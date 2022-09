Κόμιξ # 98 Μια μυρωδάτη ιστορία

8 συναρπαστικές ιστορίες διάσημων σχεδιαστών:

ΜΙΑ ΜΥΡΩΔΑΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ A Spicy Tale

Μια ιστορία που έγραψε και σχεδίασε ο Καρλ Μπαρκς και παρουσιάζεται όπως ακριβώς πρωτοδημοσιεύτηκε το 1962

Ο ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ The Coin Collector

Μια ιστορία που έγραψε ο Λαρς Γένσεν και εικονογράφησε ο Βίκαρ

ΤΑ ΤΡΙΑ ΑΝΙΨΑΚΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΕΝΑ Too Cool for School

Ένα σενάριο των Πατ και Κάρολ Μακ Γκρηλ, σε σχέδιο του Χοσέ Μασσαρόλι

ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΧΕΛΩΝΕΣ & ΨΑΡΙΑ ΜΕ ΜΟΥΣΙ Demolished in the Deep

Μια ιστορία σε σενάριο και σχέδιο του Νόελ Βαν Χορν

ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ House of Shadow

Ένα σενάριο του Πέτερ Σνέιμπεργκ εικονογραφημένο από τον Ροντρίγκες

Η ΧΡΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΘΕΑ The Golden Goddess

Μια ιστορία που έγραψε και εικονογράφησε ο Κάρι Κορχόνεν

ΕΓΩ ΚΑΙ ΤΟ 313 Me and 313

Μια ιστορία που έγραψαν ο Πατ και η Κάρολ Μακ Γκρηλ και εικονογράφησε ο Φάμπιαν Ερλινγχόιζερ

ΤΟ ΧΡΥΣΑΦΙ ΤΟΥ ΓΕΡΟ-ΜΟΥΝΤΡΟΥΧΟΥ Old McGrumpy’s Gold

Ένα σενάριο του Σούνε Τρόελστρουπ εικονογραφημένο από την Νούνιες

Το νέο τεύχος (Νο.98) του αγαπημένου συλλεκτικού περιοδικού από αυτή την Τετάρτη 31/8 στα περίπτερα.