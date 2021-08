Θηλυκό ραπ

Νέες παρουσίες εμφανίζονται στον χάρτη. Δεν καίγονται για followers, κινούνται ημιερασιτεχνικά, ονειρεύονται χωρίς αυταπάτες. Ανάμεσά τους η Sci-Fi River (Φένια Χατζηνικολάου). Μια ανερχόμενη ράπερ με πυκνό, αιχμηρό στίχο και άπιαστο flow. Το πιο διαδεδομένο κομμάτι της, Διακοπές στην Αθήνα, ξεκινάει με τη φράση «με ενδιαφέρει οτιδήποτε γίνεται σε ταράτσες», σατιρίζοντας τη γνωστή εμμονή των cool Αθηναίων. «Θεωρώ σημαντικό το στοιχείο της καταγγελίας, όμως έχει κουράσει η έλλειψη χιούμορ», εξηγεί η ίδια. «Μπορείς να μιλήσεις για αυτά που θες με θετικά vibes». Υπεύθυνος για τις άψογες ενορχηστρώσεις της είναι ο μουσικός και παραγωγός El Jazzy Chavo. «Διαθέτει μια στιβαρή αντίληψη για το τι φτιάχνει και πώς», λέει για αυτόν. «Πατάει γερά στα πόδια του, αλλά ξέρει να έρχεται και στα νερά σου». 23 ετών σήμερα, η Sci-Fi River έχει τελειώσει Κοινωνιολογία στο Παντείο και εργάζεται ως σερβιτόρα. Στους στίχους της παρελαύνουν παιδιά που δουλεύουν σε βάρδιες, πιάνουν πόστο μετά από ξενύχτι και μετατρέπουν την κούρασή τους σε δύναμη, όπως η ίδια. «Δεν έχω καταφέρει να δημιουργήσω περσόνα», λέει. «Βγάζω αυτό που είμαι. Θα το ‘θελα όμως. Ο ΜF Doom π.χ. υποδυόταν ρόλους, όπως και o Βοwie. Θα με ενδιέφερε να κάνω κάτι αντίστοιχο». Αποφεύγοντας την κλισέ ερώτηση του αν βιώνει ρατσισμό ως γυναίκα ράπερ, τη ρωτάω το ανάποδο: Aν νιώθει κάποιες φορές ότι ασχολούνται μαζί της επειδή είναι κοπέλα. «Εννοείται!», μου απαντάει. «Γενικά επειδή το χιπ χοπ είναι στα ντουζένια του, ορισμένοι σκάνε σαν τουρίστες και μας προσεγγίζουν λες και είμαστε κάποιο “φρούτο”». Πίσω από κάθε «νέα τάση», κρύβεται η πραγματική ζωή. Στα κομμάτια της Sci-Fi River, η μόδα στριμώχνεται στο αστικό λεωφορείο και πάει για δουλειά.

ΣΤΟ ΠΙΚΑΠ

TORRES – Thirstier (2021)

Σπανίως πια το ροκ μας δίνει «στρογγυλά» κομμάτια που μαγεύουν με την πρώτη ακρόαση, όμως το Hug from a dinosaur από το νέο δίσκο της Τorres είναι ένα από αυτά. Ξεχωρίζει επίσης το Thirstier, στο ρεφρέν του οποίου η φωνή της θυμίζει Monika, αλλά και το υπέροχα παρανοϊκό Keep the devil out. Γενικά όλο το άλμπουμ έχει πάθος και τελειώνει προτού κουράσει, όπως όλα τα ωραία.