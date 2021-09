Ο Στιβ Μάρτιν, η Σελίνα Γκόμεζ & ένα «δολοφονικό» podcast

Η νέα feel good κωμική σειρά του Hulu, που κατέκτησε δικαίως σε μία νύχτα καρδιές και μυαλά κριτικών και κοινού σε επίπεδα Ted Lasso, αδικείται κατάφωρα από την παραπάνω περιγραφή. Δεν μιλάμε, βλέπεις, για μια απλή πολυκατοικία, αλλά για ένα εμβληματικό apartment building (εννοείται με πορτιέρη και θυρωρούς) στο Upper West Side της Νέας Υόρκης. Εκεί όπου μπορεί οι γείτονες να είναι «στοιβαγμένοι» ο ένας πάνω από τον άλλο, σε ένα κτίριο που έχει δει σαφώς και πιο ένδοξες ημέρες, αλλά μεταξύ τους περιλαμβάνονται μέχρι και celebrities-ύποπτοι τύπου Στινγκ (ο οποίος υποδύεται τον εαυτό του). Ούτε μιλάμε για τρεις απλούς γείτονες, αλλά για τρεις μοναχικούς ανθρώπους με μεγάλα μυστικά. Ανάμεσά τους ο χρεοκοπημένος φανφάρας σκηνοθέτης του Μπροντγουέι, τον οποίο υποδύεται αριστοτεχνικά ο 71χρονος Μάρτιν Σορτ, ο παρηκμασμένος τηλεοπτικός ντετέκτιβ (στον ρόλο ο 76χρονος Στιβ Μάρτιν, που είναι και συνδημιουργός της σειράς) και η αινιγματική, στιλάτη μιλένιαλ Σελίνα Γκόμεζ. Αυτή, παραδόξως και εντελώς απρόσμενα, είναι που κλέβει τελικά την παράσταση από τους δύο βετεράνους –και κολλητούς στην πραγματική ζωή– σταρ.

Αυτούς τους τρεις τούς χωρίζουν πολλά, ανάμεσά τους ένα χάσμα γενεών, το οποίο η σειρά εξερευνά με εξαιρετικό τρόπο. Τι τους ενώνει; Ένας φόνος στο κτίριο και η κοινή εμμονή τους για ένα συγκεκριμένο true crime podcast που τους οδηγεί στην απόφαση να δημιουργήσουν το δικό τους. Και τώρα που τελειώσαμε με την περιγραφή, πάμε στην ουσία. Γιατί, όσο αυτοί οι τρεις ενώνουν τις μοναξιές τους, αναζητούν στοιχεία και ανακρίνουν υπόπτους (εκτοξεύοντας ταυτόχρονα υπέροχες, καλογραμμένες ατάκες), εσύ, ο θεατής, αισθάνεσαι την καρδιά σου να αγαλλιάζει. Γιατί μπορεί ο μόνος λόγος που κάθισες εξαρχής να παρακολουθήσεις το Only Murders in the Building να ήταν αυτό το πρωτότυπο mix and match διαφορετικών γενεών ηθοποιών, αλλά δεν θα σου χρειαστεί πάνω από ένα επεισόδιο για να συνειδητοποιήσεις ότι εδώ πρόκειται για κάτι που έχει φτιαχτεί με πραγματική αγάπη και μεράκι. Μια σειρά που νοιάζεται για τους πρωταγωνιστές της και σε αναγκάζει να νοιάζεσαι κι εσύ και αποτελεί, με μεγάλη διαφορά από την επόμενη, το καλύτερο TV comfort food για να ξεκινήσεις το φθινόπωρό σου.

ΙΝFO

Δημιουργοί Στιβ Μάρτιν, Τζον Χόφμαν.

Βαθμολογία στο Rotten Tomatoes: 100%.

Η σειρά στριμάρεται από το Hulu.