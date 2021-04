Κάτω από το ραντάρ

«The Boys in the Band»

Μπορεί ο αλγόριθμος του Netflix να μοιάζει να έχει το «κληρονομικό χάρισμα», διαβάζοντας ό,τι έχεις στο μυαλό σου και ό,τι κρύβεις στην καρδιά σου. Αλλά μερικές φορές χρειάζεται και αυτός μια χείρα βοηθείας. Γιατί το μόνο για το οποίο πρέπει να είσαι βέβαιος είναι ότι πάντα υπάρχει κάτι που δεν έχεις προλάβει να δεις. Ναι, ακόμη και μετά από έναν χρόνο lockdown.

OΙ ΤΑΙΝΙΕΣ



«Όκτζα» (Okja), 2017

Μια υπέροχη, ευαίσθητη, γλυκιά περιπέτεια σχετικά με ένα γενετικά κατασκευασμένο σούπερ γουρούνι και το κοριτσάκι που προσπαθεί να το σώσει από τη σκληρή μοίρα του. Δικαίως έχει χαρακτηριστεί ως ο «Ε.Τ. ο Εξωγήινος» του –τριπλά βραβευμένου με Όσκαρ– Νοτιοκορεάτη σκηνοθέτη του «Parasite», Bong Joon-ho. Ειδική αναφορά στο πολυσυλλεκτικό καστ, που περιλαμβάνει τους Tilda Swinton, Paul Dano, Lily Collins, Giancarlo Esposito και Jake Gyllenhaal.

«Η πρόσκληση» (The Invitation), 2015

Ποτέ πριν μια αθώα πρόσκληση για δείπνο με φίλους, σε ένα ντιζαϊνάτο σπίτι ψηλά στους λόφους του Χόλιγουντ, δεν είχε τόσο απρόσμενη κατάληξη, την οποία μέχρι και ο –εμμονικός master του suprise ending– M. Night Shyamalan θα ζήλευε παθιασμένα. Ένα εξαιρετικό indie θρίλερ, διά χειρός της βραβευμένης για το «Girlfight» Karyn Kusama, η τελευταία σκηνή του οποίου θα σας αφήσει σίγουρα ξάγρυπνους για αρκετά βράδια.

«The Boys in the Band», 2020

Αύρα από Τένεσι Ουίλιαμς, μπολιασμένη με τη χαρακτηριστική soap opera αισθητική του υπερπαραγωγού Ryan Murphy, σε αυτή την τηλεοπτική μεταφορά ενός θεατρικού του Μπρόντγουεϊ σχετικά με έναν καλεσμένο-έκπληξη σε ένα πάρτι γενεθλίων επτά άσπονδων γκέι φίλων στη Νέα Υόρκη του 1968. Ρεσιτάλ υποκριτικής –και βιτριολικών σχολίων– από τον Jim Parsons του «Big Bang Theory» και τον Zachary Quinto του «Star Trek», που ξεχωρίζουν από το ταλαντούχο καστ.

«Άκοπο διαμάντι» (Uncut Gems), 2019

O Άνταμ Σάντλερ αποδεικνύει ότι πίσω από την κωμική περσόνα του κρύβει έναν πραγματικά οσκαρικό ηθοποιό. Μια γεμάτη ένταση και αδρεναλίνη περιπέτεια, στην οποία υποδύεται έναν Νεοϋορκέζο τζογαδόρο κοσμηματοπώλη που προσπαθεί απεγνωσμένα να ξεχρεώσει, οργανώνοντας τη μεγαλύτερη κομπίνα της ζωής του. O ορισμός της ανεξάρτητης ταινίας, με μεγάλο μέρος του καστ να είναι ερασιτέχνες. Μπόνους η ερμηνεία του παλαίμαχου σταρ του NBA, Kevin Garnett, στο καλύτερο κινηματογραφικό cameo αθλητή όλων των εποχών.

«Η μάγισσα» (The Witch), 2015

Μια πολυμελής οικογένεια που ζει στις παρυφές ενός σκοτεινού δάσους της Νέας Αγγλίας, στις αρχές του 17ου αιώνα, πέφτει ολοένα και πιο βαθιά στο πηγάδι της παράνοιας, πεπεισμένη ότι μια μάγισσα τους έχει καταραστεί. H πρώτη ταινία του Robert Eggers –μετέπειτα βραβευμένου για το «The Lighthouse»– είναι ένα αδιανόητα ατμοσφαιρικό ψυχολογικό θρίλερ που και δεν προσπερνάς, και δεν ξεχνάς εύκολα.

«Περιπλανώμενη Γη» (The Wandering Earth), 2019

Η καλοφτιαγμένη κινεζική απάντηση στο «Armageddon», σε ένα διαστημικό έπος σχετικά με τη μετατροπή ολόκληρης της Γης σε ένα διαστημόπλοιο, την επικείμενη σύγκρουσή της με τον Δία και τους ήρωες αστροναύτες που καλούνται να σώσουν την παρτίδα. Πρόκειται για τη μεταφορά του ομώνυμου μυθιστορήματος του κορυφαίου Κινέζου συγγραφέα επιστημονικής φαντασίας Liu Cixin, το οποίο αδίκως δεν γνώρισε ποτέ στη Δύση την αποθέωση που έζησε όταν προβλήθηκε στα κινεζικά multiplex.

«Πότε πέφτει ένα αστέρι» (Beyond the Lights), 2014

Ένα φρέσκο «Bodyguard» για τη γενιά μας, με την εκθαμβωτική Gugu Mbatha-Raw –με το χαρακτηριστικό εύθραυστο βλέμμα– να μοιάζει γενετικά κατασκευασμένη για να υποδυθεί την ποπ σταρ που ασφυκτιά μέσα στη ρηχή επιτυχία της. Μέχρι που ο έρωτάς της με τον σωματοφύλακά της τη βοηθάει να σπάσει τα δεσμά από την αυταρχική μητέρα της και να γίνει καλύτερος άνθρωπος και καλύτερη καλλιτέχνις.

«The Edge of Seventeen», 2016

Ένα γλυκό, γρήγορο και έξυπνο κωμικό δράμα ενηλικίωσης, που ξεχωρίζει. Πρωταγωνίστρια η ταλαντούχα Hailee Steinfeld ως η 17χρονη Nadine, που μετά την προδοσία της καλύτερής της φίλης βρίσκει καταφύγιο από την απελπιστική μοναξιά της στην απρόσμενη φιλία που αναπτύσσει με τον καθηγητή της, τον οποίο υποδύεται έξοχα ο Woody Harrelson.

«Προσωπική ζωή» (Private Life), 2018

Ένα λιτά συγκινητικό δράμα διά χειρός της –υποψήφιας για Όσκαρ– σκηνοθέτη του «The Savages», Tamara Jenkins, σχετικά με ένα άτεκνο ζευγάρι μεσήλικων Νεοϋορκέζων που στρέφονται στην 20χρονη ανιψιά τους προκειμένου να τους αφήσει να γονιμοποιήσουν ένα ωάριό της. Το εξαιρετικό καστ, που αποτελείται από τους Kathryn Hahn και Paul Giamatti, είναι απλώς το κερασάκι στην τούρτα σε μια ιστορία που αφορά κάθε παντρεμένο ζευγάρι εκεί έξω.

«Το σπίτι του» (His House), 2020

Μια εντελώς φρέσκια ματιά στον κορεσμένο «στίβο» του θρίλερ. Στο επίκεντρο ένα ζευγάρι προσφύγων από το νότιο Σουδάν, τους οποίους το αγγλικό κράτος εγκαθιστά σε ένα φαινομενικά τυπικό σπίτι στα προάστια του Λονδίνου. Εκεί συνειδητοποιούν ότι ο τρόμος που έζησαν δεν συγκρίνεται με τον τρόμο που πρόκειται να βιώσουν. Γιατί το κάρμα δεν μπορείς ποτέ να το αποφύγεις, όσο μακριά κι αν τρέξεις.

ΟΙ ΣΕΙΡΕΣ



«Στη γειτονιά μου» (On My Block), 2018

Εμπνευσμένο από τις αληθινές εμπειρίες των νεαρών Αφροαμερικανών και Λατίνων σεναριογράφων του, που μεγάλωσαν στις κακόφημες περιοχές του Λος Άντζελες, η άκρως επιτυχημένη αυτή σειρά ενηλικίωσης του Netflix, η τέταρτη και τελευταία σεζόν της οποίας είναι στα σκαριά, σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Ο λόγος; H αισθητική, η αυθεντικότητά της, η αισιοδοξία που απρόσμενα εκπέμπει και, φυσικά, το συσσωρευμένο ταλέντο όλων των νεαρών πρωταγωνιστών.

«Όταν μας βλέπουν» (When they see us), 2019

Μια εξαιρετική δραματική σειρά τεσσάρων επεισοδίων, διά χειρός της βραβευμένης Αφροαμερικανίδας σκηνοθέτη Ava DuVernay, που φέρνει και πάλι στο προσκήνιο την αληθινή ιστορία πέντε εφήβων από το Χάρλεμ οι οποίοι, πίσω στο 1989, κατηγορήθηκαν άδικα για τον αποτρόπαιο βιασμό μιας 28χρονης λευκής τζόγκερ στο Σέντραλ Παρκ. Φρέσκα πρόσωπα, δυνατές ερμηνείες, αξέχαστο αποτέλεσμα.

«Η βροχή» (Rain), 2018-2020

Το πειστικό δανέζικο μετα-αποκαλυπτικό δράμα, που αποτέλεσε, σε προσωπικό επίπεδο, την αφορμή για να γραφτώ στο Netflix. Εδώ η βροχή σημαίνει θάνατο, καθώς μέσω αυτής εξαπλώθηκε/εξαπλώνεται ένας φονικός ιός που αφάνισε σχεδόν όλο τον πληθυσμό της Σκανδιναβίας. Πρωταγωνιστές δύο αδέρφια, τα οποία, μετά από έξι χρόνια παραμονής σε ένα καταφύγιο, βγαίνουν για να ψάξουν τον πατέρα τους και τη θεραπεία.

«Τhe English Game», 2020

Η πάλη των τάξεων μεταφέρεται αποτελεσματικά από τα σαλόνια του «Downton Abbey» (ο δημιουργός του οποίου και το έπλασε) στα ποδοσφαιρικά γήπεδα σε αυτή την ατμοσφαιρική μίνι σειρά εποχής, που μας ταξιδεύει πίσω στην Αγγλία του 19ου αιώνα, όταν το ποδόσφαιρο ήταν –για λίγο– άθλημα των ευγενών.

«Glow: Οι λαμπερές κυρίες του wrestling» (Glow), 2017-2019

Εκεί όπου το girl power συναντά το ταλέντο των δημιουργών του «Orange is the New Black» και τη δεκαετία των ’80s κρύβεται η συγκεκριμένη δραματική κωμική ιστορία γύρω από μια άνεργη ηθοποιό, που βρίσκει –κυριολεκτικά και μεταφορικά– καταφύγιο σε μια underground γυναικεία λίγκα wrestling στο Λος Άντζελες. Ανθρώπινη και απρόσμενα εθιστική.

«The Get Down», 2016

Η ιστορία της χιπ χοπ· πώς γεννήθηκε μέσα από τα αποκαΐδια του φλεγόμενου Μπρονξ των ’70s, διά χειρός του πιο –φαινομενικά– αταίριαστου για την περίπτωση δημιουργού, δηλαδή του «πάλλευκου» Baz Luhrmann του «Moulin Rouge». Μια πανάκριβη παραγωγή, με πολλή μουσική και ακόμη περισσότερο σκρατσάρισμα, η οποία ξεχωρίζει λόγω του ταλέντου των νεαρών Αφροαμερικανών και Λατίνων πρωταγωνιστών της.

«Πάρ’ το αλλιώς» (After Life), 2019

O δημιουργός τoυ «The Office», Ricky Gervais, καταπιάνεται στα σοβαρά με τη θλίψη σε μια έξοχη δραματική – κωμική σειρά, με τον ίδιο ως αποτυχημένο αρθρογράφο τοπικής βρετανικής εφημερίδας που προσπαθεί να αποδεχθεί τον θάνατο της γυναίκας του. Ένας ιδιαίτερος συνδυασμός μαύρου χιούμορ και υπαρξιακής μελαγχολίας που είτε θα αγαπήσεις είτε θα μισήσεις.

«Ασφαλείς» (Safe), 2018

O Michael C. Hall του «Dexter» κάνει το επιτυχημένο «αγροτικό» του στη βρετανική τηλεόραση, σε μια σειρά 8 επεισοδίων, ως χήρος χειρουργός σε μια περιφραγμένη κοινότητα εύπορων οικογενειών. O οποίος, μετά την εξαφάνιση της έφηβης κόρης του, ανακαλύπτει ότι τα μεγαλύτερα μυστικά κρύβονται πίσω από τους πιο ψηλούς φράχτες (των γειτόνων του).

«Εσύ» (Υοu), 2018

Μια εντελώς ένοχη απόλαυση –και η χαρά του stalker–, στην οποία είσαι καταδικασμένος να υποκύψεις. Πρόκειται για ένα ψυχολογικό θρίλερ με πρωταγωνιστή έναν διευθυντή νεοϋορκέζικου βιβλιοπωλείου και σίριαλ κίλερ που ερωτεύεται ψυχωτικά μια πελάτισσά του. Ομολογουμένως οφείλει πολλά στη γοητεία του πρωταγωνιστή του, Penn Badgley, τον οποίο πρωτογνωρίσαμε στο «Gossip Girl».

«Τολμάς;» (Dare Me), 2019

Άβυσσος η ψυχή της πληγωμένης έφηβης μαζορέτας, όπως καθιστά σαφές η τηλεοπτική αυτή μεταφορά του ομώνυμου best seller αστυνομικού μυθιστορήματος, που σου αφήνει έντονη την αίσθηση ότι παρακολουθείς indie αμερικανική κινηματογραφική ταινία. Ιδανικά παρακολουθείται πακέτο με το εξαιρετικό ντοκιμαντέρ «Τσιρλίντερς» («Cheer»), που δείχνει τι ακριβώς χρειάζεται για να πετύχεις ως αθλήτρια cheerleading.