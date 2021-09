Τo Game of Thrones των τυφλών

Δεν θα μπορούσα να φανταστώ ιδανικότερο κάστινγκ για το δυστοπικό έπος της Apple TV+ από αυτό του Ελληνοφιλιππινέζου πρώην σταρ της πάλης Ντέιβ Μπατίστα ως του αδίστακτου μικρότερου αδελφού του οικογενειάρχη πολέμαρχου Βaba Voss, που υποδύεται ο Μομόα. Ο 52χρονος Μπατίστα διανύει έτσι κι αλλιώς φέτος μια εξαιρετική χρονιά μετά τη συμμετοχή του στα Army of the Dead, Dune και Knives Out 2. Ο όγκος (μυϊκός και όχι μόνο), το συναίσθημα και η οργή που αβίαστα εκπέμπει αποτελούν το βαρόμετρο της δεύτερης σεζόν του See. Κάτι τόσο απτό, που δεν χρειάζεται να βλέπεις για να το νιώσεις. Έτσι κι αλλιώς, στο See, οι πάντες είναι τυφλοί εξαιτίας ενός φονικού ιού που εξολόθρευσε το συντριπτικό μέρος της ανθρωπότητας, αναγκάζοντας τους τυφλούς επιζώντες να ανακαλύψουν διαφορετικούς τρόπους για να ζουν, να πολεμούν και να δολοπλοκούν.

Αυτό το τελευταίο, οι δολοπλοκίες ανάμεσα στα αντίπαλα κράτη που έχουν δημιουργηθεί (με την κρίσιμη συμμετοχή της συζύγου του Μομόα και της δολοφονικής βασίλισσας αδελφής της), είναι ένα ακόμα στοιχείο της δεύτερης σεζόν που ξεχωρίζει. Και οι δημιουργοί στηρίζονται σε αυτό καθώς προσπαθούν να διευρύνουν τον καμβά του μετα-αποκαλυπτικού κόσμου που είδαμε στην πρώτη σεζόν. Οφείλουμε επίσης να επισημάνουμε ότι και η βία -ωμή και απότομη- συνεχίζει να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο, με τη χορογραφία των μαχών ανάμεσα σε μαχητές που δεν βλέπουν να έχει το δικό της ενδιαφέρον. Είναι φανερό ότι το See φιλοδοξεί να γίνει το νέο μεγάλο έπος φαντασίας που θα αγαπήσουμε. Κάτι που ακόμη δεν τα έχει καταφέρει. Οι κριτικές επιμένουν να τονίζουν τη βία και την υποκριτική μετριότητα του Μομόα. Κάτι που προφανώς και ισχύει. Αυτό που, ωστόσο, συνήθως υποτιμούν είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της σειράς, όπως το πολυπολιτισμικό καστ και τη συνολική οπτική μεγαλοπρέπεια του project, που είναι εμφανής στα κοστούμια, στα σκηνικά και στα φυσικά τοπία. Η δεύτερη σεζόν μας έκανε να θέλουμε να του δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία.

Το αν θα την αξιοποιήσει ή όχι είναι εντελώς στο χέρι του.

ΙΝFO

Δημιουργός: Στίβεν Νάιτ

Βαθμολογία στο Rotten Tomatoes: 44%

Η σειρά στριμάρεται από το Apple TV+