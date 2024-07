Σε τροχιά περαιτέρω ανάπτυξης η AS Company

Με είσοδο σε μία ακόμη κατηγορία, αυτήν των βρεφικών ειδών, με τη δημιουργία παιχνιδιών για ενήλικες και με περαιτέρω εξάπλωση στο εξωτερικό συνεχίζει η AS Company, η ελληνική εταιρεία παιχνιδιών που ανταγωνίζεται στα ίσα με τους παγκόσμιους κολοσσούς του κλάδου, όπως είναι η Hasbro και η Mattel, την ανάπτυξή της, αντισταθμίζοντας με τους παραπάνω τρόπους τις απώλειες που υφίσταται λόγω της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα.

Η εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε πριν από 34 χρόνια στo Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης με κύρια δραστηριότητα την εισαγωγή και εμπορία παιχνιδιών, εδώ και πέντε χρόνια σχεδιάζει τα δικά της προϊόντα –με την παραγωγή, ωστόσο, να γίνεται στο εξωτερικό– και πλέον την τρέχουσα χρονιά το 36% των πωλήσεων θα προέρχεται από προϊόντα της AS Company, με στόχο μες στην επόμενη τριετία το ποσοστό αυτό να φτάσει το 50%. Καθοριστικό ρόλο, βεβαίως, έχει διαδραματίσει η ανταγωνιστική τιμή των παιχνδιών της AS Company σε σύγκριση με τις τιμές ων πολυεθνικών εταιρειών. «Βρίσκουμε εταιρείες ανταγωνιστικές για να παίρνουμε καλύτερες τιμές», τόνισε χαρακτηριστικά χθες ο κ. Στράτος Ανδρεάδης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, κατά την παρουσίαση της AS Company που έγινε στην Ενωση Θεσμικών Επενδυτών.

Εκτός από την παραπάνω στρατηγική, η οποία βάζει την AS Company στο ίδιο κάδρο με τις παγκόσμιες δυνάμεις στην κατηγορία των παιχνιδιών η εταιρεία προχωράει σε δύο ακόμη κινήσεις, οι οποίες διευρύνουν το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της. Κατ’ αρχάς, εδώ και τέσσερα χρόνια αναπτύσσει την κατηγορία παιχνιδιών για ενήλικες, κατηγορία η οποία φέτος αναμένεται ότι θα καταγράψει πωλήσεις της τάξης των 2,5 εκατ. ευρώ. Η εν λόγω κατηγορία εμφανίζει ανάπτυξη σε διψήφιο ποσοστό.

Επιπλέον, η AS Company βρίσκεται στο τελικό στάδιο για την εξαγορά των δικαιωμάτων αποκλειστικής διανομής νέων κατηγοριών προϊόντων και δη με την ιταλική εταιρεία Artsana Spa όσον αφορά στα προϊόντα της με τα σήματα Chicco και Boppy στην Ελλάδα και στην Κύπρο και με την ολλανδική εταιρεία Maxi Miliaan NV (Dorel) για τα προϊόντα της με τα σήματα Bebe Comofort και Safety First για την αγορά της Ελλάδας. Μάλιστα, η εταιρεία έχει υπογράψει συμφωνητικό με την «Β & Μ Σκαρμούτσος Α.Ε.» για την απόκτηση των αντίστοιχων αποθεμάτων που αυτή διατηρεί, καθώς και άυλων εμπορικών στοιχείων που σχετίζονται με τη διανομή των προϊόντων αυτών. Μέσα από την είσοδο στην κατηγορία αυτή και μάλιστα με μια πολύ γνωστή μάρκα στο ευρύ κοινό, όπως είναι η Chicco, η AS Company φιλοδοξεί να ενισχύσει τις πωλήσεις της μέσα και από την προώθηση παράλληλα και δικών της προϊόντων. Η εταιρεία, πάντως, δεν σταματάει εκεί, καθώς στο επενδυτικό της «ραντάρ» βρίσκονται μια-δυο ακόμη εταιρείες προκειμένου από τις αρχές του επόμενου έτους να προβεί σε νέα εξαγορά.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει η AS Company και στις αγορές εκτός Ελλάδος και κυρίως στην αγορά της Ρουμανίας, όπου δραστηριοποιείται από το 2018. Οι πωλήσεις από την εν λόγω αγορά υπολογίζεται ότι φέτος θα φτάσουν τα 3 εκατ. ευρώ, με τη διοίκηση της εταιρείας να εκτιμά ότι σε μία πενταετία οι πωλήσεις θα ανέλθουν σε 10 εκατ. ευρώ. Αξίζει, μάλιστα, να σημειωθεί ότι οι πωλήσεις στη Ρουμανία προέρχονται μόνο από τη διάθεση δικών της προϊόντων. Το 2023 οι πωλήσεις της AS Company εκτός Ελλάδας διαμορφώθηκαν σε 5,7 εκατ. ευρώ από 2,9 εκατ. ευρώ το 2018 και αποτελούν το 20% του συνολικού της τζίρου από 11% το 2018.