The boy στη …Λιλιπούπολη

Η αφέλεια είναι εγγενές χαρακτηριστικό της ποπ. Όχι όμως και ο παλιμπαιδισμός. Σε μια τέτοια παγίδα, με άλλοθι την τρυφερότητα, κινδύνεψαν να πέσουν στο πρόσφατο παρελθόν ο The Boy και η Δεσποινίς Τρίχρωμη, με τίτλους τραγουδιών όπως Το κορίτσι, το αγόρι και η γάτα ή Η κυρία που φροντίζει τα ζώα. Το Ώντρεϋ, η νέα κοινή δισκογραφική τους δουλειά, με τραγούδια του πρώτου και την καθοριστική συμβολή της Τρίχρωμης στις ερμηνείες, είναι μια εξέλιξη ιδανική. Κατ’ αρχάς σού λένε ότι, κύριε, αυτό είναι ένα παιδικό άλμπουμ, οπότε έχουμε κάθε λόγο να τραγουδάμε για μαριδάκια και μακροβούτια. Έπειτα, πολύ γρήγορα αισθάνεσαι ότι ο δίσκος δεν ψάχνει τόσο το παιδί δίπλα σου, όσο το παιδί μέσα σου. Υπό μία έννοια, το Ώντρεϋ είναι η συνέχεια του Winona. Μια βουτιά στα νερά της παραλίας όπου διαδραματίζεται η ταινία. Για τον ίδιο τον σκηνοθέτη και τραγουδοποιό Αλέξανδρο Βούλγαρη, είναι επίσης ένα σκαλί πιο πάνω στο συνθετικό κομμάτι, καθώς και ένας καλαίσθητος εκμοντερνισμός του στίχου της αγαπημένης του Μαριανίνας Κριεζή. Γενικά, το πνεύμα του Εδώ Λιλιπούπολη υπάρχει διάχυτο στο Ώντρεϋ: φαντασία, ενήλικα μηνύματα, λεπτές δόσεις χιούμορ, αλλά και υπογραφές για τη «νομιμοποίηση» της παιδικής μελαγχολίας. Στο μεταξύ, αυτή τη Δευτέρα 12/7, ο The Boy εμφανίζεται στο Ηρώδειο μαζί με τον Παύλο Παυλίδη, ενώ προ ημερών ήταν ο καλλιτεχνικός διευθυντής ενός event στην Ελευσίνα. Ήρεμες νίκες και εδάφη που κατέκτησε με την αξία του, χωρίς να κοιτάει τις εύκολες οδούς, παρά μόνο την αντανάκλασή του στα γυαλιά μυωπίας των κοριτσιών.

ΙΝFΟ

Το Ώντρεϋ κυκλοφορεί ψηφιακά και σε CD από την Inner Ear.

ΣΤΟ ΠΙΚΑΠ

Dion – Born To Be With You (1975)

O περισσότερος κόσμος γνωρίζει τον Dion από τα πρώτα του χιτ, όπως ας πούμε το κλασικό Runaround Sue. O εικονιζόμενος δίσκος ήρθε αργότερα, με βασικό παραγωγό τον Phil Spector και μια βαριά, υποβλητική ατμόσφαιρα που τυλίγει σαν κουβέρτα τους απανταχού ερωτευμένους. Ο ορισμός αυτού που λέμε «χαμένο διαμάντι». (Προσοχή, ακούγεται αποκλειστικά βραδινές ώρες, με καλά ηχεία.)