Κόμιξ #116 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

10 συναρπαστικές ιστορίες:

ΟΛΗ Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΙ There Goes the Neighbourhood

Μια ιστορία που έγραψε η Janet Gilbert και εικονογράφησε ο Rodriques



Ο ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΠΟΚΛΗΡΩΝΕΙ ΤΟΝ ΝΤΟΝΑΛΝΤ Uncle Crooge Disinherits

Donald. Μια ιδέα του Gail Renard, σε σενάριο του Les Lilley και σχέδιο του Vicar



Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΗΛΟΠΙΤΑ The Half-Baked Baker

Ένα σενάριο του Herman Roozen, σε σχέδιο του Sander Gulien



Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Bin World

Μια ιστορία σε σενάριο της Janet Gilbert και σχέδιο του Andrea Ferraris



ΤΡΟΜΟΣ ΣΤΟΝ ΒΟΤΑΝΙΚΟ ΚΗΠΟ Plotted Rant

Ένα σενάριο της Sarah Kinney, που εικονογράφησε ο Ferioli



ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΓΡΙΩΝ ΦΥΤΩΝ The Collector

Μια ιστορία του Stefan Printz-Pahlson, από το πενάκι του Carlos Mota



Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Fortune in a Factory

Ο Freddy Milton εικονογραφεί ένα σενάριο του Evert Geradts



Η ΑΡΠΑΓΗ ΤΗΣ ΤΥΧΕΡΗΣ ΔΕΚΑΡΑΣ Scrooge’s Burglary

Μια ιστορία του Dave Angus, εικονογραφημένη από τον Branca



ΛΑΘΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Wrong Number

Μια ιστορία που έγραψε ο Frank Jonker και σχεδίασε ο Sander Gulien



ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ A Song for Freedom

Ένα σενάριο του Per Hedman εικονογραφημένο από τον Massaroli

Το νέο τεύχος (Νο.116) του αγαπημένου συλλεκτικού περιοδικού από Πέμπτη 29/2 στα περίπτερα.