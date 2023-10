Δέκα νέοι και νέες είχαν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και να ενταχθούν στην αγορά εργασίας μέσα από το πρόγραμμα αμειβόμενης πρακτικής άσκησης της Campeón Gaming

Με στόχο την ενίσχυση της νέας γενιάς στα πρώτα της δειλά επαγγελματικά βήματα στην αγορά εργασίας, η εταιρεία Campeón Gaming υλοποιεί πρόγραμμα αμειβόμενης πρακτικής άσκησης για νέους και νέες 20-35 ετών, οι οποίοι θέλουν να εργαστούν στον χώρο του iGaming ή επιθυμούν να αλλάξουν επαγγελματική πορεία. Το πρόγραμμα, The Next Campeón, φιλοδοξεί να δημιουργήσει και να προσφέρει σε ταλαντούχους νέους και νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης και, τελικά, να τους ενσωματώσει στο περιβάλλον της εταιρείας.

«Το πρόγραμμα The Next Campeόn σχεδιάστηκε με γνώμονα την ενίσχυση της νέας γενιάς στη δημιουργία των πρώτων επαγγελματικών βημάτων της» εξηγεί η κ. Κατερίνα Μυγιάκη, Head of Human Capital & Corporate Communications της εταιρείας. «Αυτό το οποίο οδήγησε στην απόφαση δημιουργίας και εφαρμογής του προγράμματος πρακτικής άσκησης The Next Campeόn ήταν η μέχρι τότε εμπειρία μας με άλλα παρόμοια προγράμματα, αλλά και οι ανάγκες της εταιρείας. Κατά τη διετία 2021-2022, υποδεχτήκαμε νέους και νέες μέσα από προγράμματα πρακτικής άσκησης Πανεπιστημίων, καταλήγοντας σε έξι επιτυχημένες προσλήψεις. Αυτές οι ιστορίες αποτέλεσαν την έμπνευση πίσω από το πρόγραμμα και την ομάδα που το σχεδίασε, καθώς θελήσαμε να δώσουμε και σε νέους ανθρώπους εκτός μεγάλων πόλεων την ευκαιρία να γνωρίσουν το περιβάλλον της Campeόn Gaming και, τελικά, να ενταχθούν σε αυτό».

Θέτοντας τις βάσεις της επαγγελματικής ανέλιξης

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές ή αποφοίτους ελληνικών ή ξένων πανεπιστημίων, 20-35 ετών, με ή χωρίς εργασιακή εμπειρία, οι οποίοι στη διάρκειά του θα έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν σταδιακά τα soft και hard skills τους. Μέσα από μια δομημένη διαδικασία καθοδήγησης και την παροχή πρόσβασης στο LinkedIn Learning, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να θέσουν τις βάσεις της επαγγελματικής τους εμπειρίας ή και να την ενισχύσουν. «Οι νέοι σήμερα έχουν ανάγκη όχι μόνο να συμμετάσχουν σε ένα πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, αλλά, ακόμα περισσότερο, να ανακαλύψουν και να βρουν μια εταιρεία με την οποία μπορούν να ταυτιστούν και να καθρεφτίσουν τις αξίες και την κουλτούρα της. Για αυτόν τον λόγο, σχεδιάσαμε και προσφέρουμε ένα συμπεριληπτικό πρόγραμμα, το οποίο δίνει την ευκαιρία ακόμα και σε όσους θέλουν να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας ή να κάνουν μια στροφή στην καριέρα τους. Επιπλέον, προσφέρει ένα ανταγωνιστικό πακέτο προνομίων, τόσο σε επίπεδο απολαβών όσο και σε επίπεδο δυνατοτήτων εξέλιξης» υπογραμμίζει η κ. Μυγιάκη.

Το πρόγραμμα παρέχει δωρεάν διαμονή σε συμμετέχοντες, εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης, με την πλειοψηφία των εξόδων τους καλυμμένα, δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε περισσότερους νέους και νέες να πραγματοποιήσουν τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα και παρέχοντας με τον τρόπο αυτό ισότιμες ευκαιρίες εργασίας για όλους. Με παροχή ενός ανταγωνιστικού μισθού 800€ μικτά, κάρτας Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και γευμάτων στο γραφείο μέσω ηλεκτρονικών παραγγελιών, το πρόγραμμα The Next Campeόn αποτέλεσε πόλο έλξης για πολλούς νέους και νέες.

«Επιπλέον, το πρόγραμμα απαντάει σε ένα μείζον θέμα, με το οποίο βρίσκονται αντιμέτωποι πολλοί νέοι, και δεν είναι άλλο από την ένταξη στην αγορά εργασίας ή και την αλλαγή στη μέχρι τώρα εργασιακή τους σταδιοδρομία. Στην post-covid εποχή, όλο και περισσότεροι νέοι μέχρι την ηλικία των 35 αναζητούν ευκαιρίες για αλλαγή στην μέχρι σήμερα καριέρα τους, όχι μόνο μέσω μετάβασης σε άλλες εταιρείες, αλλά και μέσω αλλαγής στο αντικείμενο ενασχόλησής τους. Kαθότι η συμμετοχή στο πρόγραμμα δεν απαιτεί προϋπηρεσία, νέοι και νέες που επιθυμούν να εκκινήσουν ή και να αλλάξουν την καριέρα τους, καταφέρνουν να το πραγματοποιήσουν μέσα από το πρόγραμμα The Next Campeόn, ως έχει διαμορφωθεί με το ανταγωνιστικό πακέτο του» εξηγεί η κ. Μυγιάκη.

Περισσότερες από 2.000 αιτήσεις

Είναι ενδεικτικό ότι ο αριθμός των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα ξεπέρασε τις 2.000 – περισσότερες από 350 αιτήσεις ήρθαν από πόλεις εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης και 250 αιτήσεις από το εξωτερικό. «Η αξιολόγηση των βιογραφικών πραγματοποιήθηκε από την ομάδα Talent Acquisition της Campeόn Gaming, ενώ το πρόγραμμα προσέλκυσε υποψηφίους υψηλών προδιαγραφών, κάτι το οποίο ήταν δηλωτικό της επιτυχίας του» σημειώνει η κ. Μυγιάκη. «Απώτερος στόχος είναι η ένταξη των νέων στο δυναμικό περιβάλλον μας, καθώς, λόγω των ευκαιριών που προσφέρει ο κλάδος του iGaming, αποτελεί πόλο έλξης για όλο και περισσότερο κόσμο». Η ίδια η Campeόn Gaming, ειδικότερα, βραβεύτηκε το 2023, για δεύτερη φορά, ως μία από τις εταιρείες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα. «Η επένδυση στους ανθρώπους μας και η δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου κυριαρχούν οι ισχυρές σχέσεις εμπιστοσύνης είναι ενδεικτικές της δέσμευσής μας για την ευημερία τους» διαβεβαιώνει η κ. Μυγιάκη.