Χάρι Χουντίνι: Ο «βασιλιάς των χειροπεδών»

Λίγοι καλλιτέχνες έχουν αιχµαλωτίσει τη φαντασία του κοινού όπως ο µάγος Χάρι Χουντίνι ή αλλιώς Έριχ Βάις, όπως ήταν το πραγµατικό του όνοµα. Το ψευδώνυµό του το εµπνεύστηκε από δύο γνωστούς µάγους της εποχής, τον Χάρι Κέλαρ και τον Γάλλο Ζαν Χουντίν. Από την ανακάλυψή του, το 1899, έως τον θάνατό του, το 1926, ο Χουντίνι ήταν ένας από τους πιο δηµοφιλείς µάγους στον κόσµο, ένας πραγµατικός σταρ της σκηνής αλλά και της οθόνης, έχοντας υπάρξει ένας από τους πιο ακριβοπληρωµένους ηθοποιούς του βωβού κινηµατογράφου. Οι αποδράσεις του από τις φαινοµενικά αδύνατες συνθήκες ενθουσίαζαν το κοινό, που βρήκε µέσα του µια επιβεβαίωση της ανθρώπινης ικανότητας να ξεπερνά τις αντιξοότητες. Ο πιο διάσηµος µάγος της εποχής του βούτηξε µέσα σε ποτάµια αλυσοδεµένος και βγήκε στην επιφάνεια, απέδρασε από κελιά φυλακών ενώ ήταν αλυσοδεµένος, θάφτηκε ζωντανός σε τάφο δύο µέτρα κάτω από τη γη και βγήκε ζωντανός, απελευθερώθηκε από τις χειροπέδες της Σκότλαντ Γιαρντ. Οι περιοδείες του σε Αµερική και Ευρώπη κατακλύζονταν από κόσµο, αφού όλοι συνέρρεαν για να τον δουν από κοντά. Μέχρι το τέλος, ο Χουντίνι αιχµαλώτιζε µε τις παραστάσεις του και τα κατορθώµατά του. Στην παρούσα έκδοση, ο αναγνώστης έχει την ευκαιρία να ανακαλύψει πτυχές από τη ζωή του «βασιλιά των χειροπεδών», όπως τις δηµοσίευσε σε συνέχειες η Καθηµερινή το 1928.

Η ιδιοφυΐα των αποδράσεων, ένας αμερικανικός θρύλος

Το φθινόπωρο του 1925, ο διάσηµος σε όλο τον κόσµο Χάρι Χουντίνι δηµιούργησε µια νέα παράσταση, που ξεκινούσε µε µια δελεαστική προσφορά: έδινε 10.000 δολάρια σε όποιον µπορούσε να παρουσιάσει υπερφυσικά φαινόµενα που ο ο ίδιος δεν θα αποδείκνυε ψεύτικα. Οι θεατές έσπευσαν να βγάλουν εισιτήρια και τα θέατρα ήταν γεµάτα σε όλες τις παραστάσεις της περιοδείας.

Ήδη από την αρχή της δεκαετίας του ’20, µετά τον θάνατο της πολυαγαπηµένης του µητέρας Σεσίλια Στάινερ Βάις, ο Χουντίνι είχε άρχισε να ασχολείται µε την αποµυθοποίηση των µάγων και των µέντιουµ. Η είσοδός του στον κόσµο του υπερφυσικού ξεκίνησε όταν προσπάθησε να επικοινωνήσει µε το πνεύµα της µητέρα του και συνάντησε µόνο απατεώνες που θέλησαν να τον εξαπατήσουν. Έµπειρος στα κόλπα της λεγόµενης µαγείας, άρχισε να ερευνά τις µεθόδους και τους ισχυρισµούς των αποκρυφιστών και αργότερα έγινε αυτόκλητος σταυροφόρος εναντίον τους, δίνοντας σειρά διαλέξεων και βέβαια παραστάσεων. Ωστόσο, για να αποδείξει ότι είχε ανοιχτό µυαλό, ο Χουντίνι έκανε µια συµφωνία µε τους φίλους του: μετά τον θάνατό του θα προσπαθούσε να επικοινωνήσει µαζί τους από την «άλλη πλευρά». Επινόησε µάλιστα έναν µυστικό κώδικα µε τη σύζυγό του Μπες, έτσι ώστε µόνο αυτή να µπορεί να αποδείξει την εγκυρότητα του µηνύµατος.

Την άνοιξη του 1926, επέστρεψε στη Νέα Υόρκη µε την πρόθεση να περάσει τους καλοκαιρινούς µήνες χαλαρώνοντας και να επινοήσει νέα µυστήρια για τη φθινοπωρινή του σεζόν. Κατά τη διάρκεια αυτής της φθινοπωρινής περιοδείας ήταν που άρχισαν να τον κυνηγούν ατυχίες και προβλήµατα. Πρώτον η Μπες αρρώστησε σοβαρά και αποδείχτηκε ότι είχε δηλητηριαστεί µε τη χηµική ουσία πτωµαΐνη. Στη συνέχεια, µια αλυσίδα γλίστρησε κατά τη διάρκεια ενός από τα πιο γνωστά του νούµερα, την περίφηµη απόδραση από το Κινεζικό Κελί Βασανιστηρίων –ένα µεγάλο δοχείο γεµάτο νερό, όπου βουτούσε κρεµασµένος ανάποδα από αλυσίδες και τυλιγµένος µε ζουρλοµανδύα–, και ο Χάρι έσπασε τον αστράγαλό του.

Ο Χάρι Χουντίνι γύρω στο 1919 (Alamy/Visual Hellas.gr).

Το αποκορύφωµα της κακής του τύχης ήταν το απόγευµα της 22ας Οκτωβρίου 1926. Ήταν η µέρα που δύο φοιτητές του Πανεπιστηµίου McGill επισκέφτηκαν το καµαρίνι του. Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα της εποχής, ο Χουντίνι άνοιγε την αλληλογραφία του, όταν ένας από τους φοιτητές, ο Τζ. Γκόρντον Γουάιτχεντ, τον ρώτησε αν όντως µπορούσε να αντέξει οποιοδήποτε χτύπηµα στην κοιλιά, όπως είχε διακηρύξει. Ο Χάρι απάντησε θετικά, αν του δινόταν χρόνος να προετοιµαστεί. Τότε ο Γουάιτχεντ τον χτύπησε τέσσερις φορές στην κοιλιά, πιστεύοντας ότι είχε όντως προετοιµαστεί για τα χτυπήµατα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς, ο Χουντίνι έπαιζε, αλλά πονούσε πολύ. Τις επόµενες δύο µέρες ο πόνος συνεχίστηκε και τον κρατούσε άγρυπνο τη νύχτα. Παρόλο που σταδιακά ανέβασε πυρετό, αρνήθηκε να ζητήσει ιατρική βοήθεια. Όταν τελικά το αποφάσισε, είχε υψηλό πυρετό και διαγνώστηκε ότι έπασχε από οξεία σκωληκοειδίτιδα. Του συνέστησαν να πάει στο νοσοκοµείο για άµεση επέµβαση. Ωστόσο, ο Χάρι αποφάσισε να ολοκληρώσει την παράστασή του όπως είχε προγραµµατιστεί εκείνο το βράδυ.

Όταν έφτασε στη σκηνή, είχε σαράντα πυρετό. Ήταν πολύ καταπονηµένος και οι βοηθοί του έπρεπε συχνά να παρεµβαίνουν. Το κοινό εκείνης της βραδιάς ανέφερε ότι ο Χουντίνι έµοιαζε να χάνει την ψυχραιµία του και να βιάζεται. Στα µέσα της τρίτης πράξης, ζήτησε από τον βοηθό του να κατεβάσει την αυλαία γιατί δεν µπορούσε να συνεχίσει. Κλείνοντας η κουρτίνα, ο Χάρι κατέρρευσε και τον µετέφεραν στο καµαρίνι του. Συνέχισε να αρνείται την ιατρική περίθαλψη µέχρι το επόµενο πρωί, όταν η Μπες επέµεινε να πάει στο νοσοκοµείο κι εκείνος υποχώρησε. Εισήχθη αµέσως, χειρουργήθηκε, αλλά λόγω ρήξης οι γιατροί δεν είχαν πολλές ελπίδες να τον σώσουν. Στις 31 Οκτωβρίου 1926, έχοντας δίπλα του τη σύζυγό του και τον αδερφό του Θίοντορ Χαρντίν –καλλιτεχνικό ψευδώνυµο του Φέρεντς Βάις–, ο Χάρι Χουντίνι πέθανε. Η κηδεία του έγινε στις 4 Νοεµβρίου 1926 στη Νέα Υόρκη και την παρακολούθησαν περισσότεροι από δύο χιλιάδες θαυµαστές του. Τάφηκε στο Κουίνς της Νέας Υόρκης, στο εβραϊκό νεκροταφείο Μαχπελά, µε το έµβληµα της Εταιρείας Αµερικανών Μάγων χαραγµένο στο µνήµα. Η Εταιρεία, αφοσιωµένη στη διαιώνιση της µνήµης του, συνέχισε για χρόνια να πραγµατοποιεί την τελετή της «Σπασµένης ράβδου» κάθε Νοέµβριο στον τάφο του.

Έτσι έφυγε από τη ζωή µία από τις θρυλικές προσωπικότητες της αµερικανικής κοινωνίας αλλά και της καλλιτεχνικής σκηνής που έζησε στο γύρισµα του 20ού αιώνα. Γεννήθηκε στη Βουδαπέστη στις 24 Μαρτίου 1874, σε ευκατάστατη εβραϊκή οικογένεια της πόλης, µε το όνοµα Έριχ Βάις. Ήταν ένα από τα έξι παιδιά του ραβίνου Μάγιερ Βάις και της δεύτερης συζύγου του, Σεσίλια. Όταν ο Έριχ ήταν δύο ετών, η οικογένεια µετανάστευσε στις ΗΠΑ και λίγο αργότερα όλοι µαζί εγκαταστάθηκαν στο Μιλγουόκι του Ουισκόνσιν.

Στα πρώτα του χρόνια ο Έριχ πουλούσε εφηµερίδες και γυάλιζε παπούτσια για να βοηθά την οικογένεια. Στις 28 Οκτωβρίου 1883, ο εννιάχρονος µικρός έκανε την πρώτη του εµφάνιση στη σκηνή µε ένα ακροβατικό νούµερο που ονοµαζόταν «Έριχ, ο πρίγκιπας του αέρα». Στα δώδεκά του πήδηξε σε ένα φορτηγό βαγόνι τρένου και έφυγε από το σπίτι. Έναν χρόνο αργότερα επέστρεψε στη Νέα Υόρκη, όπου πλέον ζούσε η οικογένεια, και συνέχισε να τους υποστηρίζει δουλεύοντας ως αγγελιοφόρος, κόφτης γραβατών και βοηθός φωτογραφίας. Εκείνη την εποχή, ο Έριχ και ο αδερφός του Θίο άρχισαν να εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για την ταχυδακτυλουργία. Ο Έριχ Βάις έγινε Χάρι Χουντίνι τροποποιώντας λίγο το επίθετο του ειδώλου του, του Γάλλου µάγου Ροµπέρ Ουντέν (Houdin). Στα δεκαεπτά του, ο Έριχ, γνωστός πλέον ως Χάρι Χουντίνι, άφησε την οικογένειά του για να ακολουθήσει καριέρα ταχυδακτυλουργού. Μέχρι τα είκοσι, έπαιζε σε µικρούς χώρους –µπιραρίες και θεατράκια– σε όλη τη Νέα Υόρκη. Σύντοµα παντρεύτηκε την αγαπηµένη του Μπες και άρχισε να τελειοποιεί τα κόλπα των απίθανων αποδράσεων που στην πορεία τού έδωσαν τον τίτλο «Genius of Escape Who Will Startle and Amaze» (Ιδιοφυΐα της απόδρασης, που ξαφνιάζει και εντυπωσιάζει).

Φωτογραφία του Χουντίνι επί το έργον, τον Φεβρουάριο του 1924 (AP Photo).

Με το πέρασµα των χρόνων, ο Χουντίνι κέρδισε φήµη εξελίσσοντας το κόλπο µε τις χειροπέδες, αφού επανειληµµένα απελευθερώθηκε από τα δεσµά της αστυνοµίας, από κελιά φυλακών αλλά και αυτοσχέδιες χειροπέδες που έφερνε το κοινό στις παραστάσεις του. Έλαβε ακόµη και πιστοποιητικά από διάφορους δεσµοφύλακες για απόδραση από τις φυλακές τους. Αφού έκανε το όνοµά του στην Αµερική ως «Ο βασιλιάς των χειροπεδών», περιόδευσε στην Ευρώπη, όπου επεξέτεινε το ρεπερτόριό του ανοίγοντας κλειδωµένους ζουρλοµανδύες και φέρετρα. Το 1904, στα 31 του χρόνια, ο άλλοτε πάµφτωχος µετανάστης Έριχ Βάις αγόρασε ένα σπίτι µε καφέ πέτρα στο γερµανικό τµήµα του Χάρλεµ της Νέας Υόρκης. Ήταν πλέον ο «µάγος» Χάρι Χουντίνι και µπορούσε να ζήσει πλουσιοπάροχα εξασκώντας την τέχνη της ψευδαίσθησης, την οποία ο ίδιος µε σκληρή εξάσκηση είχε πετύχει.

Όµως η επιτυχία δεν περιόρισε τους ορίζοντές του. Μετέφερε το ταλέντο του και τις φιλοδοξίες του στον κινηµατογράφο, όπου τότε έκανε τα πρώτα του καλλιτεχνικά βήµατα παίζοντας σε ταινίες µυστηρίου, και ξεκίνησε το δικό του κινηµατογραφικό στούντιο, που ονοµαζόταν «The Film Development Corporation». Χρόνια αργότερα θα αποκτούσε ένα αστέρι στο Hollywood Walk of Fame. Επιπλέον ενδιαφέρθηκε για την αεροπλοΐα και ήταν ο πρώτος άνθρωπος που πέταξε µε αεροπλάνο πάνω από το έδαφος της Αυστραλίας.

Λίγο µετά τον αιφνίδιο θάνατό του στα 52 του χρόνια, ξεκίνησαν οι πνευµατιστικές «Συνεδρίες Χουντίνι», µε την Μπες να προσφέρει 10.000 δολάρια σε όποιον µπορούσε να τη βοηθήσει να επικοινωνήσει µε τον σύζυγό της. Το 1928, το µέντιουµ Άρθουρ Φορντ ανακοίνωσε ότι είχε λάβει ένα µήνυµα από τον Χουντίνι. Αφού εξέτασε το µήνυµα, η Μπες επιβεβαίωσε την πληροφορία υποστηρίζοντας ότι όντως χρησιµοποιούσε τον µυστικό κώδικα που είχαν µοιραστεί µε τον σύζυγό της. Έτσι συνέχισε να κρατάει επαφή µαζί του. Η τελευταία επίσηµη συνεδρία πραγµατοποιήθηκε στις 31 Οκτωβρίου 1936, καλύφθηκε από το ραδιόφωνο και µεταδόθηκε σε όλο τον κόσµο. Το µέντιουµ κάλεσε το πνεύµα του Χάρι να εµφανιστεί, αλλά µετά από µία ώρα δεν είχε συµβεί τίποτα και η κυρία Χουντίνι αποφάσισε να διακόψει την προσπάθεια. Καθώς η συµφωνία έληξε, ξέσπασε µια βίαιη καταιγίδα γεµάτη βροντές και αστραπές. Οι συµµετέχοντες στο πνευµατιστικό πείραµα έµαθαν αργότερα ότι η καταιγίδα δεν εµφανίστηκε πουθενά αλλού στην περιοχή παρά μόνο πάνω από την τοποθεσία του ραδιοσταθµού.

Μάρω Βασιλειάδου, Συντάκτρια Πολιτισµού στην Καθηµερινή

Γνώριζα, όπως όλοι γνωρίζουν, ότι ο ευκολότερος τρόπος να προσελκύσεις πλήθος είναι να αφήσεις γνωστό ότι σε μια δεδομένη στιγμή και ένα δεδομένο μέρος κάποιος πρόκειται να επιχειρήσει κάτι που σε περίπτωση αποτυχίας θα σημαίνει ξαφνικό θάνατο. Αυτό είναι που μας ελκύει στον άνθρωπο

που ζωγραφίζει το ραβδί σημαίας στο ψηλό κτίριο ή στην «ανθρώπινη μύγα» που σκαρφαλώνει στους τοίχους του ίδιου κτιρίου.

Χάρι Χουντίνι

O μυστηριώδης Χουντίνι και τα απίστευτα κατορθώματά του

Επί σειράν ετών ολόκληρος ο κόσµος παρηκολούθησε µε αληθή θαυµασµόν τα καταπληκτικά κατορθώµατα του µεγαλειτέρου ταχυδακτυλουργού και µάγου Χουντίνι. Τα δυσκολώτατα γυµνάσµατα τα οποία ούτος επεδείκνυε µε άφθαστον επιτηδειότητα ενώπιον χιλιάδων θεατών εθεώρησαν ως πραγµατικά θαύµατα και ουδείς µέχρι σήµερον ηδυνήθη να τον µιµηθή ή να προσεγγίση καν την απαράµιλλον ικανότητά του. Ουδείς επίσης ηµπόρεσε ν’ αποκαλύψη το µυστικόν των µεγάλων του κατορθωµάτων και τοιουτοτρόπως, ο Χουντίνι κατέστη πρόσωπον σχεδόν θρυλικόν και µυστηριώδες. Η σύζυγός του, και µόνη έµπιστός του, εγνώριζε µερικάς λεπτοµερείας της παραδόξου ταύτης τέχνης. Το µεγαλείτερον όµως µέρος των µυστικών του το παρέλαβεν ο Χουντίνι µαζύ του εις τον τάφον και δεν παρέµεινε ειµή η κατάπληξις την οποίαν προεκάλουν αι επιτυχίαι των µεθόδων του. Ο Χουντίνι υπήρξε µεγαλοφυΐα εις το είδος του. Ενίοτε έλεγεν εις τους στενούς του φίλους ότι όλη του η ικανότης συνίστατο εις την κατάκτησιν του φόβου. Αλλ’ ανεξαρτήτως της µοναδικής του ψυχραιµίας, ο Χουντίνι ήτο πεπροικισµένος υπό της φύσεως µε σπάνια προσόντα τα οποία εξεδηλώθησαν από της τρυφεράς αυτού ηλικίας. ∆ιά να κατανοηθή πόσον ο Χουντίνι ήτο πλασµένος διά να γίνη ταχυδακτυλουργός και µάγος, αρκεί να λεχθή ότι ήρχισε το στάδιόν του όταν ήτο µόνο εννέα ετών και ότι η πρώτη αύτη δηµοσία εµφάνισίς του εσηµείωσε µεγάλην επιτυχίαν.

O Χάρι Χουντίνι, η σύζυγός του Μπέατρις και η μητέρα του Σεσίλια (Alamy/Visual Hellas.gr).

***

Ο άνθρωπος ο οποίος έµελλε να αποκτήση παγκόσµιαν φήµην υπό το όνοµα Χουντίνι εγεννήθη την 6ην Απριλίου 1874 εις την πόλιν της Αµερικής Άπλετον και ήτο ο 5ος υιός του δόκτορος Μάγιερ Σαµουήλ Βάις. Το µικρόν του όνοµα ήτο Έριχ.

Οι γονείς του ήσαν µορφωµένοι και κατήγοντο από ευκαταστάτους Ισραηλιτικάς οικογενείας της Βουδαπέστης. Ο Μάγιερ Σαµουήλ Βάις διεκρίθη και διωρίσθη ραββίνος και καθηγητής, λαµπρόν δε µέλλον ηνοίγετο ενώπιόν του. Όταν ήτο πολύ νέος, ενυµφεύθη την καλλιτέχνιδα Ρόζαν Σίλλακ, η οποία απέθανεν ολίγα έτη κατόπιν.

Ο Βάις έζησε αρκετόν καιρόν εν χηρεία. Μίαν ηµέραν, ένας στενός φίλος του του ανέθεσε µίαν παράδοξον εντολήν. Ο νέος ούτος ηγάπα µίαν ωραίαν δεσποινίδα, αλλά δεν είχε την τόλµην να της εκφράση το αίσθηµά του και να την ζητήση εις γάµον. Παρεκάλεσε λοιπόν τον Βάις να συναντήση την εκλεκτήν του και να την πείση να γίνη σύζυγός του. Ο Βάις επροθυµοποιήθη να εκτελέση την εντολήν, αλλά, µολονότι υπεστήριξε µε ενδιαφέρον την υπόθεσιν του φίλου του, είδεν ότι η νέα δεν ήτο διατεθειµένη να νυµφευθή άνθρωπον ο οποίος δεν είχε την δύναµιν να υποστηρίξη µόνος του τα σχέδιά του. Ο Βάις όταν επέστρεψεν εις το δωµάτιόν του αντελήφθη ότι η νέα δεν τον είχεν αφήσει ασυγκίνητον. Μεταξύ αυτού και της ωραίας δεσποινίδος υπήρχε µεγάλη διαφορά ηλικίας, τούτο όµως δεν τον ηµπόδισε να σκεφθή ότι ηδύνατο να την κάµη σύζυγόν του. Αφού εβασανίσθη αρκετάς ώρας, εκάθισε και της έγραψε µίαν επιστολήν εις την οποίαν της ανέφερε τα αισθήµατά του και εν τέλει, της εζήτει τη χείρα της.

O δεκατριάχρονος Χάρι Χουντίνι, τότε γνωστός ως Έριχ Βάις, το 1887 (Alamy/Visual Hellas.gr).

Η νέα, η οποία ωνοµάζετο Καικιλία Στάινερ, του απήντησεν ότι η αίτησίς του την εξέπληξεν και τον παρέπεµψεν εις τους συγγενείς της. Οι τελευταίοι ούτοι εδέχθησαν την πρότασίν του και τοιουτοτρόπως ο Βάις ενυµφεύετο την Καικιλίαν, τον Μάιον του 1864.

Από τον γάµον αυτόν εγεννήθησαν τέσσαρα τέκνα, το δε ζεύγος εφαίνετο ότι θα διήρχετο την ζωήν του εν ανέσει και γαλήνη, εις την Βουδαπέστην. Αιφνιδίως επήλθεν η τραγωδία και κατόπιν η εξορία. Ο Βάις δεν ηθέλησε ποτέ να οµιλήση διά την σκοτεινήν ταύτην περίοδον της ζωής του. Φαίνεται όµως ότι αιτία της καταστροφής υπήρξε µία µονοµαχία κατά την οποίαν ο Βάις επλήγωσε θανασίµως τον αντίπαλόν του. Κατόπιν του επεισοδίου τούτου, ο Ισραηλίτης καθηγητής ηναγκάσθη να εγκαταλείψη την πατρίδα του και να ζητήση καταφύγιον µετά της οικογενείας του εις την Αµερικήν.

***

Ολίγον µετά την άφιξίν του εις Νέον Κόσµον, εγεννήθη ο µικρός Έριχ. Οι γονείς του, ξένοι µη γνωρίζοντες την γλώσσαν του τόπου, άνευ προστάτου, µετά δυσκολίας κατώρθωναν να εξοικονοµούν τον άρτον των. Η περίοδος εκείνη ήτο πράγµατι τραγική διότι ολόκληρος η οικογένεια αντιµετώπιζε καθ’ εκάστην το φάσµα της πείνης.

Ο Έριχ ήτο υγιέστατον και ζωηρόν βρέφος. Η µητέρα του, πολύ κατόπιν εβεβαίωνεν ότι ο µικρός Έριχ ουδέποτε έκλαυσε κατά την παιδικήν του ηλικίαν. Επίσης εκοιµάτο ελάχιστα. Τας περισσοτέρας ώρας έµενεν άγρυπνον αλλά ευχαριστηµένον και πάντοτε γελαστόν.

Ο µικρός Έριχ όσον ηύξανεν εις ηλικίαν κατέπλησσεν τους γονείς του µε την αφοβίαν του, την ζωτικότητα και την περιέργειαν την οποίαν είχεν δι’ όλα τα πράγµατα. Ιδίως από πολύ ενωρίς, έδειξε εξαιρετικόν ενδιαφέρον διά της κλειδαριές. Εκάθητο επί ώρας ολοκλήρους διά να µάθη το µυστικόν των και παρά την ηλικίαν του κατώρθωνε να τας λύη και να τας συνδέη ευκολώτατα. Η µητέρα του είχε την συνήθειαν να τοποθετή τα φαγητά και τα γλυκίσµατα εις ένα ντουλάπι το οποίον εκλείδωνε και εκράτει το κλειδί µαζύ της. Ο Έριχ επετύγχανε ν’ ανοίγη το ντουλάπι και να τρώγη ό,τι ήθελε δίχως να αφίνη ίχνη της παραβιάσεως της κλειδαριάς. Επί πολύν καιρόν ουδείς ηδύνατο να ανακαλύψη τον κλέπτην, διότι ήτο δύσκολον να υποπτευθούν τόσην ικανότητα εκ µέρους του Έριχ ο οποίος δεν είχε συµπληρώσει ακόµη το έβδοµον έτος της ηλικίας του. Η µητέρα του έβαλε και δευτέραν κλειδαριάν, αλλά τα γλυκίσµατα εξηκολούθουν να εξαφανίζωνται. Ολίγον κατόπιν, ο Έριχ απεκάλυψε µόνος του το µυστικόν του. Ο Χουντίνι διετήρησε την αγάπην του διά τα γλυκίσµατα µέχρι τέλους της ζωής του. Ολίγον προτού αποθάνη η σύζυγός του είχε κατασκευάσει δύο µικράς τούρτας και τας εκλείδωσε εις ένα ντουλάπι διά να µην τας πειράξουν οι υπηρέται. Ο Χουντίνι κατώρθωσε ν’ ανοίξη το ντουλάπι και αφού έφαγε την µίαν τούρταν αφήκε το επισκεπτήριόν του εις το κενό πιάτο. Η κλειδαριά ουδέν ίχνος παραβιάσεως επαρουσίαζε.

Ο νεαρός Χάρι Χουντίνι με τα μετάλλια που κατέκτησε στην ομάδα στίβου του Pastime Athletic Club της Νέας Υόρκης, τη δεκαετία του 1890 (Library of Congress).

***

Ο µικρός Έριχ περιειργάζετο µε προσοχήν κάθε κλειδαριάν την οποίαν έβλεπεν εις τον δρόµον του. Οι φίλοι του αναφέρουν ότι ο άσηµος τότε σύντροφός των εστέκετο και εξήταζε της κλειδαριές των θυρών ή των κιβωτίων που συνέπιπτε να συναντούν. Κατά την βεβαίωσίν των, ο Έριχ εντός ολίγων λεπτών ήτο εις θέσιν να γνωρίζη τον µηχανισµόν και τας ιδιοτροπίας όλων των κλείθρων.

Η µεγάλη του όµως αδυναµία υπήρξεν η µαγεία. Όταν ήτο παιδί, έφθασεν εις την πόλιν των ένας θαυµατοποιός. Ο Έριχ κατώρθωσε µε άλλους φίλους του, να εισέλθη κρυφά εις το θέατρον και να παρακολουθήση την παράστασιν. Τα γυµνάσµατα του ταχυδακτυλουργού τού έκαµαν τόσον βαθείαν εντύπωσιν ώστε επροχώρησε εις την σκηνήν και έβλεπεν εκ του πλησίον τας κινήσεις του επιτηδείου µάγου. Το θέαµα τον απερρόφησε και τον έκαµε να λησµονήση το σπίτι του.

Ο δόκτωρ Βάις όταν είδεν την παράδοξον απουσίαν του υιού του, έσπευσε να τον αναζητήση και τον ανεκάλυψεν εις το θέατρον την στιγµήν που ο Έριχ εζήτει εξηγήσεις από τον ταχυδακτυλουργόν δι’ όσα έκαµνε.

Βραδύτερον, διήλθεν από την πόλιν ένας άλλος θαυµατοποιός, ο δε Έριχ επήγαινε πάντοτε πρώτος και έφευγε τελευταίος από τας παραστάσεις. Ούτε οι θυρωροί του θεάτρου, ούτε οι αστυνόµοι, ούτε αι απειλαί των γονέων του κατώρθωναν να τον εµποδίσουν από το προσφιλές αυτό θέαµα. Το παρηκολούθει µε τόσην προσοχήν, µε τόσην µανίαν, ώστε όταν επέστρεφε εις το σπίτι του προσεπάθει να το επαναλάβη και να το επιτύχη µόνος του. Η οικογένεια Βάις ήτο πολυµελής και η επίβλεψις των τέκνων ήτο δύσκολος λόγω της αθλίας οικονοµικής της καταστάσεως. Ο Έριχ συνεννοείτο ευκολώτερον µε τον αδελφόν του Θεόδωρον τον οποίον ηγάπα περισσότερον. Οι δύο µικροί κατεγίνοντο µαζύ εις τα γυµνάσµατα των ακροβατών, αλλ’ ο Έριχ εφαίνετο πάντα ικανότερος και θαρραλεώτερος. Εντός ολίγου ήτο εις θέσιν να προκαλή τον θαυµασµόν των συνοµηλίκων του, όπως πολύ κατόπιν κατέπληξε τον κόσµον µε τας πρωτοτύπους ασκήσεις και τας µυστηριώδεις αποδράσεις του.

***

Εν τω µεταξύ η οικογένεια Βάις ηύξανε εις αριθµόν δίχως ταυτοχρόνως να αυξάνονται και τα έσοδά της. Ο δόκτωρ Βάις παρέδιδε µερικά µαθήµατα αλλ’ οι Ισραηλίται του Άπλετον ήσαν ελάχιστοι και µόλις ηδύνατο να εξοικονοµήση τον άρτον του. ∆ιά τον λόγον αυτόν ο µικρός Έριχ ηναγκάσθη να κατέλθη εις την βιοπάλην εις ηλικίαν επτά ετών. Ο ίδιος αργότερα αφηγείτο µε ευχαρίστησιν τα διάφορα επαγγέλµατα τα οποία εξήσκει κατά την παιδικήν του ηλικίαν. Μεταξύ άλλων εθυµείτο ότι επώλησε φύλλα της εφηµερίδος του «Μιλουώκυ» και ότι ως υποδηµατοκαθαριστής έσχε την τιµήν να καθαρίση τα υποδήµατα του διοικητού της πολιτείας του.

O Χουντίνι λίγο πριν κλειστεί σε ένα ξύλινο κιβώτιο που αργότερα θα ριχνόταν στον ποταμό Ντιτρόιτ και από το οποίο θα έπρεπε να αποδράσει, το 1907 (AP Photo).

Όταν ήτο εννέα ετών έφθασεν εις το Άπλετον το «ιπποδρόµιον Τσακ Χόφλερ» και ο Έριχ επαρουσιάσθη και προσέφερε τας υπηρεσίας του. Ο διευθυντής του ιπποδροµίου εζήτησε να ίδη την ικανότητά του, πράγµα το οποίον ο µικρός Έριχ εδέχθη αµέσως.

Εν πρώτοις άφησε και τον έδεσαν µε σχοινιά από τα οποία κατώρθωσε να απαλλαγή ταχύτατα. Η άλλη του επιτυχία ήτο ότι εµάζευε καρφίτσας µε τα βλέφαρά του. Ο Έριχ προσελήφθη εις το ιπποδρόµιον και τοιουτοτρόπως εις ηλικίαν εννέα ετών ήρχισε το στάδιον του ταχυδακτυλουργού.

Όταν το ιπποδρόµιον ανεχώρησεν από την πόλιν, ο Έριχ ηθέλησε να φύγη µαζύ του, οι γονείς του όµως ηρνήθησαν. Ο δόκτωρ Βάις επρόκειτο να κάµη ένα µικρόν ταξείδιον εις το Μιλουώκι και διά να καταπραΰνη την απογοήτευσιν του υιού του, του υπεσχέθη ότι θα τον έπαιρνε µαζύ του και θα του έδειχνε έναν αληθινόν µάγον, τον Άγγλον δόκτωρ Λυν, ο οποίος τότε ευρίσκετο εις την Αµερικήν. Η ειδικότης του Λυν ήτο µια παράδοξος επίδειξις την οποίαν ωνόµαζε ποµπωδώς «Παλιγγενεσίαν» και η οποία εβασίζετο εις την υποβολήν. Ο Λυν έδιδε χλωροφόρµιον εις ένα άνθρωπον τον οποίον κατόπιν κατετεµάχιζε. Έπειτα κατώρθωνε να επανασυνδέη τα µέλη και τέλος να τον ανασταίνη. ∆ιά τον µικρόν Έριχ το θέαµα τούτο ήτο αληθές θαύµα. Τριάκοντα έτη αργότερα, ο Χουντίνι ηγόρασε από τον υιόν του Λυν, αντί εβδοµήκοντα πέντε δολλαρίων, το µυστικόν του γυµνάσµατος τούτου και το περιέλαβεν εις το πρόγραµµά του.

Ο Έριχ παρεκάλεσεν επιµόνως τον κλειθροποιόν του Άπλετον να τον προσλάβη εις την εργασίαν του. Πράγµατι, η επιµονή του υπερίσχυσε και ολίγον κατόπιν ειργάζετο εις την προσφιλή του αυτήν τέχνην. Μετά παρέλευσιν ολίγων εβδοµάδων εγνώριζεν όλα τα µυστικά των κλείθρων και ηδύνατο να επιδιορθώνεη και τας δυσκολωτέρας ακόµη κλειδαριάς. Μίαν ηµέραν, ο αστυνόµος της πόλεως εχρειάσθη τον κλειθροποιόν διά ν’ ανοίξη ένα ζεύγος χειροπέδας.

Ο κλειθροποιός εζήτησε µικράν προθεσµίαν διά να κατασκευάση κατάλληλον αντικλείδι, ο µικρός όμως Έριχ µε ένα µικρόν σύρτη κατώρθωσε να εκτελέση την εργασίαν, προς µεγάλην κατάπληξιν και του προϊσταµένου του και του αστυνόµου.

***

Μετά παρέλευσιν ολίγου καιρού, ο κλειθροποιός έκλεισε το κατάστηµά του και ο µικρός Έριχ ηναγκάσθη και πάλι να πωλή εφηµερίδας, να καθαρίζη υποδήµατα ή να κάµη εργασίας που δεν του ικανοποίουν το ενδιαφέρον. Εις ηλικίαν ένδεκα ετών, το Άπλετον του εφαίνετο πολύ µικρόν και δεν επερίµενε ειµή την ευκαιρίαν να φύγη και να περιφέρεται εις τας µεγάλας πόλεις όπου, όπως ο δόκτωρ Λυν, θα εκέρδιζε και χρήµατα και δόξαν.

O Xουντίνι, με τα χέρια δεμένα μπροστά του, βουτάει σε μια πισίνα στο Λος Άντζελες, στις 7 Μαΐου 1923 (AP Photo).

Εγνώριζεν ότι οι γονείς του ουδέποτε θα του επέτρεπαν ν’ αποµακρυνθή, εν τούτοις έλαβε το θάρρος και ανεκοίνωσε τας σκέψεις του εις τον πατέρα του. Εις τον Βάις επροξένησε ζωηράν εντύπωσιν η θέλησις του µικρού Έριχ και του είπε: «Παιδί µου, εγήρασα και δεν µου µένουν πολλά χρόνια να ζήσω. Θέλω να µου υποσχεθής ότι εάν µου συµβή τίποτε κακόν, δεν θ’ αφήσης την µητέρα σου να πεινάση».

Ο Έριχ υπεσχέθη µε σοβαρόν ύφος και ολίγας εβδοµάδας κατόπιν εγκατέλειψε την πατρικήν στέγη προς εύρεσιν αλλού τύχης. Επέρασαν πολλαί ηµέραι, κατά την διάρκειαν των οποίων ολόκληρος η οικογένεια ευρίσκετο εις αγωνίαν. Κατόπιν έλαβον ένα δελτάριον, το οποίον έλεγε: «Αγαπητή μητέρα, πηγαίνω εις το Γκλάβεστον του Τέξας και θα επιστρέψω μετά ένα χρόνον. Χαιρετισμούς σε όλους. Ο αφοσιωμένος σου υιός Έριχ Βάις».

Ο Έριχ όµως δεν κατέβη εις το Γκλάβεστον. Ανέφερε µόνον την ανωτέρω πόλιν διά να χάσουν οι συγγενείς του τα ίχνη του. Άλλοτε πεζοπορών και άλλοτε κρυπτόµενος εις τα φορτηγά βαγόνια έφθασεν εις το Ντήληβαν της Πολιτείας Βάσκονσεν.

Όταν έφθασεν εις την πόλιν αυτήν δεν είχεν ούτε χρήµατα, ούτε τρόφιµα. Εις την απελπισίαν του εκτύπησε την πρώτην πόρταν που συνήντησεν εις τον δρόµον του και εζήτησε ολίγην τροφήν, προσφέρων εις αντάλλαγµα τας υπηρεσίας του. Ευτυχώς δε αυτόν, του ήνοιξε µία φιλάνθρωπος γυναίκα, η κυρία Φλίτκροφτ, η οποία συνεκινήθη από το ρακένδυτον παιδίον και όχι µόνον του έδωσε και έφαγε, αλλά και του επέτρεψε να κοιµηθή. Επί πλέον του έπλυνε και του εμπάλωσε τα ρούχα, το δε πρωί αφήκε τον Έριχ, αφού προηγουμένως του εγέµισε της τσέπες µε τρόφιµα.

Όταν ολίγα έτη κατόπιν, ο Χουντίνι συνήψε το πρώτον σοβαρόν συµβόλαιον ως ταχυδακτυλουργός, διέθεσε µέρος του µισθού του και ηγόρασε ένα φόρεµα το οποίον έστειλε, µαζύ µε πέντε δολλάρια, εις την κυρίαν Φλίτκροφτ. Επίσης, από καιρού εις καιρόν έστελλε διάφορα δώρα εις την φιλάνθρωπον γυναίκα η οποία τον επεριποιήθη εις τας αθλίας στιγµάς του.

Η Καθηµερινή, 28 Αυγούστου 1928

O μυστηριώδης Χουντίνι

Εκείνο που εβοήθησε τον Χουντίνι να εξέλθη από την αφάνειαν ήτο το γύµνασµα των χειροπεδών, µε το οποίον, κατά την πρώτην περίοδον του σταδίου του, µαταίως προσπαθεί να κινήση το ενδιαφέρον και τον ενθουσιασµό των θεατών του.

Επί πολλά έτη ολόκληρος ο πεπολιτισµένος κόσµος ησχολήθη ζωηρότατα µε το γύµνασµα τούτο. Ειδικά άρθρα εγράφησαν εις τας εφηµερίδας, ουδείς όµως κατώρθωσε ν’ ανακαλύψη τον τρόπον µε τον οποίον ο Χουντίνι επετύγχανε να ανοίγη τας χειροπέδας και να δραπετεύη από τας φυλακάς εις τας οποίας τον έκλειαν και τον εφύλατταν αυστηρότατα. Παρ’ όλας τας προσπαθείας των ενδιαφεροµένων, το µυστήριον παρέµεινε ανεξιχνίαστον. Πολλοί υπεστήριξαν ότι ο Χουντίνι είχε την ευκολίαν να αποστέλλη τον καρπόν της χειρός του και να τον κάµη πολύ µικρότερον από ό,τι ήτο εις την φυσικήν του κατάστασιν. Κατ’ αυτόν τον τρόπον ηδύνατο να απαλλάσσεται από τας χειροπέδας δίχως να τας ανοίγη. Η εξήγησις όµως αύτη απεδείχθη εσφαλµένη. Εν πρώτοις, ο Χουντίνι απέδειξεν ότι ήτο φυσικώς αδύνατον να σµικρύνη κανείς τόσον πολύ τον κύκλον της χειρός του, αφ’ ετέρου διεπιστώθη ότι ο µάγος απηλλάσσετο των δεσµών του µε ένα κτύπηµα το οποίον έδιδεν εις ωρισµένον µέρος των χειροπεδών. Ο Χουντίνι πολλάκις εδήλωσε δηµοσία ότι αυτός ήτο ο τρόπος µε τον οποίον απηλευθερώνετο, εν τούτοις ουδέποτε επέτρεψε να τον πλησιάσουν οσάκις ήνοιγε τας χειροπέδας διότι επέµενε να διατηρηθή το µυστικόν του. Ο ίδιος εβεβαίωσεν ότι αι συνήθεις Αγγλικαί χειροπέδαι ήσαν αι ευκολώτεραι από όσας είχε συναντήσει, και κατώρθωνε πάντοτε να τας ανοίγη αµέσως µε ένα απότοµον κτύπηµα.

Ο Χουντίνι σιδηροδέσμιος στις αρχές της καριέρας του (Alamy/Visual Hellas.gr).

Όταν τον έδεναν µε δυσκολωτέρας χειροπέδας, ο Χουντίνι εχρησιµοποίει συνήθως ένα λεπτόν εργαλείον το οποίον ο ίδιος εφεύρεν όταν ειργάζετο εις το κλειθροποιείον του Άπλετον. Το εργαλείον τούτο το κατεσκεύαζεν επί τόπου είτε µε ολίγον σύρµα ή µε µικράν καρφίτσαν, ή µε µικρόν έλασµα ωρολόγιον. Υπήρχαν χειροπέδαι τας οποίας ήνοιγε µε µόνη την βοήθειαν µικρού τεµαχίου σπάγγου. Το πραγµατικόν του κλειδί ήτο η αξιοθαύµαστος γνώσις που είχε δι’ όλα τα συστήµατα των κλειδαριών και η ευχέρεια µε την οποίαν τας ήνοιγε. Το πώς κατώρθωνε να εργάζεται µε τα χέρια του δεµένα πίσω είνε εντελώς άλλο ζήτηµα. Ο Χουντίνι ήτο προικισµένος µε µοναδικήν ευκινησίαν και µυϊκήν δύναµιν, είχε δε άπειρα τεχνάσµατα τα οποία τον εβοήθουν εις τα γυµνάσµατά του. Ενίοτε η στάσις των ήτο τοιαύτη ώστε να µη κατωρθώνουν να δεσµεύουν τα χέρια του. Όπως ο ίδιος ανέφερε κάποτε τα πειράµατα ταύτα δεν ήσαν απηλλαγµένα κινδύνων και ελάχιστοι θα ήσαν εις την θέσιν να τον µιµηθούν και εάν ακόµη απεφάσιζε να αποκαλύψη τα µυστικά του.

Ο Χουντίνι, αφού έγινε διάσηµος µε το γύµνασµα των χειροπεδών, απέκτησε πολλούς µιµητάς, όλοι όµως ήσαν κατώτεροί του και ανάξιοι προσοχής. Η ικανότης του βασιλέως των αποδράσεων ήτο ανυπέρβλητος. Ο Χουντίνι εδέχετο να τον γυµνώνουν, επέτρεπεν εις τους ιατρούς να εξετάζουν λεπτοµερώς το σώµα του διά να πεισθούν όλοι ότι δεν έκρυβε εργαλεία. Κατόπιν, γυµνός, άφηνε να τον αλυσοδένουν και να τον κλείνουν εις τα κελιά της φυλακής από τα οποία εδραπέτευε πάντοτε µυστηριωδώς, εντός ολίγων λεπτών της ώρας.

Παρά την λεπτοµερή έρευναν την οποίαν υφίστατο, ο Χουντίνι κατώρθωσε να κρύβη το µικροσκοπικόν εργαλείον µε το οποίον ήνοιγε τας κλειδαριές. Ο µοναδικός αυτός µάγος εξετέλεσεν επί µακράν σειράν ετών το δύσκολον τούτο γύµνασµα και όµως ούτε µίαν φοράν ανεκαλύφθη επάνω του, έστω και ένα µικρόν αντικείµενον.

Αφίσα η οποία διαφημίζει ένα από τα πρώτα ταχυδακτυλουργικά νούμερα του ζεύγους Χουντίνι με τίτλο «Μεταμόρφωσις», περίπου το 1895 (Alamy/Visual Hellas.gr).

Κάποτε ο Χουντίνι εξοµολογήθη εις ένα φίλον του:

– Πράγµατι, ένα λεπτόν εργαλείον µε βοηθεί εις το άνοιγµα των κλειδαριών. Το µέρος εις το οποίον κρύβω το εργαλείον τούτο είναι τόσο εύκολον ν’ ανακαλυφθή όµως δε αυτός είνε ο λόγος που ουδέποτε το επρόσεξαν.

***

Το 1895 συνειργάζετο µε έναν θίασον ποικιλιών του οποίου αι εργασίαι δεν επήγαιναν καλά. Τότε, ο Χουντίνι, διά να ελκύση την προσοχήν του κόσµου, συνέλαβε την ιδέαν να επισκεφθή τον αστυνόµον και να του προτείνη να τον υποβάλη εις την δοκιµασίαν των χειροπεδών. Πράγµατι, έθεσεν εις εφαρµογήν την απόφασίν του και το πρώτον του κατόρθωµα ανεγράφη εις την εφηµερίδα της µικράς πόλεως Χολνέκ ως εξής:

«Ο Χάρρυ Χουντίνι µετέβη χθες το απόγευµα εις το αστυνοµικό Τµήµα και εζήτησε να υποβληθή εις µίαν παράδοξον δοκιµασίαν. Εδέχθη δηλαδή να του δέσουν σφιχτά τα χέρια µε χειροπέδας τας οποίας υπέσχετο ότι θα ήνοιγεν εντός ολίγων δευτερολέπτων.

Ο αστυνόµος εδέχθη την πρότασιν. Επέρασε τας χειροπέδας εις τον Χουντίνι και αφού τας έκλεισε, έβαλε το κλειδί εις την τσέπην του. Ο Χουντίνι απεσύρθη κατόπιν εις το γειτονικόν δωµάτιον και εις διάστηµα ολιγώτερον του ενός λεπτού επέστρεψε µε ελεύθερα τα χέρια. Επανέλαβε το καταπληκτικόν τούτο γύµνασµα δύο φοράς, πάντοτε µε την ίδιαν επιτυχίαν. Ο Χουντίνι εβεβαίωσε ότι δεν τον ενδιέφερε το είδος των χειροπεδών και ότι ηδύνατο το να τας ανοίξη µε την ευκολίαν που σπάζει κανείς λεπτόν σπάγγον».

Ο Χουντίνι αλυσοδεμένος. Φωτογραφία του 1899 (AP Photo).

Το ανωτέρω δηµοσίευµα είχε ευχάριστα αποτελέσµατα. Οι κάτοικοι ήρχισαν να τρέχουν εις τας παραστάσεις του Χουντίνι και ο θίασος επραγµατοποίησε µεγάλας εισπράξεις. Ο Χουντίνι εφήρµοσε το διαφηµιστικόν αυτό σύστηµα και εις τας άλλας πόλεις που επεσκέπτετο. Η κυκλοφορία όµως των µικρών εφηµερίδων δεν επέτρεπε να διαδοθή η φήµη του πέραν των ορίων των επαρχιών. Εις τας µεγαλυτέρας εξ άλλου πόλεις οι αστυνόµοι είχαν περισσοτέρας ασχολίας και δεν ηµπορούσαν να διαθέσουν τον καιρόν των εις παροµοίου είδους πειράµατα.

Η κατάστασις αυτή παρετάθη µέχρι το 1898, οπότε ο Χουντίνι έπαιζεν εις το Σικάγον και τα περίχωρά του. Την εποχήν εκείνην απεφάσισε να αποσπάση έστω και διά της βίας την προσοχήν των κατοίκων της µεγαλουπόλεως. Προς τον σκοπόν τούτον κατήρτισεν ένα σχέδιον το οποίον εφήρµοσε µε µεγάλην προσοχήν.

***

Εν πρώτοις επεδίωξε την φιλίαν, διαφόρων δηµοσιογράφων, πράγµατι δε, µετ’ ολίγον ηδύνατο να υπολογίζη της υποστηρίξεως πολλών συντακτών των εφηµερίδων του Σικάγου. Κατόπιν εζήτησε να συστηθή εις τον διευθυντήν των φυλακών, ονοµαζόµενον Ρόχαν Άνδυ.

Ο Χουντίνι, συνοδευόµενος από την σύζυγόν του, επεσκέφθη τον Άνδυ. Κατά την διάρκεια της επισκέψεως η Βεατρίκη απησχόλει µε διαφόρους ενδιαφέρουσας ιστορίας τον αστυνοµικόν, ενώ ο Χουντίνι εµελέτα µε προσοχήν το σύστηµα των κλειδαριών των φυλακών.

Η επίσκεψις δεν ωφέλησεν εις τίποτε, διότι οι κλειδαριές ήσαν πολύπλοκοι και ο Χουντίνι δεν ηδύνατο ν’ ανακαλύψη εκείνο που ήθελε. Την εποµένην ηµέραν το ζεύγος Χουντίνι επεσκέφθη και πάλιν τον Άνδυ. Η επίσκεψις αύτη εξέπληξε τον αστυνοµικόν ο οποίος µάλιστα ήρχισε να σχηµατίζη και υποψίας. Επί πλέον ο Άνδυ είχε κουρασθή από τας ιστορίας της Βεατρίκης, και, τέλος, εδήλωσεν εις το µυστηριώδες ζεύγος ότι αι φυλακαί προωρίζοντο δι’ όσους είχαν λόγον υπάρξεως είτε εντός είτε εκτός των κελλιών. Εν τω µεταξύ όµως ο Χουντίνι είχε επιτύχει ό,τι ήθελε και έφυγε δίχως να δείξη καµµίαν δυσαρέσκειαν διά τον τρόπον του αστυνοµικού.

O Χουντίνι κλεισμένος σε γυάλινο κλουβί, γύρω στο 1900 (Alamy/Visual Hellas.gr).

Την εποµένην, ο Χουντίνι εδήλωσεν εις τους φίλους του δηµοσιογράφους ότι ηµπορούσε ν’ αποδράση από τας φυλακάς της πόλεως, αφού προηγουµένως τον έδεναν σφιχτά και τον έκλειναν εις ένα κελλί. Παρόµοιον γεγονός δεν είχε γίνει έως τότε εις το Σικάγον και η πρότασις του Χουντίνι εγένετο δεκτή. Ο Χουντίνι επεσκέφθη και πάλιν τας φυλακάς συνοδευόµενος από τους δηµοσιογράφους και ένα φωτογράφον. Ο Άνδυ εγνώρισεν την δύναµιν του τύπου και δεν έφερεν αντίρρησιν, εν τούτοις εδήλωσεν ότι ο Χουντίνι δεν θα κατώρθωνε ν’ αποδράση από τας φυλακάς.

Ο Χουντίνι εκλείσθη εις ένα κελλί, και ολίγα λεπτά κατόπιν κατώρθωσε να εµφανισθή ελεύθερος εις το γραφείον του διευθυντού. Η επιτυχία του αύτη απέβη άνευ αποτελέσµατος. Οι δηµοσιογράφοι είχαν µάθει εν τω µεταξύ τας προηγούµενας επισκέψεις του Χουντίνι εις τας φυλακάς, και ενόµισαν ότι είχε κατασκευάσει αντικλείδια. Κατά συνέπειαν, δεν επίστευσαν εις την υπερφυσικήν του δύναµιν και απέφευγαν να γράψουν σχετικώς µε το γενόµενον γύµνασµα.

Ο Χουντίνι τους παρεκάλεσε να επαναλάβη το γύµνασµα.

– Ηµπορείτε να µε δέσετε, είπε, να µ’ ερευνήσετε και να εξακριβώσετε ότι δεν έχω τίποτε επάνω µου.

Η πρότασις έγινε δεκτή. Ο Χουντίνι εδέθη σφιχτά και επιπλέον τον εφίµωσαν. Τα ενδύµατά του ετοποθετήθησαν εις ένα άλλο κελλί. Ο Χουντίνι έµεινε κλεισµένος εις το κελλί, γυµνός και µε τας χειροπέδας. ∆έκα λεπτά της ώρας αργότερα επαρουσιάζετο ντυµένος εις το γραφείον του Άνδυ.

Επί πλέον, κατώρθωσε να εξέλθη από το κτίριον της φυλακής και να εισέλθη απαρατήρητος από την κύριαν είσοδον. Ο Άνδυ και οι δηµοσιογράφοι εθαύµασαν το κατόρθωµα και τον συνεχάρησαν.

***

Η πρώτη παράστασις την οποίαν επρόκειτο να δώση ο Χουντίνι εις την Ηπειρωτικήν Ευρώπην θα ελάµβανε χώραν εις το κεντρικόν θέατρον της ∆ρέσδης κατά τον Σεπτέµβριον του 1900.

Ο διευθυντής του θεάτρου, ο κ. Γ. Καµούτσερ, ήτο πολύ δύσπιστος εις τον θόρυβον ο οποίος είχε γίνει εις την Αγγλίαν πέριξ του ονόµατος του Χουντίνι. Εφρόντισε λοιπόν να ειδοποιήση τον ταχυδακτυλουργόν διά τας συνήθειας του Γερµανικού κοινού.

Με τα ολίγα του αγγλικά είπε ότι το σφύριγµα αποτελούσε το προσφιλές εις τους συµπατριώτας του µέσον αποδοκιµασίας.

«Εάν το κοινόν σφυρίζη, είπε, παιγνίδι δεν τελειώνη». Τώρα εµπρός εργασίαν, εγώ παρατηρώ».

Φωτογραφία του Χουντίνι από νούμερο απόδρασης (AP Photo).

Ο Χουντίνι ήρχισε κατά την παράστασιν µε τας χειροπέδας. Έπειτα από δύο τρεις επιτυχίες το κοινόν κατενθουσιασµένον χειροκροτούσε. Επί κεφαλής των χειροκροτούντων ευρίσκετο αυτός ο Χερ Ντιρέκτορ του θεάτρου ο οποίος έµεινε και περισσότερον όλων ενθουσιασµένος από την ικανότητα του Χουντίνι.

Έπειτα από µερικάς παραστάσεις ο Χουντίνι ηθέλησε να κάνη ένα πρωτότυπο παιγνίδι µε τας χειροπέδας. Θα ερρίπτετο δεµένος εις την θάλασσαν, κατά τα ολίγα δευτερόλεπτα κατά τα οποία θα ευρίσκετο εις το ύδωρ θα έλυε τας χειροπέδας διά να εµφανισθή απολύτως ελεύθερος επί της επιφανείας της θαλάσσης.

Εν τω µεταξύ είχε παρέλθει ένας µήνας και ο Χουντίνι ώφειλε να ευρίσκεται σύµφωνα µε το συµβόλαιόν του εις το Βερολίνον όπου επρόκειτο να δώση σειράν παραστάσεων. Ο διευθυντής του θεάτρου της ∆ρέσδης, ο οποίος δεν είχε κανένα λόγον να είναι δυσαρεστηµένος από τας πρωτοφανείς διά την ιστορίαν του θεάτρου του εισπράξεις προσεπάθησε να τον κρατήση ακόµη ολίγον καιρόν, αλλά µαταίως. Εις το Βερολίνον είχαν γίνει ήδη αι προετοιµασίαι της υποδοχής του. Έβλεπε κανείς παντού αφίσες µε τον τίτλον «Θέατρον Βίντεργκάρντεν Από του Οκτωβρίου ο Χουντίνι».

Αφίσα για παράσταση του Χουντίνι, του «βασιλιά των χειροπεδών» στην Αγγλία το 1903 (Alamy/Visual Hellas.gr).

Η επιτυχία του εις το Βερολίνον ήτο αφάνταστος. Τόσον µεγάλη ήτο η συρροή του κόσµου ώστε η αστυνοµία ηναγκάσθη να επέµβη πολλάκις διά να προλάβη τα εκ του συνωστισµού δυστυχήµατα.

Κατά τον ∆εκέµβριον επανήλθε εις το Λονδίνον όπου τον ανέµενε σειρά ολόκληρος επιτυχιών. Εκεί εσκέφθη να καλέση την γηραιάν µητέραν του µετά της οποίας και µετέβησαν έπειτα από τόσων ετών απουσίαν εις την Βουδαπέστην, όπου προς τιµήν της έδωσε µίαν ωραιότατην εορτήν εις την οποίαν παρεκάθησαν όλοι οι συγγενείς και φίλοι της οικογενείας των.

Το γραφείον του µεγάλου δουκός

Όταν ο Χουντίνι ευρίσκετο εις την Πετρούπολιν, ο Μέγας ∆ουξ Σέργιος τον είχε προσκαλέσει να δώση ειδικήν παράστασιν εις το µέγαρόν του. Πράγµατι προ της καλλιτέρας µερίδος της Ρωσσικής Αριστοκρατίας ο Χουντίνι εξετέλεσε επιτυχώς µερικά από τα δυσκολώτερά του πειράµατα.

Κατά το τέλος της παραστάσεως ο Μέγας ∆ουξ ανεκοίνωσε προς τους παρισταµένους και τον Χουντίνι ότι είχε κατασκευάσει ένα εξαιρετικόν γραφείον προ ολίγων µόλις µηνών και ότι διά τας κλειδαριάς του είχε χρησιµοποιήσει τους καλλιτέρους σιδηρουργούς της Ευρώπης, ήτο δε βέβαιος ότι ήτο αδύνατον να παραβιασθούν.

Ο Χουντίνι εδέχθη να δοκιµάση το γραφείον και εζήτησε τρία τινά. Αφ’ ενός να ιδή προκαταβολικώς το Γραφείον, αφ’ ετέρου να εξετασθή λεπτοµερώς από ιατρούς προτού αποπειραθεί να ανοίξη την κλειδαριά του Γραφείου διά να είναι εξασφαλισµένοι οι παριστάµενοι ότι δεν επρόκειτο να κάµη χρήσιν εργαλείων και τρίτον εζήτησε να σβύσουν τα φώτα διά µισό µόνον λεπτό.

Αι προτάσεις του εγένοντο δεκταί. Ηρευνήθη λεπτοµερώς και επεξειργάσθη δι’ ολίγα λεπτά µε την συνοδείαν κοζάκων εκ της φρουράς του Μεγάλου ∆ουκός τον µηχανισµόν του Γραφείου.

Ο Χουντίνι πριν από κάποιο κόλπο του (Alamy/Visual Hellas.gr).

Έπειτα έσβυσαν τα φώτα δι’ ολίγα δευτερόλεπτα µέσα εις τα οποία το πολυτελέστατο αυτό Γραφείο ευρέθηκε ανοικτόν προς µεγάλην έκπληξιν και τον θαυµασµόν των παρισταµένων.

Οι µόνοι οι οποίοι δεν έµειναν ευχαριστηµένοι από την παρουσίαν του Χουντίνι ήσαν πλην της Αστυνοµίας οι τοπικοί µάγοι εις το πρόσωπον του τελευταίου εύρισκαν τον διδάσκαλόν των. Γενικώς όλοι των προσπαθούν να υποτιµήσουν την αξίαν των κατωρθωµάτων του Χουντίνι χωρίς όµως και να τολµούν να τον προκαλέσουν.

Μεταξύ αυτών ένας εκ των κυριωτέρων ταχυδακτυλουργών, ο Ροµπέρ Λεντζ, είχε δηµοσιεύσει ένα λίβελλον εναντίον του Χουντίνι εις ένα εβδοµαδιαίο περιοδικόν. Τον κατηγορούσε ότι ήτο ένας θρασύς απατεών ο οποίος εχρησιµοποίει ειδικάς χειροπέδας και ότι γενικώς ήτο δευτερευούσης σηµασίας τα παιχνίδια του.

Ο θόρυβος αυτός δεν συνετέλεσε παρά εις το να αυξήση τον αριθµόν εκείνων οι οποίοι έτρεχαν να ιδούν από κοντά τα θαύµατα του νεαρού ξένου.

Η µανία του διά τας συλλογάς

Κατά το πρώτον αυτό ταξείδι εις την Ευρώπην ο Χουντίνι απέκτησε µίαν απασχόλησιν την οποίαν επρόκειτο να διατηρήση καθ’ όλην του την ζωήν και εις την οποίαν επρόκειτο να ευρίσκει περισσοτέραν ευχαρίστησιν και από τα περίφηµά του µαγικά κατορθώµατα.

∆ιά πρώτην φοράν εις την ζωήν του διέθετε περισσότερα χρήµατα από όσα εχρειάζετο διά τας καθηµερινάς του ανάγκας και διά πρώτην φοράν είχε αρκετόν χρόνον εις την διάθεσίν του. Έπαιζε µόνον εις δύο παραστάσεις καθηµερινώς εις τα καλλίτερα θέατρα. Από µικρός είχε συνειθίσει να συλλέγη παλαιά βιβλία πραγµατευόµενα περί της µαγείας. Φυσικά τότε λόγω της κακής του οικονοµικής καταστάσεως η συνήθειά του αυτή ήτο περιωρισµένη µέσα εις πολύ στενά όρια. Τώρα είχε αφ’ ενός πολύν καιρόν διαθέσιµον διά τας έρευνάς του αυτάς και αφ’ ετέρου υπεραρκετά χρήµατα διά να αγοράζη ό,τι του εχρειάζετο. Τoιουτοτρόπως εξελίχθη πλέον εις ένα µανιώδη συλλέκτην κάθε είδους έργων και αποµνηµονευµάτων εχόντων σχέσιν µε την µαγείαν.

Κυνηγούσε πάντοτε τους παλαιούς συλλέκτας ή τους µάγους οι οποίοι είχαν αποσυρθεί από το θέατρον και ηµπορούσε να κατέχουν παλαιά χειρόγραφα ή παλαιά έργα πραγµατευόµενα περί της µαγείας. Είχε γίνει µία από τας γνωστοτέρας φυσιογνωµίας εις τους ιδιοκτήτας παλαιών βιβλιοπωλείων της Αγγλίας, Γαλλίας και Γερµανίας όπως και των Ηνωµένων Πολιτειών. Μεταξύ αυτών, πολλοί των οποίων εξετίµησαν τα εξαιρετικά του προτερήµατα, είχε αποκτήσει και αρκετούς φίλους.

O Χουντίνι ετοιμάζεται για κάποιο νούμερο απόδρασης γύρω στο 1915 (Alamy/Visual Hellas.gr).

Κατά την περίοδον αυτήν ο Χουντίνι έθεσε τας βάσεις των διαφόρων συλλογών αι οποίαι επρόκειτο να εξελιχθούν εις κολοσσιαίας συλλογάς. Χάρις εις τον Χουντίνι η Βιβλιοθήκη της Ουασιγκτώνος διαθέτει σήµερον την µεγαλειτέραν συλλογήν έργων περί της µαγείας και του πνευµατισµού. Πολλά εξ αυτών είνε από τα παλαιότερα έργα που εγράφησαν επί των θεµάτων αυτών. Ο Χουντίνι είχε συλλέξει πλέον των 5.200 τόµων τοιούτων έργων.

Όσον παρήρχετο ο καιρός τόσον και ηύξανε το πάθος του διά τας συλλογάς. Είχε αποφασίσει να διαπρέψη και εις το σηµείον αυτό όπως είχε διαπρέψη εις το επάγγελµα του µάγου και ταχυδακτυλουργού και κατά συνέπειαν κάθε πληροφορία ότι υπήρχαν και άλλοι εξ ίσου ικανοί µε αυτόν συλλέκται εκέντα τον ζήλον και την δραστηριότητά του. Με εξαιρετικήν συγκίνησιν αναφέρει εις το ηµερολόγιόν του τον κ. Σαράµ Έλλισον, ο οποίος εφηµίζετο ότι κατείχε την καλλιτέραν συλλογήν περί µαγείας και ο οποίος αφού είδε την συλλογήν του Χουντίνι ανεγνώρισε ότι αυτή ήτο η καλλιτέρα εις όλον τον κόσµον.

Εις τα µεταγενέστερα έτη της ζωής του ο ζήλος του αυτός ωδήγησε τον Χουντίνι και προς άλλα πεδία, εκτός της µαγείας. Ο Λίνκολν ήτο ένας από τους ήρωάς του και συνεπώς ο Χουντίνι είχε περισυλλέξει ένα πολύ µεγάλον αριθµόν από επιστολάς του τας οποίας είχε εις την κατοχήν του ένας άλλος συλλέκτης. Έπειτα ηκολούθησαν χειρόγραφα του Ίγκερσολ και του Φριτς.

Κάπου είχε ιδεί ότι κάποιος κατείχε τας πρωτότυπας υπογραφάς όλων εκείνων οι οποίοι είχαν υπογράψει την ∆ιακήρυξιν της Ανεξαρτησίας της Αµερικής. Ο Χουντίνι ήρχισε αµέσως τας έρευνάς του και εντός ολίγου χρονικού διαστήµατος είχε επιστολάς των περισσοτέρων εξ αυτών. Η βιβλιοθήκη του εµεγάλωσε τοιουτοτρόπως κατά έναν καταπληκτικόν τρόπον, τα δε προγράµµατα των διαφόρων παραστάσεων τα οποία είχε εις την κατοχήν του ήσαν τόσο σπάνια ώστε µεταξύ αυτών ευρίσκετο και ένα από τα σπανιώτερα προγράµµατα του πρώτου παλαιού θεάτρου της Νέας Υόρκης του οποίου αι παραστάσεις ελάµβανον χώραν εις το 1767. Είχε επίσης εις την κατοχήν του και το πρωτότυπον της Αγίας Γραφής του Λουθήρου µε αυτογράφους σηµειώσεις του ιδίου όπως και το µικρόν γραφείον του Έδγαρ Πόε.

∆ιά πολλούς µήνας µετά τον θάνατο του Χουντίνι έφθαναν εις τον εκτελεστήν της διαθήκης του διάφορα σπάνια βιβλία µπροσούρες, προγράµµατα και διάφορα άρθρα από όλα σχεδόν τα µέρη του κόσµου. Το ποσόν το οποίον εδαπανήθη διά τας µετά τον θάνατόν του προσθήκας εις τας συλλογάς του υπερέβη τας είκοσι χιλιάδες δολλαρίων.

Η Καθηµερινή, 2, 6, 8, 9 Σεπτεµβρίου 1928