Κόμιξ # 110 ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ

10 συναρπαστικές ιστορίες:

ΤΟ ΙΠΤΑΜΕΝΟ ΧΑΛΙ Rug Riders in the Sky

Μια ιστορία που έγραψε και σχεδίασε ο Καρλ Μπαρκς και

παρουσιάζεται όπως ακριβώς πρωτοδημοσιεύτηκε το 1964

ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ Pick a Personality

Ένα σενάριο του Γκορµ Τράνσγκααρντ εικονογραφημένο από τον Βίκαρ

Ο ΑΣΣΟΣ ΤΩΝ ΑΙΘΕΡΩΝ Air Ace

Μια ιστορία των Λαρς Ένοκσεν και Ουν Πριντζ-Πάλσον, σε σχέδιο Μπράνκα

Ο ΤΕΛΕΙΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ Perfect Neighbor

Μια ιστορία του Γκορµ Τράνσγκααρντ, που εικονογράφησε ο Βάντα Γκατίνο

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, ΔΙΑΚΟΠΕΣ! The Beagles on Vacation

Ένα σενάριο του Πέτερ Σνέιμπεργκ, σε σχέδιο του Χοάν Κρέξελς

ΤΟ ΞΥΠΝΗΜΑ ΤΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ Intense Imagination

Μια ιστορία του Γκορµ Τράνσγκααρντ, σε εικονογράφηση του Μάρκο Ρότα

ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ The Snooze Button

Μια ιστορία που έγραψε και σχεδίασε ο Κάρι Κορχόνεν

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΗΛΟΠΥΟΝΜΙΛ! Welcome To Grubkcud

Μια ιστορία που έγραψε οΤζαάκο Σέπαλα και σχεδίασε ο Σεζάρ Φεριόλι

ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΠΑΝΙΩΝ ΖΩΩΝ An Expensive Catch

Ένα σενάριο του Τόμας Σρέντερ εικονογραφημένο από τον Φερράρις

Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΟΠΟΛΗΣΗΣ Daydreams

Μια ιστορία που έγραψε και εικονογράφησε ο Νόελ Βαν Χορν

Το νέο τεύχος (Νο.110) του αγαπημένου συλλεκτικού περιοδικού από Πέμπτη 31/08 στα περίπτερα.