Danai Nielsen: Ιστορίες για να νιώσετε λιγότερο μόνοι

Η Danai της σκηνής είναι άλλη από την Danai της καθημερινότητας. Η πρώτη, όπως μου ξεκαθαρίζει, είναι μια «φουτουριστική χρωματιστή persona, που αφηγείται τα μουσικά της συναισθήματα. Δεν διαφέρουμε εσωτερικά, υπάρχει συστολή και στις δύο περιπτώσεις. Εκείνη είναι πιο θαρραλέα και εντυπωσιακή. Σκοπός της είναι να σε μεταφέρει σε ένα εξωπραγματικό περιβάλλον». Η δεύτερη –ο πραγματικός εαυτός της δηλαδή– εργάζεται σε γραφείο, σπουδάζει, πίνει ελάχιστο αλκοόλ, ψωνίζει στη λαϊκή, κάνει βόλτες στη φύση και σχεδιάζει μόνη της τα κοστούμια που θα φορέσει η καλλιτεχνική της περσόνα στα live. «Μου αρέσει το design στο οτιδήποτε. Στα ρούχα, στα παπούτσια, στα φωτιστικά, στα έπιπλα. Έχω λατρεία στον Jean Paul Gaultier, στον Alexander McQueen, στον Gareth Pugh και στη Lucy McRae. Όταν φορέσω ένα εντυπωσιακό ρούχο, νιώθω σαν να μεταμορφώνομαι σε μια αναβαθμισμένη εκδοχή του εαυτού μου».

Με διπλή καταγωγή από την Ελλάδα και τη Δανία, η Danai ήρθε να φέρει αέρα ανανέωσης στις μουσικές παραστάσεις της πόλης, μέσα από τα τελετουργικά της live, στα οποία ξεδιπλώνει την ονειρική-pop αισθητική των κομματιών της. Σημείο αναφοράς των ζωντανών της εμφανίσεων; Οι πρωτότυποι μουσικοί διάλογοι μεταξύ του θηλυκού και του αρσενικού alter ego της. «Αρχικά ξεκίνησαν σαν παιχνίδι», μου λέει. «Άκουγα ότι άλλες μελωδίες τραγουδώ σαν αρσενική φωνή κι άλλες σαν θηλυκή. Είναι μια διαδικασία αυτοσχεδιασμού και δημιουργίας, που βρίσκω τρομερά ενδιαφέρουσα».

Πριν από έναν μήνα, κυκλοφόρησε από τη United We Fly το πρώτο της προσωπικό άλμπουμ, με τίτλο Who Are They. «Θα έλεγα ότι είναι η ιστορία μου. Κάτι σαν προσωπικό-μουσικό ημερολόγιο. Έχει στιγμές από διαφορετικά μέρη και χρονολογίες, έχει πολύ συναίσθημα, σκέψεις, εξερεύνηση και συνειδητοποιήσεις. Είναι η ιστορία ενός κοριτσιού που εξελίσσεται, γίνεται γυναίκα και ψάχνει να βρει τα θεμέλιά της. Ιδανικά, η ιστορία αυτή θα συντονιστεί με τις ιστορίες άλλων κοριτσιών και αγοριών, διαφόρων ηλικιών, με στόχο να τους κρατήσει συντροφιά και να τους κάνει να νιώσουν λιγότερο μόνοι».

Στο Mermaid (Γοργόνα), ένα από τα πιο συγκινητικά κομμάτια του δίσκου, χρησιμοποιεί ένα μυθικό γυναικείο σύμβολο για να μιλήσει για τις τοξικές σχέσεις αλλά και το female trafficking. «Είδα ένα σχετικό ντοκιμαντέρ και ανατρίχιασα με το πόσο κοντά μας είναι όλο αυτό χωρίς να το συνειδητοποιούμε. Όντας κι εγώ τότε σε μια τοξική σχέση, χωρίς να λέω ότι συγκρίνω τις συνθήκες, ένιωσα ότι με έναν τρόπο συμπάσχω με τις ιστορίες αυτών των γυναικών, ότι είχα χάσει κι εγώ τον εαυτό μου και ήμουν φυλακισμένη. Πήγα βόλτα σε ένα ποτάμι και έγραψα το κομμάτι. Γυρνώντας πίσω, ήξερα ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα».

Η εικόνα είναι για την Danai βαθιά συνδεδεμένη με τη μουσική. Γι’ αυτό φροντίζει κάθε της κομμάτι να συνοδεύεται από ένα άρτιο εικαστικά video clip. «Κάθε φορά που ακούω μουσική, το κεφάλι μου δημιουργεί εικόνες. Μου είναι πολύ ευχάριστο να δημιουργώ ένα οπτικό περιβάλλον σχετικό με τον ήχο των κομματιών μου. Είναι πιο έντονη η εμπειρία τού να μπορείς να “δεις” ένα κομμάτι από το να το ακούσεις απλώς». Οι ετερόκλητες καλλιτεχνικές της επιρροές ξεκινούν από την Björk, τον Brian Eno και τη Lauryn Hill, για να καταλήξουν στην Τζένη Βάνου, τον Chopin και την Grace Jones. «Δεν είναι μόνο καλλιτέχνες που θαυμάζω, αλλά άνθρωποι που με έχουν διδάξει έναν άλλον τρόπο σκέψης». Προς το τέλος του χρόνου –ή στις αρχές του επόμενου– προγραμματίζει την παρουσίαση του δίσκου της, έχοντας ήδη μπει σε μια διαδικασία επανασχεδιασμού του στησίματος των συναυλιών της και του τρόπου που παίζει live τα κομμάτια της. Για την ώρα, πάντως, θα ήθελε να ξεκινήσει μαθήματα κρουστών και χορού, για να βρει ξανά την επαφή με το σώμα της.

INFO

Tο πρώτο προσωπικό άλμπουμ της Danai Nielsen σε δικούς της στίχους και δική της μουσική με τίτλο Who Are They κυκλοφορεί από τη United We Fly.