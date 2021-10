Τo all star πρωινάδικο της Τζένιφερ Άνιστον

Στα χαρτιά, το The Morning Show –σχετικά με τον χαμό που ξεσπάει στην πρωινή εκπομπή ενός μεγάλου τηλεοπτικού δικτύου, όταν ο κεντρικός παρουσιαστής της (Στιβ Καρέλ) κατηγορείται για χρόνια ανάρμοστη σεξουαλική συμπεριφορά με θύματα συνεργάτιδές του– υποτίθεται ότι θα ήταν η σειρά-σημαία του Apple TV+. Εκείνη με το τεράστιο budget. Εκείνη που σηματοδοτούσε την γκράντε επιστροφή της Τζένιφερ Άνιστον στην τηλεόραση, δεκαπέντε ολόκληρα χρόνια μετά το Friends, για ένα αξιοζήλευτο ταίριασμα μαζί με τη Ρις Γουίδερσπουν. Με την πρώτη να υποδύεται τη φτασμένη συμπαρουσιάστρια που έκανε περίπου τα στραβά μάτια και τη δεύτερη την –γεμάτη φλόγα και δημοσιογραφικό ήθος– άγνωστη που έρχεται για να κάνει τη διαφορά. Στην πράξη, αν και οι πάντες εκτίμησαν το πόσο καλοφτιαγμένο και αστραφτερό ήταν, οι κριτικές για το –wannabe The Newsroom– The Morning Show υπήρξαν από μέτριες έως πολύ κακές.

Στη δεύτερη σεζόν τα πράγματα φαίνονται να πηγαίνουν καλύτερα. Οι κριτικές είναι ελαφρώς πιο θετικές. Το καστ περιλαμβάνει σημαντικές προσθήκες, όπως αυτές των Τζουλιάνα Μαργκούλις και Χασάν Μινάζ. Ενώ, το πιο σημαντικό, το γράψιμο έχει απελευθερωθεί από τα δεσμά της #MeToo πλοκής, κινούμενο σε απρόσμενες, αντιφατικές και συχνά πυκνά σουρεάλ καταστάσεις. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό; Ότι, παρότι το The Morning Show, αν καθίσεις να το αναλύσεις, «μπάζει» από παντού, στην πράξη είναι κάτι απίστευτα εθιστικό. Τόσο γενικότερα όσο και όταν στη σκηνή, οποιαδήποτε σκηνή, εμφανίζεται o Μπίλι Κράνταπ ως ο αδίστακτος διευθυντής ειδήσεων του δικτύου. Ένας συγκλονιστικός πραγματικά χαρακτήρας, λες και είναι βγαλμένος από την πένα του Άαρον Σόρκιν, που είναι απόλαυση να τον βλέπεις να δολοπλοκεί, να φιλοσοφεί και να βγάζει λόγους. Ειδικότερα στη δεύτερη σεζόν, όπου το trademark πλατύ χαμόγελό του αρχίζει να σβήνει, καθώς οι φωτιές που καλείται να σβήσει είναι υπερβολικά πολλές ακόμη και για τις δικές του ικανότητες. Μια σειρά που επιτέλους έμαθε να μην παίρνει τον εαυτό της πολύ στα σοβαρά, με αποτέλεσμα να έχει εξελιχθεί σε ένα επικό μελόδραμα που σε κάνει να χαμογελάς, να απορείς και, πάνω από όλα, να διασκεδάζεις.

ΙΝFO

Δημιουργός: Τζέι Κάρσον.

Βαθμολογία στο Rotten Tomatoes: 64%.

Η σειρά στριμάρεται από το Apple TV+.