Κόμιξ # 105 Ο χρυσός γίγας

8 συναρπαστικές ιστορίες διάσημων σχεδιαστών:

Ο ΧΡΥΣΟΣ ΓΙΓΑΣ The Gilded Man

Μια ιστορία που σχεδίασε ο Καρλ Μπαρκς και παρουσιάζεται όπως ακριβώς πρωτοδημοσιεύτηκε το 1952

ΤΑ ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ The Way the Cookie Crumbles

Ένα σενάριο του Πατ και της Κάρολ Μακ Γκρηλ, σε σχέδιο του Βίκαρ

ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΑΣΧΑ! The Best Easter Ever

Μια ιστορία των Πατ και Κάρολ Μακ Γκρηλ, που σχεδίασε ο Φεριόλι

ΑΤΕΛΕΣΦΟΡΕΣ ΙΔΕΕΣ Terrible Ideas

Μια ιστορία που έγραψε ο Λαρς Γένσεν και εικονογράφησε ο Μπερνάδο

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΕΧΕΙ ΠΑΝΤΑ ΑΔΙΚΟ The Customer Is Always Wrong

Ένα σενάριο του Μπάιρον Έρικσον εικονογραφημένο από τον Γκατίνο

Η ΑΠΙΘΑΝΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ What Are the Odds

Μια ιστορία του Τζαάκο Σέπαλα σχεδιασμένη από τον Μπας Χέυμανς

ΓΗΤΕΥΤΗΣ ΖΩΩΝ The Whisperer

Μια ιστορία που έγραψε ο Κάρι Κορχόνεν και σχεδίασε ο Ντάαν Γίππες

ΣΧΕΔΟΝ ΠΑΝΟΜΟΙΟΤΥΠΟΙ Alike – And Yet?

Ένα σενάριο του Τόμας Σρέντερ εικονογραφημένο από τον Μάρκο Ρότα

Το νέο τεύχος (Νο.105) του αγαπημένου συλλεκτικού περιοδικού από αυτή την Παρασκευή 31/3 στα περίπτερα.