Κόμιξ # 103 Το ολόχρυσο φεγγάρι

8 συναρπαστικές ιστορίες διάσημων σχεδιαστών:

ΤΟ ΟΛΟΧΡΥΣΟ ΦΕΓΓΑΡΙ The Twenty-four Carat Moon

Μια ιστορία που έγραψε και σχεδίασε ο Καρλ Μπαρκς και παρουσιάζεται όπως ακριβώς πρωτοδημοσιεύτηκε το 1958

ΣΤΙΣ ΔΥΟ, ΤΡΙΤΗ ΑΡΚΟΥΔΑ ΔΕΝ ΧΩΡΕΙ The Two-to-Three Bears

Μια ιστορία που έγραψε ο Λαρς Γένσεν και εικονογράφησε ο Βίκαρ

Ο ΠΙΟ ΜΑΥΡΟΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ Blackest Valentine’s Day

Ο Γιαν Γκιούλμπρανσον εικονογραφεί μια ιστορία που έγραψε σε συνεργασία με τον Ρόμπερτ Κλάιν

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ Reverting Raptors

Ένα σενάριο των Πατ και Κάρολ Μακ Γκρηλ, σε σχέδιο του Νόελ Βαν Χορν

ΓΛΥΠΤΑ ΑΠΟ ΠΑΓΟ Icy Rivals

Μια ιστορία των Πατ και Κάρολ Μακ Γκρηλ, σε σχέδιο του Πάκο Ροντρίγκες

Η ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΛΑΣ ΝΤΕΚΕΡ Big City Crime

Μια ιστορία που έγραψε και σχεδίασε ο Κάρι Κορχόνεν

Η ΑΚΤΙΝΑ ΤΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΥ The Valentine Ray

Ένα σενάριο του Έβερτ Γκέραντς που εικονογράφησε ο Μάου Χέυμανς

ΞΑΝΑ ΚΑΙ ΞΑΝΑ ΚΑΙ ΞΑΝΑ Common Ground

Μια ιστορία σε σενάριο της Μάγια Άστρουπ και σχέδιο του Χοάν Κρέξελς

Το νέο τεύχος (Νο.103) του αγαπημένου συλλεκτικού περιοδικού από αυτή την Τρίτη 31/1 στα περίπτερα.