Γαστρονόμος: Εννέα αγαπημένα wine bars στην Αθήνα

Μια σύντομη λίστα με μερικά από τα πιο αγαπημένα μας wine bar της πόλης που με τους ενημερωμένους καταλόγους τους και την ωραία τους ατμόσφαιρα καταφέρνουν να μας βάλουν πιο ομαλά στο φθινόπωρο. Αν ψάχνετε ενδιαφέρουσες ελληνικές ποικιλίες, μικρούς παραγωγούς από τον διεθνή αμπελώνα, πρωτότυπα συνοδευτικά ή θέα στην Ακρόπολη, θα τα βρείτε όλα εδώ.

Oinoscent

Το πρώτο wine bar του κέντρου συνεχίζει σταθερά να συμπεριλαμβάνεται στα στέκια μας. Στο πεζοδρόμιό του, δυo βήματα από το Σύνταγμα, βρίσκουμε πάντα εντυπωσιακές προτάσεις με έμφαση στον διεθνή αμπελώνα, με τον κατάλογο να περιλαμβάνει κάθε φορά τουλάχιστον σαράντα διαφορετικές επιλογές σε ποτήρι. Ο βραβευμένος σομελιέ και συνιδιοκτήτης Άρης Σκλαβενίτης μας συστήνει πάντα ενδιαφέρουσες ετικέτες, ενώ το μενού φαγητού δεν θα αφήσει κανέναν παραπονεμένο. Η κάβα-κελάρι στο υπόγειο αξίζει σίγουρα επίσκεψη.

Βουλής 45-47, Σύνταγμα, Τ/ 210-32.29.374

Heteroclito στο Σύνταγμα: για ελληνικά κρασιά περιορισμένης παραγωγής

Το στυλ του είναι μποέμ και παρότι φέρνει στο μυαλό Γαλλία, το Ηeleroclito φιλοξενεί ως επί το πλείστον ελληνικά κρασιά. Φέτος το καλοκαίρι έκλεισε εννέα χρόνια ζωής στον -ιδανικό για χάζι- πεζόδρομο της Φωκίωνος, πλάι στην Ερμού, έχοντας γίνει πλέον κλασικό σημείο συνάντησης του οινόφιλου κοινού στο κέντρο. Προσιτό σε τιμές, φιλόξενο και ανοιχτό σε όλους, έχει πάντα κάποια ιδιαίτερη γηγενή ποικιλία να συστήσει, πολλές φορές δίπλα σε σπάνιες ετικέτες περιορισμένης παραγωγής, ενώ δεν λείπουν και ενδιαφέρουσες επιλογές σε «φυσικά» κρασιά. Μαθαίνουμε πως ήδη από αυτό τον μήνα ξεκινά και πάλι τις οινικές θεματικές ενότητες στις οποίες μας είχε συνηθίσει, αυτή τη φορά με προτάσεις του Master of Wine Κωνσταντίνου Λαζαράκη.

Φωκίωνος 2 & Πετράκη 30, Σύνταγμα, Τ/210-32.39.406

Materia Prima σε Κουκάκι και Παγκράτι: κρασιά μικρών παραγωγών από όλο τον κόσμο

Ελαφρώς απομακρυσμένο από το πιο πολυσύχναστο κομμάτι του Παγκρατίου, στην πλατεία Μεσολογγίου, όπου οι μικροί κάτοικοι της γειτονιάς βγαίνουν για παιχνίδι, στήθηκε το δεύτερο Materia Prima (το πρώτο το βρίσκουμε στο Κουκάκι). Όλη η ομάδα, από τον δημιουργό Μιχάλη Παπατσίμπα μέχρι τους σομελιέ και το υπόλοιπο προσωπικό, είναι ευγενής και φιλική πράγμα που προσμετράται στα ατού του μαγαζιού. Στη λίστα κρασιού συναντάμε κρασιά μικρών παραγωγών απ’ όλο τον κόσμο, ομαδοποιημένα με βάση τα χαρακτηριστικά τους.

Μία από τις κατηγορίες που αγαπήσαμε πρόσφατα ήταν τα «Κόκκινα για καλοκαιρινές νύχτες». Ενδιαφέρον έχουν και τα συνοδευτικά πιάτα με εποχικά υλικά όπως και η deli γωνιά και το κελάρι με πάνω από 300 ετικέτες που διατίθενται και για το σπίτι σε χαμηλότερες τιμές.

Πλατεία Μεσολογγίου 3, Παγκράτι, Τ/ 210. 72.55.171 & Φαλήρου 68, Κουκάκι, Τ/ 210.92.45.935

Junior does wine: value for money ετικέτες

Η ατμόσφαιρα στο Junior does wine θυμίζει περισσότερο μπαλκόνι σπιτιού παρά wine bar. Εκτός από τον μικρό χώρο έξω από το μαγαζί απλώνει τραπέζια και στο απέναντι πεζοδρόμιο – παραδόξως ήρεμο παρά την εγγύτητα στην Μιχαλακοπούλου. Οι value for money ετικέτες μικρών και νέων παραγωγών από την Ελλάδα και το εξωτερικό αποτελούν τη βάση του καταλόγου που περιλαμβάνει 60 κρασιά σε φιάλη και 12 επιλογές σε ποτήρι οι οποίες ανανεώνονται συχνά. Μπρουσκέτες και δυο-τρια ακόμα συνοδευτικά που τρώγονται με το χέρι συμπληρώνουν το μενού.

Μαιάνδρου 5, Ιλίσια, Τ/ 210-72.22.883

Karolos Wine Bar: το «στέκι» των μικρών παραγωγών

Χρειάζονται κανά δυο βόλτες πάνω κάτω στην Ομήρου για να το εντοπίσετε, αλλά αυτό είναι και το αβαντάζ του. Κρυμμένο στο πράσινο αίθριο ενός εμπορικού κέντρου, χαμηλών τόνων και με διακοσμητικές αναφορές στα 60s, προτείνει ετικέτες από όλες τις οινοπαραγωγικές περιοχές της Ελλάδας, ανάμεσα στις οποίες και ενδιαφέρουσες ποικιλίες από μικρούς παραγωγούς. Θα απολαύσεις από ένα Chardonnay βαρελάτο ή κάποιο Ασύρτικο Σαντορίνης μέχρι μια Κυδωνίτσα ή ένα Λαγόρθι. Προσεχώς έρχεται και ξεχωριστή λίστα για τους λάτρεις των natural και orange κρασιών. Για συνοδευτικό: σκιουφιχτά με μανιτάρια, κυκλαδίτικα τυριά και αλλαντικά από τη Βόρεια Ελλάδα, χορταστικές σαλάτες ή μια νόστιμη pinsa, η ρωμέικη, ελαφριά εκδοχή της πίτσας.

Ομήρου 41-43, Νέα Σμύρνη, Τ/ 212-10.65.556

Manouka: πίνοντας με θέα στην Ακρόπολη

Επτά ορόφους πάνω από την βοή της Ερμού θα βρείτε πάνω από εκατό ελληνικές ετικέτες για να απολαύσετε χαζεύοντας την πανοραμική θέα, με την Ακρόπολη σε απόσταση αναπνοής. Ο head sommelier Βασίλης Παπαδόπουλος συστήνει λιγότερο γνωστές ποικιλίες όπως ο Πετρουλιανός και η Σκλάβα και επανασυστήνει τις πιο γνωστές και δημοφιλείς σαν τη Μαλαγουζιά. Αν πεινάτε υπάρχει και ολοκληρωμένο μενού φαγητού το οποίο περιστρέφεται γύρω από ελληνικά ΠΟΠ προϊόντα.

Ερμού 46, 7ος όροφος ξενοδοχείο Utopia, Τ/210-32.41.814

Τανίνη αγάπη μου: το πιο ινσταγκραμικό wine bar της πόλης

Ντιζαϊνάτο και ινσταγκραμικό, αν και δεν μένει μόνο στην εμφάνιση. Ο εμπνευστής του, Στέργιος Τεκερίδης, προτείνει 120 διαφορετικά ελληνικά κρασιά, όλα διαθέσιμα και σε ποτήρι στις ποσότητες των 75 και 150 ml (έχουν δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη σωστή συντήρησή τους μετά το άνοιγμα της φιάλης). Η συλλογή περιλαμβάνει και οίνους ήπιας φυσικής οινοποίησης, ενώ αν θέλετε μπορείτε να προμηθευτείτε ορισμένους από αυτούς και για κατανάλωση εκτός του χώρου, σε τιμές λιανικής. Για το πλάι: από ντόπια τυριά και αλλαντικά μέχρι χειροποίητες πίτες.

Ιπποκράτους 91, Εξάρχεια, Τ/ 211-11.50.145

Paleo: ένα sui generis wine bar στη βιομηχανική ζώνη του Πειραιά

Στη βιομηχανική ζώνη του Πειραιά, ακριβώς πάνω από το λιμάνι, ανάμεσα σε μηχανουργεία και αποθήκες, άνοιξε πριν από κάποια χρόνια το Paleo, σε μια παλιά αποθήκη κι αυτό. Σύντομα, έγινε το πιο ήσυχο, απόκεντρο και ατμοσφαιρικό στέκι για τους μύστες του κρασιού. Ιδιοκτήτης είναι ένας από τους πιο σεβαστούς σομελιέ της χώρας, ο Γιάννης Καϋμενάκης, περιποιητής σπουδαίος, ο οποίος έχει επιμεληθεί μια μοναδική λίστα με κρασιά από την Ελλάδα, τη Μεσόγειο και την Ευρώπη.

Πολυδεύκους 39, Πειραιάς, Τ/210-41.25.204

By the Glass: 200 κρασιά διαθέσιμα σε ποτήρι

Εξερευνήστε την εντυπωσιακή λίστα με περισσότερες από 500 ετικέτες, 200 από τις οποίες είναι διαθέσιμες και σε ποτήρι. Ανάμεσά τους θα βρείτε παλιές χρονιές του ξένου αμπελώνα, όπως και παλιές ελληνικές σοδειές, magnum, δεκάδες σαμπάνιες και αφρώδεις οίνους, αποστάγματα και dessert wines. Πέρα από τα τραπέζια εντός της στοάς Ράλλη, από την άνοιξη μέχρι τον Οκτώβριο σερβίρει και στον μικρό κήπο της διπλανής πλατείας όπου βρίσκεται και ο ρωσικός ναός της Αγίας Τριάδας.

Σουρή 3 και Φιλελλήνων, Σύνταγμα, Τ/210-32.32.560