Κόμιξ # 102 Χριστούγεννα στο βουνό της αρκούδας

8 συναρπαστικές ιστορίες διάσημων σχεδιαστών:

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ ΤΗΣ ΑΡΚΟΥΔΑΣ Christmas on Bear

Mountain. Μια ιστορία που έγραψε και σχεδίασε ο Καρλ Μπαρκς και παρουσιάζεται όπως ακριβώς πρωτοδημοσιεύτηκε το 1947

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ Duckburg’s Most Wanted

Μια ιστορία που έγραψε ο Πωλ Χάλας και εικονογράφησε ο Βίκαρ

ΑΓΩΝΕΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ Fun Games

Ένα σενάριο της Μάγια Άστρουπ εικονογραφημένο από την Κάρμεν Πέρεθ

ΠΡΟΣΕΧΕ ΤΙ ΕΥΧΕΣΑΙ! Careful What You Wish for

Μια ιστορία που έγραψε η Μάγια Άστρουπ και σχεδίασε ο Μάρκο Ρότα

ΚΑΒΓΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΩΜΕΝΗ ΛΙΜΝΗ Frozen Fracas

Ένα σενάριο των Λώρα και Μαρκ Σω, σε σχέδιο του Ροντρίγκες

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΧΑΡΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Old-Time Savvy

Ο Γιαν Γκιούλμπρανσον εικονογραφεί μια ιστορία που έγραψε σε συνεργασία με τον Ρόμπερτ Κλάιν

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΒΡΑΧΟΥ The Craggy Island Mystery

Μια ιστορία που έγραψε και σχεδίασε ο Κάρι Κορχόνεν

ΤΟ ΧΡΥΣΑΦΙ ΤΩΝ ΚΟΜΠΟΛΝΤ The Gold of the Kobolds

Μια ιστορία σε σενάριο και σχέδιο του Πιετ Ζέεμαν

Το νέο τεύχος (Νο.102) του αγαπημένου συλλεκτικού περιοδικού από αυτή την Τετάρτη 28/12 στα περίπτερα.