Απολαυστικά βιτριολικό

Μία από τις καλύτερες σειρές του πρώτου μισού του 2021, με τη σφραγίδα του HBO Max, με την 69χρονη τηλεοπτική και θεατρική σταρ (Frasier, Watchmen, Mare of Easttown) να παραδίδει μαθήματα ερμηνείας ως η ξεπερασμένη –αλλά πάμπλουτη– κωμικός του Λας Βέγκας, που αναγκάζεται, εντελώς απρόθυμα, να αποδεχτεί τη βοήθεια που απρόσμενα της προσφέρει μια 25χρονη bisexual comedy writer. Η δεύτερη, εξαιτίας ενός κακογραμμένου αστείου σχετικά με έναν υποκριτή γερουσιαστή που πόσταρε στο twitter, αναγκάζεται να δεχτεί τη μοναδική δουλειά που της είναι διαθέσιμη: να προσπαθήσει να φανεί χρήσιμη σε μια σκληρόπετση γυναίκα που έχει καταφέρει να μείνει στην κορυφή του επαγγέλματός της για δεκαετίες ολόκληρες. Το ξέρω και το κατανοώ ότι το zoomers vs boomers premise του Hacks δεν ακούγεται πολύ πιασάρικο, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι αρκεί κάτι λιγότερο από ένα επεισόδιο για να εθιστείς. Σε αυτό σαφώς και παίζει ρόλο το location (δεν γυρίζονται και πολλές σειρές στο Λας Βέγκας), η απολαυστική Τζιν Σμαρτ (που περνάει μια δεύτερη νιότη τα τελευταία χρόνια) και η γενικότερη «κάτι σαν μέθοδος Κομίνσκι» αύρα που εκπέμπει όλο το project. Είναι φανερό ότι οι τρεις νεαροί δημιουργοί, γνωστοί από σειρές που έχετε ήδη δει (όπως Broad City, Parks and Recreation, The Good Place), έχουν εντάξει εδώ πολλά προσωπικά τους βιώματα από την πάλη τους να καθιερωθούν στον χώρο της κωμωδίας. Τα κακά και διαχρονικά στερεότυπα αυτού του χώρου προχωρούν στη συνέχεια να κριτικάρουν με εξαιρετικό τρόπο. Βέβαια, το ποιος είναι ο βαθύτερος στόχος της σειράς δεν είναι κάτι που οφείλει να αφορά το κοινό. Μπορεί απλώς να απολαύσει το λεκτικό σφυροκόπημα μιας γενιάς που έχει περάσει πολλά σε σχέση με μια γενιά που νομίζει ότι ξέρει και ότι δικαιούται τα πάντα.

Chad (Amazon Prime)

Η απόλυτη cringe comedy series της χρονιάς. Πρωταγωνιστεί η 39χρονη δημιουργός της σειράς, Νασίμ Πεντράντ, ως ένα αντιπαθέστατο 14χρονο αγόρι, περσικής καταγωγής, που έχει ως μοναδικό στόχο να γίνει δημοφιλής. Ένα πραγματικό διαμάντι προς ανακάλυψη.

Gossip Girl (HBO Max)

To πολυαναμενόμενο reboot της κλασικής σειράς των ’00s επιστρέφει με ένα ολοκαίνoυργιο cast νεαρών Νεοϋορκέζων και τη φωνή της Κρίστεν Μπελ ως την αφηγήτρια που ξέρει τα πάντα. Ο ορισμός της ένοχης καλοκαιρινής απόλαυσης.

Δημιουργοί: Λουτσία Ανιέλο, Πολ Ντάουνς, Τζεν Στάτσκι.

Βαθμολογία στο Rotten Tomatoes: 100%. Η σειρά προβάλλεται από το HBO Max.