Κόμιξ # 104 Ζόρικοι ενοικιαστές

8 συναρπαστικές ιστορίες διάσημων σχεδιαστών:

ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ Jungle Hi-jinks

Μια ιστορία που σχεδίασε ο Καρλ Μπαρκς και παρουσιάζεται όπως ακριβώς πρωτοδημοσιεύτηκε το 1959

ΖΟΡΙΚΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΕΣ The Lodgers

Μια ιστορία που έγραψε ο Περ Χέντμαν και εικονογράφησε ο Βίκαρ

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΩΔΗΣ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ Off Survival Course

Ένα σενάριο του Περ Χέντμαν εικονογραφημένο από τον Φεριόλι

Η ΜΑΓΙΣΣΑ ΤΟΥ ΝΤΑΚΓΟΥΙΚ Which Witch?

Μια ιστορία που έγραψε ο Πέτερ Σνέιμπεργκ και σχεδίασε ο Κάρλος Μότα

ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΜΕΝΟ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟ The Haunting of the Money Bin

Ένα σενάριο του Πατ και της Κάρολ Μακ Γκρηλ, σε σχέδιο του Ροντρίγκες

Η ΑΓΑΠΗ ΤΗΣ ΜΟΥΜΙΑΣ Mummy Dearest

Μια ιστορία των Πατ και Κάρολ Μακ Γκρηλ, που σχεδίασε ο Κάρλος Μότα

ΝΕΟΣ ΣΕΦ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ New Chef in Town

Μια ιστορία που έγραψε και σχεδίασε ο Κάρι Κορχόνεν

Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ The Golden Foot (In the Door)

Ένα σενάριο του Πωλ Χάλας εικονογραφημένο από τον Νούνιες

Το νέο τεύχος (Νο.104) του αγαπημένου συλλεκτικού περιοδικού από αυτή την Τρίτη 28/2 στα περίπτερα.