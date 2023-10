Public Group: Εξελίσσεται σε case study για το ελληνικό retail

Τη χρυσή τομή ανάμεσα σε μια αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών από τα φυσικά καταστήματα και σε ένα ολοκληρωμένο αγοραστικό ταξίδι στο ψηφιακό περιβάλλον αναζητούν σήμερα οι επιχειρήσεις του λιανεμπορίου. Με τον Ελληνα καταναλωτή να έχει γίνει phygital και τα όρια ανάμεσα στο e-shopping και στις φυσικές αγορές να έχουν καταργηθεί, το στοίχημα κερδίζουν οι επιχειρήσεις που καταφέρνουν να βρίσκονται εκεί όπου είναι και οι πελάτες τους, δηλαδή παντού.

Πρόκειται για στόχο τον οποίο όχι μόνο οι ελληνικές, αλλά και οι διεθνείς αλυσίδες του retail καλούνται να επιτύχουν, προκειμένου να αντιμετωπίσουν επιτυχώς την τέλεια καταιγίδα στο λιανεμπόριο και να ανοίξουν τον δρόμο για την αγοραστική εμπειρία του μέλλοντος.

Σε αυτή την κατηγορία φαίνεται να ανήκει το Public Group, που, εν μέσω μιας εξαιρετικά δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας και υλοποιώντας ένα βαρύ επενδυτικό πλάνο, κατάφερε να κερδίσει μια σειρά από στοιχήματα: ολοκλήρωσε την είσοδό του σε μια νέα αγορά, αυτή των οικιακών συσκευών, έκτισε ένα ολοκληρωμένο omnichannel μοντέλο αγορών, εισάγοντας για πρώτη φορά στην Ελλάδα μια σειρά από τεχνολογικές καινοτομίες, έκανε τομές στο after sales, πήγε ένα βήμα παραπέρα την παράδοση προϊόντων, καθετοποίησε το μοντέλο σε επίπεδο logistics και οικοδόμησε ένα συνολικό οικοσύστημα, επενδύοντας σε startups, που εισάγουν πρωτοπόρες λύσεις στην αγορά.

Η επιτυχής πολιτική του Public Group αποτυπώνεται και στα μεγέθη του Ομίλου, που πέτυχε κύκλο εργασιών άνω των 500 εκατ. ευρώ το τελευταίο 12μηνο, διπλασίασε τη λειτουργική του κερδοφορία το 2022 και έχει κάνει πρόβλεψη για EBITDA 15 εκατ. ευρώ το 2023. Επιπλέον αύξησε τις πωλήσεις κατά 21% στο πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους και προσβλέπει σε επιστροφή σε καθαρή κερδοφορία το 2024.

Το μεγάλο στοίχημα

Το στοίχημα της συγχώνευσης με τη MediaMarkt και η δημιουργία του concept «Public + home», δείχνει να αποτελεί case study για τα δεδομένα του λιανεμπορίου, όπως το περιέγραψε πρόσφατα ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Ρόμπυ Μπουρλάς.

Μιλώντας για την επιτυχημένη ενοποίηση των σημάτων Public και MediaMarkt, που έχει οδηγήσει σε κύκλο εργασιών πάνω από το άθροισμα των πωλήσεων των δύο εταιρειών, τόνισε χαρακτηριστικά πως είναι σπάνιο να ενωθούν δύο brands στον χώρο της λιανικής και το «1+1» να κάνει «πάνω από 2».

Σήμερα, οι πωλήσεις στις οικιακές συσκευές ήδη ξεπερνούν το 20% του συνολικού τζίρου του Public Group, με ατμομηχανή 13 νέα μεγάλα concept καταστήματα ανά την Ελλάδα. Συνυπολογίζοντας τη νέα φιλοσοφία καταστημάτων, τα Public αριθμούν πλέον συνολικά 30 φυσικά σημεία πώλησης με μικρές και μεγάλες οικιακές συσκευές σε Ελλάδα και Κύπρο, γεγονός που αντανακλά το όραμα και την αφοσίωση του brand για μια πιο εξειδικευμένη πρόταση στον τομέα του σπιτιού.

Το οικοσύστημα καινοτομίας

Ενα ακόμη πεδίο στο οποίο το Public Group κάνει τη διαφορά είναι το όραμά του να οικοδομήσει γύρω του ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα, το οποίο θα συνεχίσει να εισάγει καινοτομίες στην αγορά για τον Ελληνα καταναλωτή. Σε αυτή τη λογική, ο επενδυτικός του βραχίονας, η Public Capital Partners, έχει επενδύσει πάνω από 30 εκατ. ευρώ στον τομέα των logistics και του last mile (Box Now, Svuum), του Fintech (Klarna, αποκλειστική συνεργασία με Revolut), του after sales (iRepair, Douleutaras), καθώς και της ψηφιακής ψυχαγωγίας (Bookvoice.gr).

Οι συγκεκριμένες επενδύσεις έχουν αποδώσει τα μέγιστα στον Όμιλο, αλλά και στις ίδιες τις καινοτόμες επιχειρήσεις, που βρίσκουν στο Public Group έναν στυλοβάτη της ανάπτυξής τους. Και βέβαια, και από την πλευρά τους οι καταναλωτές έχουν δώσει «ψήφο εμπιστοσύνης» σε αυτές τις νέες υπηρεσίες.

Δεν είναι τυχαίο ότι οι αγορές με έως 3 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα με την αξιοποίηση της υπηρεσίας «Public Now, Pay Later» με την Klarna –μοντέλο που εισήγαγε το Public στην Ελλάδα– προτιμώνται από το 35% των καταναλωτών σε διαδικτυακά και φυσικά καταστήματα. Αντίστοιχα, η πρόσφατη έναρξη συνεργασίας με τη Revolut κερδίζει ραγδαία το ενδιαφέρον των καταναλωτών.

Στο κομμάτι των υπηρεσιών παράδοσης, το «Public Locker Pickup 24/7» μέσω Box Now σημειώνει 25% διείσδυση στα προϊόντα που παραδίδονται σε lockers, ενώ οι υπηρεσίες Next Day Delivery για 100.000 προϊόντα μέσω Public.gr σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα, αλλά και το Express Pickup 60’ συγκέντρωσαν πάνω από 200.000 και 80.000 παραγγελίες αντίστοιχα.

Μεγάλης αποδοχής έχουν τύχει και οι παρεχόμενες υπηρεσίες στο after sales, με τον αριθμό των επισκευών στα iRepair σημεία, που βρίσκονται μέσα σε περισσότερα από 30 καταστήματα Public σε Ελλάδα και Κύπρο, να ανέρχεται σε 40.000.

Τέλος, οι πελάτες των Public ανταποκρίνονται θετικά και στη νέα πρόταση της μάρκας στον τομέα της ψυχαγωγίας, με τα downloads των Audiobooks από την Bookvoice.gr να αγγίζουν τις 70.000.

H επόμενη ημέρα

Η επιτυχημένη απορρόφηση της MediaMarkt, το δυναμικό πλάνο των επενδύσεων ύψους 30 εκατ. ευρώ, καθώς και η συνεχής ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών σε συνεργασία με κορυφαίες scale-up βρίσκονται στον πυρήνα της στρατηγικής του ομίλου Public και για την επόμενη ημέρα.

Αυτή η στρατηγική δεν μπορεί παρά να έχει ως κορωνίδα ανάπτυξης το πολυκαναλικό μοντέλο αγορών, με την εταιρεία να δικαιώνει τη θέση της ως #1 Omni-Retailer της αγοράς. Με ισχυρές online πωλήσεις που ξεπερνούν το 25% του τζίρου και στόχο να φτάσουν το 30%, το Public μετρά σήμερα περισσότερες από 70 εκατ. διαδικτυακές επισκέψεις ετησίως, προσφέροντας την πιο ολοκληρωμένη omnichannel εμπειρία αγορών, αγκαλιάζοντας ένα ευρύ πεδίο προϊοντικών κατηγοριών και υπηρεσιών.