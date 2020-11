Πώς τα σαπουνάκια των ξενοδοχείων φθάνουν στον Τρίτο Κόσμο (βίντεο)

Σκεφθήκατε ποτέ τι γίνεται με όλα τα σαπουνάκια που χρησιμοποιούνται ελάχιστα ή καθόλου στα δωμάτια των πολυτελών ξενοδοχείων όπως το Χίλτον;

Ένας Αμερικανός το σκέφθηκε, ρώτησε κι έμαθε ότι απλώς καταλήγουν στη χωματερή, και αποφάσισε να αρχίσει μια επιχείρηση ανακύκλωσης των σαπουνιών και προσφοράς τους σε χώρες με έλλειψη ειδών καθαρισμού.

Η επιχείρηση Clean the World του Σον Σάιπλερ γιγαντώθηκε μέσα σε μια δεκαετία, έχει συνεργασία με μερικές από τις κορυφαίες αλυσίδες ξενοδοχείων στον κόσμο όπως τα Χίλτον, τα Χάιατ, τα Γουίνταμ και τα Μάριοτ, κι έχει ανοίξει μονάδες σε αρκετές πόλεις των ΗΠΑ καθώς και στη Βρετανία, την Ολλανδία, τον Καναδά, το Χονγκ Κονγκ και τη Δομηνικανή Δημοκρατία.

This is how used Hilton Hotel soaps get recycled pic.twitter.com/NP2gCUnbcs

— Business Insider (@businessinsider) November 18, 2020