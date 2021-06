Kάποτε στο Ρίο

«Είμαι εδώ, ζω εδώ, θα πεθάνω εδώ», λέει ο Άιρες κάπου στο τέλος του 19ου αιώνα, έχοντας επιστρέψει στο Ρίο ντε Τζανέιρο, έπειτα από μια πολυετή διπλωματική καριέρα στην Ευρώπη. Είναι άτεκνος, η σύζυγός του είναι θαμμένη στη Βιέννη και έχει άφθονο χρόνο να καταγράψει τις ημέρες της συνταξιοδότησής του τριγυρνώντας στην πόλη, κουβεντιάζοντας, παρατηρώντας. Τα Απομνημονεύματα του Άιρες (εκδ. Ροές) είναι το τελευταίο μυθιστόρημα του Μασάντο ντε Ασίς (1839-1908), του θεμελιωτή της βραζιλιάνικης λογοτεχνίας και, κατά την περίφημη ρήση του Χάρολντ Μπλουμ, του σπουδαιότερου μαύρου συγγραφέα του δυτικού κόσμου. Ο υπότιτλος του βιβλίου («… αυτό που οι άνθρωποι αποκαλούν έρωτα») παραπέμπει σε έναν στίχο του Σέλεϊ («I can give not what men call love»), τον οποίο ο αφηγητής Άιρες ακούει σαν ψίθυρο – καταπληκτικό εύρημα. Τα Απομνημονεύματα είναι γραμμένα σε ημερολογιακή μορφή, ένα ρεαλιστικό μυθιστόρημα, έμμεσα φιλοσοφικό, αφού τρόπον τινά λειτουργεί και ως μια αποτίμηση ζωής του ίδιου του συγγραφέα. Όποιος έχει διαβάσει το πολύ σπουδαίο και διασημότερο έργο του Ασίς, Μεταθανάτιες αναμνήσεις του Μπρας Κούμπας (θα το βρείτε εντός της ρεαλιστικής τριλογίας, εκδ. Gutenberg, ή αυτοτελώς με τον τίτλο Επιτάφιος για ένα μικρό νικητή, εκδ. Αστάρτη), θα αναγνωρίσει και εδώ την ειρωνεία του συγγραφέα και τον προβληματισμό του για την ύπαρξη, το λεπτό του χιούμορ γύρω από τις ανθρώπινες συμπεριφορές και τη λαμπερή, καθαρή γραφή του: «Είναι κανόνας παλαιός, πιστεύω, και ξαναγίνεται σιγά σιγά καινούργιος, πως κάτι είναι καλά καμωμένο αν είναι καμωμένο με αγάπη».

ΙΝFO

Το μυθιστόρημα του Μασάντο ντε Ασίς, Απομνημονεύματα του Άιρες, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ροές / Εικόνα από το Ρίο ντε Τζανέιρο στις αρχές του 20ού αιώνα.

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

Δεν μπορούν πολλοί να αφηγηθούν καλύτερα μια ιστορία από τον Διονύση Σιμόπουλο, ειδικά μια ιστορία για τ’ αστέρια. Για τον καλοκαιρινό ουρανό, τις περιπέτειες της αστρονομίας, τη μυθολογία των ζωδίων. Ο Ουρανός της Ελλάδας: Καλοκαίρι (εκδ. Μεταίχμιο) ακολουθεί την αντίστοιχη ανοιξιάτικη έκδοση.

ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΜΟΣ

Τα Πανεπιστήμια Κύπρου και Πατρών διοργανώνουν το τριήμερο διαδικτυακό συνέδριο Ο Αίγαγρος και ο Φοίνιξ, επανεξετάζοντας το έργο του Εμπειρίκου και του Εγγονόπουλου μέσα από «νέες διεπιστημονικές και διακαλλιτεχνικές κατευθύνσεις». Θα βρείτε εύκολα οδηγίες για το Zoom. 24-26/6.

ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ

Προσεγμένα, καλαίσθητα, ομοιόμορφα, τα βιβλία του Κώστα Ταχτσή επανεκδίδονται από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε πέρυσι με το Τρίτο Στεφάνι και σήμερα ακολουθούν τα Ρέστα (διηγήματα), Η γιαγιά μου η Αθήνα (διάφορα κείμενα) και Καφενείο το «Βυζάντιο» (ποιήματα).