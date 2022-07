Κόμιξ # 96 Αστυνόμος για μια μέρα

9 συναρπαστικές ιστορίες διάσημων σχεδιαστών:

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΡΑ Officer for a Day

Μια ιστορία που έγραψε ο Καρλ Μπαρκς το 1968, σχεδίασε ο Ντάαν Γίππες το 1997, και παρουσιάζεται όπως ακριβώς πρωτοδημοσιεύτηκε

Ο ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΔΗΜΑΡΧΟΣ His Honor, the Mayor

Μια ιστορία που έγραψε η Τζάνετ Γκίλμπερτ και εικονογράφησε ο Βίκαρ

ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ The Defective Detectives

Μια ιστορία των Γιαν Γκιούλμπρανσον και Ρόμπερτ Κλάιν, εικονογραφημένη από τον Γιαν Γκιούλμπρανσον

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΜΕ ΠΟΤΑΜΟΠΛΟΙΟ Riverboat Rovers

Ένα σενάριο του Λαρς Γένσεν σε σχέδιο του Χοσέ Ραμόν Μπερνάδο

ΔΟΚΤΩΡ ΡΟΜΠΟΤ Tick-Tock Doc

Μια ιστορία που έγραψε και εικονογράφησε ο Νόελ Βαν Χορν

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΠΤΗΝΩΝ The Bird Photographer

Ένα σενάριο του Τέργιε Νόρντμπεργκ σε σχέδιο του Άριλντ Μίντουν

ΠΙΣΤΕΨΕ ΤΟ ΚΑΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Be Happy

Μια ιστορία σε σενάριο του Πέτερ Σνέιμπεργκ και σχέδιο του Μάρκο Ρότα

ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ Better than Business

Μια ιστορία που έγραψε και σχεδίασε ο Κάρι Κορχόνεν

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 13 Friday the Thirteenth

Ένα σενάριο του Πωλ Χάλας, που εικονογράφησε ο Ροντρίγκες

Το νέο τεύχος (Νο.96) του αγαπημένου συλλεκτικού περιοδικού από αυτή την Πέμπτη 30/6 στα περίπτερα.