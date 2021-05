Ρόλερ κόστερ ήχων

Ο ΖΩΗΣ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ είναι ο DJ που μου έμαθε το άλμπουμ Greek lounge του Γεράσιμου Λαβράνου και ο μόνος που έχω ακούσει να παίζει σε ένα μπαράκι μια καλοκαιρινή βραδιά το Je t’Attends της Τζένης Βάνου. Εκτός από αγαπημένη μορφή πίσω από το booth των καλύτερων μπαρ της πόλης, ο Ζώης είναι ενεργό μέλος του mobile party Needless, ιδρυτής του παζαριού δίσκων ΜΠΙΤ ΠΑΖΑΑΡ και ραδιοφωνικός παραγωγός, αλλά με κέρδισε ακόμα περισσότερο όταν άκουσα τον προσωπικό δίσκο του Out of Orbit με το υπέροχο εξώφυλλο του Βασίλη Μαρκοσιάν, που κυκλοφόρησε το 2015 σε 50 κασέτες. «Ήταν σαν μικρές κουταλιές από το αγαπημένο μου γλυκό, μόνο που, όταν ήθελα κι άλλο, κατάλαβα ότι είχε τελειώσει», του λέω. «Ναι, η λογική ήταν αυτή, να συνδυάσω πολλές φόρμες με samples και takes που έγραψα σε ένα ταξίδι με πλοίο πριν από χρόνια, οπότε είχα στο μυαλό μου αυτό το ρόλερ κόστερ, να πηγαίνει ο ρυθμός με τα κύματα, να έρχεται και να σε αφήνει.

Κομμάτια από το άλμπουμ Out of Orbit (αριστερά) του Ζώη Χαλκιόπουλου και το άλμπουμ των Villa Boas (δεξιά) θα συνυπάρχουν στον νέο δίσκο, που θα κυκλοφορήσει το επόμενο διάστημα.

Επίσης, το άλμπουμ λειτουργεί λίγο σαν κόσμος μέσα στον κόσμο. Θυμάσαι τη σκηνή από τη Χαμένη λεωφόρο του Ντέιβιντ Λιντς όπου είναι ο νάνος στο κοκτέιλ πάρτι και παίζει μουσική του Μπάρι Άνταμσον και ξαφνικά απομακρύνεται ο ήχος; Αυτό το πράγμα κάνω στο κομμάτι Heat on her side, ουσιαστικά παίζει ένα sample από ένα ροκ του ’70 και αυτό χάνεται σιγά σιγά, μουδιάζει όλος ο τόπος και εκεί ακούγεται η ανάσα μου, μέχρι που τελειώνει το όνειρο, επιστρέφω στην πραγματικότητα, μπαίνει δυνατά η μουσική και ξαφνικά κόβεται εκεί, γιατί έχω λίγο στο μυαλό μου να ταλαιπωρώ τον κόσμο», μου λέει γελώντας. Προσεχώς θα κυκλοφορεί ένα 7ιντσο βινύλιο σε περιορισμένα αντίτυπα από την Just Gazing με δύο κομμάτια από το Out of orbit και δύο κομμάτια από τους VillaΒoas.