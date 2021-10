Philippe malouin: «Η Αθήνα έχει μια παρόρμηση που λατρεύω»

Αν και δεν πιστεύει στον όρο «σταρ», ο Βρετανο-Καναδός industrial designer Philippe Malouin είναι σήμερα από τους πιο επιδραστικούς στον χώρο του. Μετρά συνεργασίες με κορυφαία brands (Vaarnii, De Sede, Iittala, Nike κ.ά.), έχει διδάξει στο Royal College of Art του Λονδίνου και έχει κατακτήσει τον σημαντικό τίτλο του «Designer of the year» του Wallpaper*. Επιχειρεί μια πειραματική προσέγγιση στον σχεδιασμό επίπλων, δημιουργώντας έργα τέχνης με λειτουργικό χαρακτήρα, όπως τραπέζια, χαλιά, καθίσματα, φωτιστικά και art installations. Πρόσφατα ταξίδεψε στην Αθήνα από το Λονδίνο, όπου εργάστηκε για την πρώτη του έκθεση στην Ελλάδα, η οποία εγκαινιάζεται σε λίγες ημέρες στην Breeder.

Πέρασες αρκετό χρόνο στις μάντρες της Αττικής, κυρίως στον Ασπρόπυργο, μαζεύοντας τα υλικά για τα νέα σου έργα…

Συγκεκριμένα περάσαμε χρόνο πρώτα στις μάντρες του Μπράιτον κι έπειτα εδώ στην Αττική. Η φιλοσοφία των έργων βασίζεται στα απορρίμματα που βρήκαμε τυχαία στις χωματερές −αντικείμενα κυρίως από χάλυβα− και στο πώς αυτά μπορούν να μεταμορφωθούν. Βρίσκουμε παλιοσίδερα και προσπαθούμε να φανταστούμε ένα ιδανικό ζευγάρωμα. Όταν επιστρέφουμε στο εργαστήριο, συνδυάζουμε τα κομμάτια και δημιουργούμε νέες συνθέσεις.

Η βιωσιμότητα είναι η μεγαλύτερη τάση στο σύγχρονο design;

Δεν θα τη χαρακτήριζα τάση. Είναι μια αναγκαιότητα που πρέπει να αντιμετωπιστεί γύρω από το πώς καταναλώνουμε και γιατί. Οι τάσεις έχουν πάντα αρνητικούς συνειρμούς και στο δικό μου στούντιο τείνουμε να αγνοούμε τις τάσεις. Στεκόμαστε μόνο σε ό,τι μπορεί να έχει μια σημασία.

Η διαμονή σου στην Αθήνα σε τι βαθμό επηρέασε τη νέα σου δουλειά;

Η πρώτη λέξη που μου έρχεται στο μυαλό όταν σκέφτομαι την Αθήνα είναι ο αυθορμητισμός. Η Αθήνα είναι μια αυθεντικά αυθόρμητη πόλη. Στο Λονδίνο, αν θες να βρεθείς με φίλους, πρέπει να το προγραμματίσεις εβδομάδες νωρίτερα. Η Αθήνα έχει μια παρόρμηση που λατρεύω και ίσως αυτή να επηρέασε τα νέα μου έργα. Η δημιουργία τους ήταν ενστικτώδης, χωρίς υπερβολές. Δεν είναι σωστό να λέμε ότι η Αθήνα είναι, ας πούμε, το νέο Λονδίνο, αναφορικά με τις τέχνες. Είναι υπέροχη λόγω της προσωπικότητάς της, η οποία δεν μοιάζει με καμία άλλη. Ξέρεις, με δυσαρεστεί που οι περισσότεροι φοιτητές που έρχονται στο Λονδίνο δεν έχουν την πολυτέλεια να ανοίξουν το δικό τους στούντιο όταν αποφοιτήσουν ή δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν οικονομικά ώστε να νοικιάσουν ένα αξιοπρεπές σπίτι για να ξεκινήσουν την καριέρα τους. Αυτός είναι και ο λόγος που το Λονδίνο σήμερα χάνει φωτεινά ταλέντα και συναρπαστικές ιδέες, με αποτέλεσμα να γίνεται μια πόλη λιγότερο φρέσκια και νεανική, κάτι πολύ προβληματικό. Η Αθήνα φαίνεται να είναι ένα μέρος εκκολαπτόμενων δυνατοτήτων. Οι εγκαταστάσεις παραγωγής βρίσκονται σχεδόν όλες στο κέντρο της πόλης, ενώ παράλληλα είναι εφικτό για τους καλλιτέχνες να αντέξουν οικονομικά τη ζωή εδώ και να νοικιάσουν κάπου αξιοπρεπώς να μείνουν, δημιουργώντας τα έργα τους με ελευθερία.

Ποιοι σχεδιαστές έχουν επηρεάσει τη δημιουργική σου σκέψη;

Οι Charles and Ray Eames. Ξέρω ότι είναι κλισέ, αλλά είναι οι πιο σημαντικοί σχεδιαστές που μπορώ να σκεφτώ. Εργάστηκαν πάνω σε ένα πλήθος έργων που κυμαίνονται μεταξύ design, αρχιτεκτονικής και τέχνης. Αυτό πασχίζω να κάνω κι εγώ, ίσως όχι τόσο εμφανώς.

Τι είναι πραγματικά ριζοσπαστικό σήμερα στο design;

Νομίζω ότι η έννοια της συνεργασίας είναι μια καινοτομία. Οι νέοι σχεδιαστές σήμερα αισθάνονται την ανάγκη να συνεργαστούν, υποστηρίζοντας έτσι τις κοινότητές τους για ένα γενικότερο καλό. Φαίνεται ότι σήμερα δεν έχουμε να κάνουμε τόσο με τη νοοτροπία του «σχεδιαστή σταρ», κάτι που είναι υπέροχο και απαραίτητο μαζί.

INFO

Philippe Malouin – Steel Works, 4 Νοεμβρίου – 4 Δεκεμβρίου 2021 στην Γκαλερί The Breeder, Τρίτη – Παρασκευή 11.00-19.00 & Σάββατο 11-00-17.00. (Ιάσονος 45, Μεταξουργείο, 210-3317527). thebreedersystem.com & philippe malouin.com