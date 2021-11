Νέο Κόμιξ στα περίπτερα

11 συναρπαστικές ιστορίες διάσημων σχεδιαστών:

ΠΑΓΩΜΕΝΟ ΧΡΥΣΑΦΙ Frozen Gold

Μια ιστορία που έγραψε και σχεδίασε ο Καρλ Μπαρκς το 1944 και παρουσιάζεται όπως ακριβώς πρωτοδημοσιεύτηκε

ΤΑΞΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ Classy Taxi!

Μια μονοσέλιδη ιστορία του Καρλ Μπαρκς

ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ Blanket Investment

Μια μονοσέλιδη ιστορία του Καρλ Μπαρκς

ΤΑ ΑΠΡΟΣΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΔΩΡΑ Unexpected Christmas

Gifts Ένα σενάριο του Γιενς Χάνσεγκαρντ σχεδιασμένο από τον Βίκαρ

ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΟΥ Home Sweet Home

Μια ιστορία που έγραψε και σχεδίασε ο Κάρι Κορχόνεν

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Renewable Energy

Μια ιστορία που έγραψε ο Κάι Βαϊνιομάκι και σχεδίασε ο Βάντα Γκατίνο

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Donald’s Homemade Christmas

Ένα σενάριο του Μπάιρον Έρικσον που εικονογράφησε ο Αντρέα Φερράρις

ΧΑΪ -ΤΕΚ ΟΝΕΙΡΟΠΑΓΙΔΑ Gyro’s Dreamcatcher

Μια ιστορία του Μπάιρον Έρικσον που σχεδίασε ο Νόελ Βαν Χορν

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΗ ΒΟΗΘΕΙΑ A Big Help

Ο Μάρκο Ρότα εικονογραφεί ένα σενάριο του Στέφαν Πριντζ-Πάλσον

ΣΤΟ ΚΡΕΒΑΤΙ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ Just Plain Nuts

Μια ιδέα του Τόμας Σρέντερ, σε σενάριο του Κρίστοφερ Σπένσερ και εικονογράφηση του Χοσέ Μασσαρόλι

ΚΟΥΛ ΕΠΙΣΤΗΜΗ The Coolest Science

Ένα σενάριο του Τέργιε Νόρντμπεργκ που σχεδίασε ο Άριλντ Μίντουν

Το νέο τεύχος (Νο.89) του αγαπημένου συλλεκτικού περιοδικού από αυτή την Τρίτη 30/11 στα περίπτερα.