανισμούς (σύνταξη μελετών και ειδικών εκδόσεων του Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών). Είναι κάτοχος Master του University of Kent at Canterbury στο Theory & Philosophy of International Relation και πτυχίου του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές ενώ είναι απόφοιτος του Κολλεγίου Αθηνών .

