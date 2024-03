Κόμιξ #117 ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

9 συναρπαστικές ιστορίες:

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ The First Issue

Μια ιστορία του Jaakko Seppälä, σε σχέδιο Daan Jippes και Ulrich Schröder

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΚΟΠΟΙΩΝ Eager Beagles

Μια ιστορία των Knut Naerum και Tormod Lokling, σε σχέδιο του Arild Midthun

ΣΠΑΪ ΝΤΕΡΝΤΑΚ Spider Don

Μια ιδέα του Gail Renard, που έγραψε ο Peter Snejbjerg και εικονογραφήθηκε από τον Andrea Ferraris

Ο ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΑΚΙΑΣ Crocodile Donald

Μια ιδέα του Mike Sharland, σε σενάριο του Jack Sutter και σχέδιο του Vicar

Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΒΙΩΝ The Mouse and the Motorcyclists

Ένα σενάριο του Don Markstein εικονογραφημένο από τον Ferioli

Η ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΝΙΚΗ The Winner Comes Last

Μια ιστορία που εικονογράφησε ο Branca και έγραψε ο Donne Avenell

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΥ ΒΑΛΤΟΥ The Blackswamp Race

Μια ιστορία που έγραψε ο Andreas Pihl και εικονογράφησε ο Rodriques

ΜΙΑ ΚΟΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ Chicken in a Storm

Ένα σενάριο του Andreas Pihl εικονογραφημένο από τον Carlos Mota

ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ The Golden Volcano

Μια ιστορία σε σενάριο του Evert Geradts και σχέδιο του Sander Gulien

Το νέο τεύχος (Νο.117) του αγαπημένου συλλεκτικού περιοδικού από Παρασκευή 29/3 στα περίπτερα.