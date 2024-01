Κόμιξ #115 Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΟΥ ΚΟΥΤ

10 συναρπαστικές ιστορίες:

Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΟΥ ΚΟΥΤ The Lost Treasure of Cornelius Coot

Μια ιστορία που έγραψε ο Byron Erickson και σχεδίασε ο Rodriguez

Η ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ Indy Mickey and the City of Zoom!

Ένα σενάριο του Stefan Petrucha εικονογραφημένο από τον Ferioli

Η ΜΗΧΑΝΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΜΝΗΜΗΣ The Memory Eraser

Μια ιστορία της Janet Gilbert, σε σχέδιο του Fabian Erlinghäuser

ΔΕΝ ΘΥΜΑΜΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ! Memory Misery

Μια ιστορία που έγραψε ο Evert Geradts και σχεδίασε ο Sander Gulien

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΑΓΕΙΑ Cinema Magic

Μια ιδέα του Joel Katz, σε σενάριο του Tom Anderson και σχέδιο του Vicar

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΘΗΡΑ Scrooge Strikes Again

Μια ιστορία του Gail Renard, σε σενάριο του Kim Hagen και σχέδιο του Ferraris

ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΑΓΕΙΑΣ Temping Trouble

Ένα σενάριο του Olaf Moriarty Solstrand, σε σχέδιο του Carlos Mota

ΤΟ ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΟ ΤΗΣ ΛΙΜΝΟΥΠΟΛΗΣ The Money Mine

Μια ιστορία που εικονογράφησε ο Freddy Milton

ΟΙ ΚΛΕΦΤΕΣ ΤΟΥ ΓΟΥΝΙΝΟΥ ΠΑΛΤΟΥ Robbery with Violence

Μια ιστορία που έγραψε ο Tom Anderson και εικονογράφησε ο Branca

ΟΤΑΝ ΤΟ 313 ΤΟ ΡΙΧΝΕΙ ΕΞΩ! 313’s Night Out

Μια ιστορία των Andreas Pihl, Diego Bernardo και Anne Mette Stevn,

εικονογραφημένη από τον Diego Bernardo

Το νέο τεύχος (Νο.115) του αγαπημένου συλλεκτικού περιοδικού από Τετάρτη 31/1 στα περίπτερα.