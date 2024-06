Αναγκαίοι 5 διάδρομοι ενέργειας στην Ευρώπη

H Eυρώπη χρειάζεται τουλάχιστον τρεις κάθετους διαδρόμους μεταξύ Βορρά – Νότου και δύο οριζόντιους μεταξύ Ανατολής και Δύσης, προκειμένου να αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο δίκτυο κορμού για τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας. Την άποψη αυτή διατύπωσε ο επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, μιλώντας στη γενική συνέλευση του ευρωπαίου διαχειριστή ΕΝΤΖΟ-Ε, που πραγματοποιήθηκε χθες στην Αθήνα. Οπως εξήγησε, οι διάδρομοι αυτοί θα επιτρέψουν τη μεταφορά αυξανόμενων ποσοτήτων πράσινης ενέργειας μεταξύ διαφορετικών γεωγραφικών και κλιματικών ζωνών, με διαφορετικές εποχικές ανάγκες και ανανεώσιμο δυναμικό, συμβάλλοντας καταλυτικά στην ενεργειακή μετάβαση της ηπείρου. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, σύμφωνα με τον κ. Μανουσάκη, χρειάζεται ένας πανευρωπαϊκός στρατηγικός σχεδιασμός που θα λαμβάνει υπόψη τη λειτουργία του ευρωπαϊκού συστήματος συνολικά και θα διευκολύνει την υλοποίηση αυτών των μεγάλων και σύνθετων έργων.

Η «καραμέλα» με την τεχνητή νοημοσύνη

«Εχει παραγίνει με την τεχνητή νοημοσύνη. Ακόμη κι ένας φούρνος θα έρθει να σου πει ότι βγάζει ψωμί χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη. Είναι δύσκολο πλέον να ξεχωρίσεις τι πραγματικά έχει νόημα με την ΑΙ και τι αποτελεί απλώς δημόσιες σχέσεις». Με αυτό το αρκετά γλαφυρό παράδειγμα ο διευθύνων σύμβουλος του Public Group, Ρόμπυ Μπουρλάς, αναφέρθηκε στην ομολογουμένως υπερβολή πλέον που υπάρχει σε ό,τι αφορά τη χρήση –πραγματική ή διαφημιζόμενη– της τεχνητής νοημοσύνης. Και μάλλον δεν έχει άδικο.

Αντιδράσεις για εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας

Τις έντονες αντιδράσεις των συνδικάτων προκάλεσε η πρόσφατη εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας για την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Είναι χαρακτηριστικό πως η ΓΣΕΕ ζητεί την άμεση απόσυρση της επίμαχης εγκυκλίου καθώς εκτιμά πως με πρόσχημα την παροχή διευκρινίσεων, παράγει ουσιαστικά νέες νομοθετικές διατάξεις για τον χρόνο εργασίας σε έναν ή περισσότερους εργοδότες ή μέσω περισσότερων εργοδοτών για τον χρόνο προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζομένων και την παροχή πρόσθετης εργασίας.

Το πρώτο LEED Gold θέρετρο στην Ελλάδα

Το πρώτο θέρετρο στην Ελλάδα και μόλις το τρίτο στην Ευρώπη που αποκτά πιστοποίηση LEED EBOM σε επίπεδο Gold είναι το Ikos Olivia του ομίλου Sani/Ikos στη Χαλκιδική. Παράλληλα, το Sani Asterias στη Χαλκιδική που ανακαινίζεται και το υπό κατασκευήν Ikos Kissamos στα Χανιά βρίσκονται ήδη σε διαδικασία πιστοποίησης βάσει των προτύπων LEED Building Design and Construction. Ο όμιλος Sani/Ikos έχει αναπτύξει σειρά πρωτοβουλιών με στόχο τις μηδενικές εκπομπές άνθρακα έως το 2030, είκοσι χρόνια νωρίτερα από τον αντίστοιχο στόχο της Ε.Ε. Η LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένη πιστοποίηση για «πράσινα» κτίρια, που αναπτύχθηκε από το US Green Building Council.

Η δημόσια πρόταση για την Ελληνική Τράπεζα

Την 1η Ιουλίου ξεκινάει η περίοδος αποδοχής της δημόσιας πρότασης εξαγοράς της Ελληνικής Τράπεζας για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της, η οποία λήγει στις 30 Ιουλίου 2024 στις 14.30, όπως ανακοίνωσε η Eurobank στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Και αυτό καθώς την Τρίτη η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενέκρινε τη δημοσίευση του εγγράφου δημόσιας πρότασης για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Τράπεζας. Σημειώνεται πως το αντίτιμο για τους μετόχους της Ελληνικής Τράπεζας που θα αποδεχθούν τη δημόσια πρόταση είναι 2,56 ευρώ ανά μετοχή, πληρωτέα σε μετρητά. Η προτεινόμενη αντιπαροχή είναι κατά 3,03% σε έκπτωση επί της τιμής κλεισίματος της μετοχής την ημέρα που προηγήθηκε της ανακοίνωσης της δημόσιας πρότασης και σε υπεραξία της τάξης του 14,84% επί της μέσης τιμής κλεισίματος για τους 12 μήνες που προηγήθηκαν της ανακοίνωσης της δημόσιας πρότασης.