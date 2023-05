Κόμιξ # 107 Ο κόσμος των εξτρήμ σπορ

8 συναρπαστικές ιστορίες διάσημων σχεδιαστών:

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΟΥΚΑΣ The Great Wig Mystery

Μια ιστορία που σχεδίασε ο Καρλ Μπαρκς και παρουσιάζεται όπως ακριβώς πρωτοδημοσιεύτηκε το 1964

ΕΞΤΡΗΜ ΓΕΝΕΘΛΙΑ An X-Treme Birthday

Μια ιστορία δια χειρός Βίκαρ που έγραψαν οι Πατ και Κάρολ Μακ Γκρηλ

ΓΙΝΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ! Win a Million!

Ένα σενάριο του Μπάιρον Έρικσον, εικονογραφημένο από τον Γκατίνο

ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ΦΥΣΗ Wild in the Willows

Μια ιστορία που έγραψε και σχεδίασε ο Κάρι Κορχόνεν

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΞΤΡΗΜ ΣΠΟΡ Extreme Beagles

O Χοάν Κρέξελς εικονογραφεί ένα σενάριο του Τέργιε Νόρντμπεργκ

Ο ΜΑΓΙΚΟΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ The Magic Millionaire

Μια ιστορία σε σενάριο της Τζάνετ Γκίλμπερτ και σχέδιο του Μπας Χέυμανς

ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΠΑΤΗ! It’s All an Illusion

Μια ιστορία του Τζαάκο Σέπαλα, εικονογραφημένη από τον Φεριόλι

ΤΟ ΦΩΝΑΚΛΑΔΙΚΟ ΠΟΥΛΙ The Screechers

Ο Ντάνιελ Μπράνκα εικονογραφεί ένα σενάριο του Πωλ Χάλας

Το νέο τεύχος (Νο.107) του αγαπημένου συλλεκτικού περιοδικού από αυτή την Τετάρτη 31/5 στα περίπτερα.