Super MIKY # 88 Το μάτι της κόμπρας
Για τους φίλους του Μίκυ το νέο πλούσιο τεύχος με 13 απολαυστικές ιστορίες στα περίπτερα.
ΜΙΚΥ ΤΟ ΜΑΤΙ ΤΗΣ ΚΟΜΠΡΑΣ
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΕΝΟΧΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
ΜΙΚΥ Ο ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ ΤΟΥ ΓΙΟΥΚΟΝ
ΝΤΑΙΖΥ Ο ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΤΑΥΡΟΣ
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΚΛΕΦΤΕΣ ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟΙ
ΓΙΑΓΙΑ ΝΤΑΚ Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΣ ΤΑΡΑΝΔΟΣ
ΣΚΡΟΥΤΖ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
ΜΙΚΥ ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΣΤΕΙΑ
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ 30 ΛΕΠΤΑ
ΓΚΟΥΦΥ ΚΟΛΛΗΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΟ ΣΜΑΡΤΦΟΝ
ΚΥΡΟΣ Ο ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ ΒΟΗΘΟΣ
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΟΥ ΜΠΟΛΙΒΑΡ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ Η ΧΙΟΝΟΣΤΙΒΑΔΑ
Από την Τρίτη 20/12, αναζητήστε το 88ο τεύχος στα περίπτερα.