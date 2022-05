Κόμιξ # 95 Τα ρομπότ ληστές

9 συναρπαστικές ιστορίες διάσημων σχεδιαστών:

ΤΑ ΡΟΜΠΟΤ ΛΗΣΤΕΣ The Giant Robot Robbers

Μια ιστορία που έγραψε και σχεδίασε ο Καρλ Μπαρκς και παρουσιάζεται όπως ακριβώς πρωτοδημοσιεύτηκε το 1965

ΖΩΑ ΚΑΙ ΚΤΗΝΗ Beasts and Brutes

Μια ιστορία σε σενάριο του Περ Χέντμαν και εικονογράφηση του Βίκαρ

ΤΟ ΒΑΖΟ ΙΝΔΟΚΙΝΑΣ The Vase

Ένα σενάριο του Σούνε Τρόελστρουπ, σε σχέδιο του Μπας Χέυμανς

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΒΑΡΔΙΑ Nighthawks at the Diner

Ένα σενάριο των Πατ και Κάρολ Μακ Γκρηλ, σε σχέδιο του Μπερνάδο

ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΤΗΣ ΠΑΝΔΩΡΑΣ Cosmos

Μια ιστορία που έγραψε και εικονογράφησε ο Νόελ Βαν Χορν

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Duck Power

Ένα σενάριο του Τέργιε Νόρντμπεργκ, σε σχέδιο του Άριλντ Μίντουν

ΤΟ ΜΑΤΙ ΤΗΣ ΤΙΓΡΗΣ The Tiger’s Eye

Μια ιστορία που έγραψε ο Λαρς Γένσεν και σχεδίασε ο Μάρκο Ρότα

ΤΖΟΟΥΝΣ ΚΑΛΕΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Rowdy Reinforcements

Μια ιστορία που έγραψε και εικονογράφησε ο Κάρι Κορχόνεν

ΒΡΟΧΗ ΑΠΟ… Thunder and…

Ένα σενάριο του Πέτερ Σνέιμπεργκ εικονογραφημένο από τον Φεριόλι

Το νέο τεύχος (Νο.95) του αγαπημένου συλλεκτικού περιοδικού από αυτή την Τρίτη 31/5 στα περίπτερα.