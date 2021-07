Tο πάρτι όπου όλοι ψιθυρίζουν

Από τότε που οι λαχανί ανταύγειές της τύφλωσαν τον κόσμο, πίσω στο 2019, η Μπίλι Άιλις έπεισε τους πάντες. Χωρίς να ιδρώνει σε γυμναστήρια, βαριεστημένη και στην κοσμάρα της, κατάφερε να φέρει κάτι δυσεύρετο στη mainstream ποπ: μια αίσθηση χειροποίητου. Σήμερα, δυόμισι χρόνια και μία πανδημία μετά, εκατομμύρια πιτσιρίκια που θέλουν να ξεσαλώσουν, αλλά δεν μπορούν, ακούν τα πρώτα σινγκλ του επερχόμενου Happier Than Ever και την ανταμείβουν με views και καρδούλες. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, η ίδια θα τραγουδούσε στα φεστιβάλ τέτοιες μέρες. Αντ’ αυτού σκηνοθετεί βιντεοκλίπ, δίνει συνεντεύξεις, αποκαλύπτει τις καμπύλες της σαν να τις ανακαλύπτει, χαμογελάει στον φακό μόνο όταν το νιώθει.

Αργά ή γρήγορα κάποιοι θα αρχίσουν τις συγκρίσεις με τη Μαντόνα, όμως η ενήλικη πλέον Μπίλι δείχνει να ενδιαφέρεται περισσότερο για μια καριέρα τύπου Λάνα Ντελ Ρέι. Άλλωστε το «επαναστατικό» στοιχείο στην παράξενη ποπ που φτιάχνει μαζί με τον αδερφό της Φινέας είναι η ησυχία. Όπως γράφει κάποιος στα σχόλια του YouTube, «η μουσική της Μπίλι είναι ένα πάρτι όπου όλοι ψιθυρίζουν και έχουν βγάλει τα παπούτσια τους, για να κάνουν λιγότερο θόρυβο». Το ακούς σε κομμάτια όπως το Lost cause ή το NDA, που φτιάχνουν κλίμα όχι με την ένταση, αλλά με το groove και την αμεσότητά τους. Η Μπίλι βρίσκεται δίπλα σου. Μουρμουρίζει στο αυτί σου. Κι ύστερα σε κοιτάει με αυτό το βλέμμα που λέει «ξέρω κάτι που δεν ξέρεις». Δεν έχει κλείσει καν τα 20, όμως λόγω έμφυτου coolness φαίνεται να ξέρει όντως πολλά, σίγουρα περισσότερα απ’ όσα μπορεί να εκφράσει με τους άγουρους στίχους της. Το μέλλον τής ανήκει. Μέχρι να βαρεθεί.

ΙΝFO

Το άλμπουμ Happier Than Ever κυκλοφορεί στις 30 Ιουλίου.

ΣΤΟ ΠΙΚΑΠ

Τhe Strokes – Is This It (2001)

Όταν έγινε το ντεμπούτο των Strokes, τέτοιες μέρες πριν από 20 χρόνια, κάποιοι είχαν σχολιάσει ότι αντιγράφουν ξεδιάντροπα τους Velvet Underground. Πού να φανταστούν ότι το αναμάσημα ιδεών θα χαρακτήριζε μια ολόκληρη εποχή; Το λιτό, απέριττο και αξεπέραστο Is This It κουβαλάει σήμερα την ίδια εφηβική ορμή, με βρόμικα All-stars, συγχυσμένο ρομαντισμό και μια φωνή που ακούγεται σαν να βγαίνει από ακουστικό τηλεφώνου.