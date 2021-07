Θα έχουμε πάντα τις ταράτσες

Πάντα τις αγαπούσαμε τις ταράτσες της Αθήνας. Όμως, το καλοκαίρι μιας χρονιάς που τέσταρε με πολλούς τρόπους τα νοητικά και ψυχολογικά αντανακλαστικά μας, το να ανέβεις για φαγητό, ποτό και βαθιά ανάσα σε ένα από τα θεωρεία του κέντρου ακούγεται ακόμη καλύτερο. Το βλέμμα περιπλανιέται σε τοπόσημα, σε σπίτια με κεραμοσκεπές, παράθυρα γραφείων, μπαλκόνια και κεραίες, κι εσύ νιώθεις ξαλαφρωμένος και χαρούμενος. Ανάμεσα στα κτίρια, κάτω από τον ουρανό, σύγχρονοι κουλ χώροι, καινούργιοι ή λίγο πιο παλιοί, ανάβουν μηχανές προβολής, βάζουν πίτσες σε ξυλόφουρνους, φτιάχνουν γκουρμέ street food, αναδεύουν κοκτέιλ, σπέρνουν λουλούδια και βότανα, στήνουν καντίνες, χαζεύουν την Ακρόπολη ή τη φωτισμένη πόλη, δίνουν χώρο στη street art και εκφράζουν μια κοινή επιθυμία: Να ξεχάσουμε όλα αυτά που μας «γειώνουν». Να ψηλώσουμε για λίγο.

Στο Retiré του ERGON Athens ©Όλγα Δεΐκου

Retiré @ ERGON House

H ομάδα του πολυβραβευμένου The Clumsies επιμελείται τα κοκτέιλ, ενώ σε λίγες μέρες θα ξεκινήσουν να σερβίρονται και τα Τerry & Co Burgers.

Στο foodie hotel των αδερφών Δούζη στη Μητροπόλεως μπαίνεις στο ασανσέρ και βγαίνεις σε μια ταράτσα στρωμένη με χαλικάκι, περικυκλωμένη από ζαρντινιέρες με φυτά, φωτισμένη με σειρές από γλομπάκια, που μοιάζει με αυλή που σκαρφάλωσε πάνω από την πόλη. Με ένα επιβλητικό πλάνο της Ακρόπολης να γεμίζει το οπτικό σου πεδίο και χαλαρές μουσικές να σου χαϊδεύουν τα αυτιά, διαλέγεις κάποιο από τα μαρμάρινα, μεταλλικά και ξύλινα τραπέζια. Ή πιάνεις μια θέση στις ξύλινες κερκίδες-καθιστικά με τα άνετα μαξιλάρια για να χαλαρώσεις πίνοντας το κρασί ή το ποτό σου και να προβάρεις… διακοπές. Μπορεί να κρατάς μια παραλλαγή του Bloody Mary ονόματι Greek Mary με τσίπουρο, ελληνικά μυρωδικά και αλατισμένο σαμιώτικο κρασί, ένα τροπικό Μanhattan με μάνγκο ή ένα δροσιστικό Watermelon Mule, με τζιν, λεμόνι, ginger beer και καρπούζι, μια φετούλα του οποίου μπαίνει στο ποτήρι και σου κεντάει καλοκαίρι στα χείλη. Τα κοκτέιλ που φτιάχνονται στη χαριτωμένη (και πολυφωτογραφημένη) καντίνα, που, παρότι σταθερή, μοιάζει με τροχήλατη, έχουν την υπογραφή της ομάδας του The Clumsies. Από τις 15 Ιουλίου, δίπλα τους θα μπορείς να βάλεις κάποιο από τα πληθωρικά burgers της συλλογής του Terry and Co Burger, ενός νέου πρότζεκτ με την υπογραφή του Λευτέρη Αθανασόπουλου, ενός εκ των δυο βασικών σεφ του ERGON. Με διπλό μπιφτέκι από Black Angus συνδυασμένο με παρμεζάνα και μπέικον ή με κατσικίσιο τυρί, τσένταρ και μαγιονέζα τρούφας, αλλά και με τηγανητό κοτόπουλο ή με vegan μπιφτέκι της Beyond Meat και καπνιστή μελιτζάνα…

Μητροπόλεως 23, τηλ. 210-0109090

Το Λοκάλι

Με το που ακούς Λοκάλι, σκέφτεσαι αυτόματα την αυλή με τις μουριές, τα πλατάνια και τα φυτά που σκαρφαλώνουν στη μάντρα. Αλλά το χιτ του Ψυρρή έχει και μια ταράτσα. Μικρούλα κι ανέμελη. Στο μπαρ με τα μπαμπού και την καλαμωτή οροφή, ζητάω ένα Aloha Punch που μιξάρει ένα blend ρουμιών από την Τζαμάικα, το Τρινιντάντ και τα Μπαρμπέιντος με γκουάβα, μοσχολέμονο, τζίντζερ, βασιλικό και μέλι από πεύκο από την πολύ ενδιαφέρουσα λίστα που έχουν συνθέσει ο Δημήτρης Κιάκος και η ομάδα του. Όσο ετοιμάζεται, μένω να χαζεύω την πολυνησιακή φιγούρα που έχει φτιάξει με τα σπρέι του ο street artist Aντώνης Χαμπάς στην είσοδο. Παραμέσα, έξω από το αποθηκάκι, έχει ζωγραφίσει μια… εξωτική γιαγιά.

Η cocktail list στο Λοκάλι μοιράζεται στην εξωτική ταράτσα.

Είναι ωραία εδώ. Μπανανιές ξεφυτρώνουν ανάμεσα στα τραπέζια, πολύχρωμα λαμπιόνια κρέμονται πάνω από το κεφάλι σου, τα ισορροπημένα, αρωματικά tiki cocktails σε ταξιδεύουν σε κλίματα τροπικά, τα gin & tonic είναι σταθερή αξία. Αν πεινάς, βάζεις δίπλα τους τηγανητές μπάμιες, νοστιμότατες ανοιχτές πίτες, τάκος και burgers με καπνιστό τυρί και σάλτσα BBQ με μαυροδάφνη – τα πιο «τσιμπητά» του μενού με την υπογραφή του γνωστού σεφ Αλέξανδρου Χαραλαμπόπουλου που σερβίρεται κάτω. Το σύνθημα του φετινού καλοκαιριού είναι «Aloha στο Λοκάλι». Αλλά, αν το καλοσκεφτείς, αυτό το μαγαζί που στην τουαλέτα του (έχει δικό της soundtrack) παίζει μόνιμα το προπολεμικό ρεμπετοχαβανέζικο Πάμε ταξιδάκι στη Χονολουλού του Κώστα Μπέζου και της ορχήστρας του, λίγη exotica την είχε μέσα του από την πρώτη μέρα.

Σαρρή 44, Ψυρρή, τηλ. 210-3250673

Stellar Gastro-Cinema



Στο πιο νόστιμο θερινό σινεμά της Αθήνας, η κουζίνα αντλεί έμπνευση από την ταινία που προβάλλεται κάθε φορά.

Η πολύ ωραία ιδέα που είχαν πέρυσι οι σεφ Γιάννης Μαρκαδάκης και Πάνος Ιωαννίδης για ένα pop-up γκουρμέ θερινό σινεμά ξετυλίγει τη δυναμική της και φέτος στην ταράτσα του πολυχώρου TZAFERI 16. Με το που πιάνει να σουρουπώνει και η πόλη ανάβει τα φώτα της, στην κορυφή του βιομηχανικού κτιρίου στο Γκάζι, γαστρονομία και κινηματογράφος ανταλλάσσουν πάσες. Πιάνεις μια σούπερ χαλαρή σεζλόνγκ στην μπροστινή σειρά, μια καρέκλα ή ένα πουφ απέναντι από τη φουσκωτή οθόνη, παίρνεις στα χέρια σου το καλωσοριστικό κοκτέιλ κι ετοιμάζεσαι για μια διαφορετική προβολή. Αυτό το «σενάριο» έχει (και) γευστική πλοκή. Το μαγείρεμα ξεκινά σε μια κουζίνα στον Κολωνό και τελειώνει στην κουζίνα της ταράτσας, που μοιάζει με τεράστιο κουτί ποπ κορν. Το μενού ανανεώνεται κάθε μία με δύο εβδομάδες, βαδίζοντας στα χνάρια της εκάστοτε ταινίας, πράγμα που άλλοτε σημαίνει ασιατικά ή νεοαμερικάνικα πιάτα, άλλοτε μεξικάνικα, αγγλο-ινδικά ή ιταλικά – αυτές τις μέρες, λόγου χάρη, που το πρόγραμμα έχει το Il Postino και το Σινεμά ο Παράδεισος, φτιάχνουν, ανάμεσα σε άλλα, μια πρωτότυπη πίτσα-vitello tonnato, μια καπρέζε με καρπούζι και ριζότο αλά καρμπονάρα. Πάντα υπάρχει και vegetarian εκδοχή. Όλα σερβίρονται σε βιοδιασπώμενα σκεύη από μπαμπού και καλαμπόκι. Τα εισιτήρια, τα οποία ξεκινούν από 25 ευρώ και διαμορφώνονται ανάλογα με την εκάστοτε γευστική πρόταση, εξαντλούνται γρήγορα, οπότε καλό είναι να προνοήσει κανείς εγκαίρως για τη θέση του. Η οποία, παρεμπιπτόντως, πέρα από την κλασική αρίθμηση, έχει και το όνομα ενός ηθοποιού ή σκηνοθέτη: Γούντι Άλεν, Τζέσικα Λανγκ, Zεράρ Ντεπαρντιέ, Μισέλ Φάιφερ…

Τζαφέρη 16, επιχειρηματικό κέντρο Tzaferi 16, Γκάζι, τηλ. 6948-086999

Luv n Roll House

Το πολυσυλλεκτικό concept του Luv n Roll συνδυάζει καφέ, φαγητό και κοκτέιλ, Ακρόπολη και street art.

Τόπο στη youth culture. Δεν πάει πολύς καιρός που ο εμπνευστής του τατουατζίδικου με τις πολλές παράπλευρες δραστηριότητες ονόματι Luv n Roll, που ξεκίνησε την ιστορία του στα Μελίσσια, Γιώργος Καραμπουρνιώτης, μαζί με τον Σωτήρη Χαϊδεμένο δημιούργησαν στου Ψυρρή έναν καινούργιο πολυμορφικό χώρο με νεανικό παλμό. Το πολυεπίπεδο μαύρο κτίριο στην οδό Καραϊσκάκη στεγάζει καφέ-μπαρ, music hall, piercing και tattoo studio και τη συλλογή ρούχων της δημιουργικής ομάδας. Και στα ψηλά πατώματα κρύβει μια ταράτσα που εκτείνεται σε δύο επίπεδα. Από τη μία πλευρά βλέπει Ακρόπολη και στα πόδια της όμορφα ανακαινισμένα παλιά σπίτια να πλέκονται με χαλάσματα -κυτταρικό μέρος της πόλης κι αυτά- κι από την άλλη το ETERNAL LUV του GERA1, μια εντυπωσιακή τοιχογραφία 18 μέτρα ψηλή, που ζωντανεύει τον μύθο του Απόλλωνα και της Δάφνης στον τοίχο της διπλανής πολυκατοικίας. Φαγητό και ποτό, με την υπογραφή του Αλέξανδρου Αποστόλου και του Γιάννη Κουτσουράδη αντίστοιχα, διασταυρώνονται με φόντο μπαμπού, πλεκτές ομπρέλες, ξύλινα καναπεδάκια με λευκές μαξιλάρες, σκαμπό-κορμούς δέντρων. Μπορεί να ανέβει κανείς από το πρωί για έναν χαλαρό cold brew με αρώματα σοκολάτας και ξηρών καρπών, αλμυρά και γλυκά pancakes και ομελέτες, να κάνει μια στάση μέσα στη μέρα για ένα από τα flatbreads ή τα burgers ή αργότερα να συνδυάσει μια ταλιάτα με πουρέ από περουβιανή πατάτα, κρέμα τρούφας και πεκορίνο ή σολομό με γουακαμόλε και σαλάτα με κόκκινο λάχανο με κάποιο από τα κοκτέιλ του μπαρ. Το δροσιστικό Basil Crush, λόγου χάρη, με σπιτικό πουρέ πράσινου μήλου, νότες εσπεριδοειδών και βασιλικό, το LNR Ζombie ή το δικό τους Mai Tai.

Καραΐσκάκη 14, Ψυρρή, τηλ. 211-4182422

The Foundry Rooftop Garden

Κάθε γωνιά σχεδόν του boutique hotel που δημιούργησαν οι αρχιτέκτονες Μιλτιάδης Πορτοκάλης και Έφη Μαλανδράκη επανερμηνεύει, με πολύ ιδιαίτερη ματιά, διάφορες πτυχές της πρόσφατης ιστορίας της πόλης – από την είσοδο με τις φορτωμένες βιβλιοθήκες και τις παλιές γραφομηχανές, αναφορά στην εποχή που το κτίριο στο αδιέξοδο του Ψυρρή λειτουργούσε ως στοιχειοχυτήριο, μέχρι την πνιγμένη στο πράσινο ταράτσα, που αντλεί έμπνευση από τις αυλές των παλιών αθηναϊκών σπιτιών. Σπαρμένη με ελιές, ροδιές, άγριες τριανταφυλλιές, ρυγχόσπερμα και λεβάντες, με αμπέλια να σκαρφαλώνουν στις μεταλλικές πέργκολες, με ξύλινα τραπέζια και καλόγουστα έπιπλα κήπου να δημιουργούν μικρές γωνίες, ενεργοποιεί με πολλούς τρόπους τα εργαλεία των αναμνήσεων. Οι κοκκινωπές πλάκες στο μαρμάρινο μονοπάτι, οι οποίες οριοθετούν τον προσανατολισμό της θέας, είναι ωραία λεπτομέρεια: πατάς στην πρώτη κι έχεις μπροστά σου την Ακρόπολη, πατάς στην επόμενη και κοιτάζεις το Αστεροσκοπείο, σε μια άλλη παραπέρα απλώνεται μπροστά σου το Γκάζι. Η λίστα που έχει διαμορφώσει η Αναστασία Τριανταφυλλίδη κρύβει δροσερά κοκτέιλ διαφόρων τύπων, όπως το Smoked Tomatina, που συνδυάζει τζιν και τσίπουρο με φρέσκια ντομάτα, πιπεριά Φλωρίνης, λεμόνι, φρέσκα βότανα και μπαχαρικά ή ένα Cobbler με βότκα, βατόμουρα, φράουλες, φρούτα του πάθους, σιρόπι βανίλιας και μοσχολέμονο. Υπάρχουν επίσης κρασιά μικρών παραγωγών και μπίρες, αμφότερα ελληνικά. Στον ξυλόφουρνο πλάι στο μπαρ ψήνονται πίτσες. Το τρίτο μέλος της ομάδας του The Foundry, ο Μάριος Κούλλουρος, μου λέει ότι ετοιμάζονται και νόστιμες βραδιές με ποικίλες θεματικές. Ανεβαίνοντας στην ταράτσα, λοιπόν, μπορεί να πετύχει κανείς guest ταϊλανδέζικο, ιταλικό, burger, Nikkei…

The Foundry Suites Athens, Σαρρή 40, Ψυρρή, τηλ. 211-1824604