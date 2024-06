Ευρωπαϊκά σχέδια για data centers στο Διάστημα

Το ράλι της τεχνητής νοημοσύνης εκτοξεύει στα ύψη τη ζήτηση για data centers που θα ικανοποιήσουν τις ανάγκες του διαρκώς αναπτυσσόμενου τεχνολογικού τομέα. Το γεγονός αναγκάζει την Ευρώπη να διερευνήσει διαφορετικές επιλογές χώρου για ψηφιακή αποθήκευση, σε μια προσπάθεια να μειώσει την ανάγκη της για ενεργοβόρες εγκαταστάσεις.

Η μελέτη ASCEND (Advanced Space Cloud for European Net zero emission and Data sovereignty), η οποία διήρκεσε 16 μήνες και διερεύνησε τη σκοπιμότητα της εκτόξευσης data centers σε τροχιά, κατέληξε σε ένα «πολύ ενθαρρυντικό» συμπέρασμα, σύμφωνα με τον Damien Dumestier, επικεφαλής της μελέτης. Η μελέτη ύψους 2 εκατ. ευρώ πραγματοποιήθηκε από την Thales Alenia Space για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υποστηρίζει ότι τα διαστημικά data centers είναι τεχνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά εφικτά.

«Η ιδέα είναι να αφαιρέσουμε μέρος της ενεργειακής ζήτησης για τα κέντρα δεδομένων και να τα στείλουμε στο Διάστημα, προκειμένου να επωφεληθούμε από την άπειρη ενέργεια, που είναι η ηλιακή ενέργεια», δήλωσε ο Dumestier, μιλώντας στο CNBC.

Τα κέντρα δεδομένων είναι απαραίτητα για την ψηφιοποίηση, αλλά απαιτούν επίσης σημαντικές ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας και νερού για την τροφοδοσία και την ψύξη των διακομιστών τους. Η συνολική παγκόσμια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τα data centers θα μπορούσε να φτάσει πάνω από τις 1.000 τεραβατώρες το 2026 – αυτό είναι περίπου ισοδύναμο με την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της Ιαπωνίας, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Ο κλάδος πρόκειται να χτυπηθεί από ένα «τσουνάμι δεδομένων», δήλωσε η Merima Dzanic, επικεφαλής στρατηγικής και επιχειρήσεων της Δανέζικης Ενωσης Βιομηχανίας Κέντρων Δεδομένων.

«Τα data centers τεχνητής νοημοσύνης χρειάζονται περίπου τρεις φορές περισσότερη ενέργεια από ένα παραδοσιακό κέντρο δεδομένων και αυτό αποτελεί πρόβλημα όχι μόνο από την πλευρά της ενέργειας, αλλά και από την πλευρά της κατανάλωσης», δήλωσε στο CNBC. Απαιτείται μια «εντελώς διαφορετική προσέγγιση στον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζουμε, σχεδιάζουμε και λειτουργούμε τα κέντρα δεδομένων», πρόσθεσε η Dzanic.

Στόχος της μελέτης ASCEND ήταν να διερευνήσει τις δυνατότητες και τις συγκριτικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των διαστημικών data centers ώστε να βοηθήσει την Ευρώπη να απεξαρτηθεί από τον άνθρακα έως το 2050. Η μελέτη διαπίστωσε ότι, προκειμένου να μειωθούν σημαντικά οι εκπομπές CO2, θα πρέπει να αναπτυχθεί ένας νέος τύπος εκτοξευτήρα που να εκπέμπει 10 φορές λιγότερες εκπομπές. Η ArianeGroup, μία από τις 12 εταιρείες που συμμετείχαν στη μελέτη, εργάζεται για την επιτάχυνση της ανάπτυξης τέτοιων φιλικών προς το περιβάλλον εκτοξευτήρων.