Κατερίνα Μόρτζου: «Η πανδημία ίσως μας κάνει να χορέψουμε περισσότερο»

«Ακούω Mary Lattimore, τη συστήνω για smooth Δευτέρες», μου λέει η K.atou, όπως είναι γνωστή η Κατερίνα Μόρτζου ως DJ. «Ο κόσμος συνήθως περιγράφει τα DJ sets μου ως εγκεφαλικά, κάτι που μου αρέσει πολύ. Παίζω soul, funk, disco, experimental, συνήθως ως Janet Davis, και ως K.atou αναμειγνύω house, techno, electro και άλλα είδη της dance, ενώ εμπνέομαι τελευταία πολύ και από τα sets του Vladimir Ivkovic».

Όσα χρόνια τη γνωρίζω, ξέρω πολλά για τη μουσική της, αλλά ελάχιστα για τη ζωή της. «Ζω στο Ελληνικό, κοντά στη θάλασσα, εργάζομαι στη ναυτιλία από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και Παρασκευή βράδυ έρχεται το alter ego μου, η K.atou, που παίζει μουσική σε κλαμπ/μπαρ στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Η καθημερινότητά μου είναι γεμάτη με μουσική, φαγητό, φίλους, οικογένεια και τον σκύλο μου, τον Φοίνιξ».

Στο Δημοτικό ήταν στημένη στο κασετόφωνο και έγραφε κασέτες από σταθμούς με τραγούδια που της άρεσαν, μετά ήρθαν τα CD και στα 17 της τα δισκοπωλεία και τα βινύλια. «Οι γονείς των συμμαθητών μου στα παιδικά πάρτι μού ζητούσαν να φέρνω μουσική, οπότε έπιανα θέση μπροστά στο οικογενειακό στέρεο. Ως φοιτήτρια έπαιζα σε μπαρ, έπειτα και στο ραδιόφωνο, ξεκίνησα πάρτι με καλεσμένους φίλους και όταν πήγα στην Αγγλία για σπουδές, ήρθε και το πρώτο gig στο εξωτερικό, ενώ είχα ήδη κυκλοφορήσει το πρώτο μου βινύλιο σε μια ετικέτα από το Βερολίνο». Η Κατερίνα είναι ακόμα μια γυναίκα σε έναν ανδροκρατούμενο χώρο. «Είναι το ταμπού με τις γυναίκες και την απόσταση που πρέπει να έχουν από τη μουσική τεχνολογία. Είναι ένα άβατο που διαιωνίζεται, ενώ οι ελάχιστες DJs που το έχουν κατακτήσει έχουν αποδείξει ότι έχουν καλύτερο “αυτί”, κατά τη γνώμη μου», μου απαντά και με βρίσκει σύμφωνη.

Ποιες στιγμές της ως DJ τής έχουν μείνει αξέχαστες; «Θα έδινα τα πάντα για να γυρίσω σε ένα άφτερ πάρτι στο TV Lounge στο Ντιτρόιτ, όπου άνοιγα το εξωτερικό stage με ψιλόβροχο, 6.30 το πρωί. Μέσα σε λίγη ώρα, ο κόσμος χόρευε πάνω στους τοίχους, ακόμη και οι περαστικοί έξω στον δρόμο. Πρόσφατα, στο De School στο Άμστερνταμ, είχα το sunset set του 24ωρου κυριακάτικου πάρτι – ο ήλιος έπεφτε στην τζαμαρία, ο κόσμος χόρευε μαζί μου σε αυτό το “ταξίδι” και είχα ανατριχιάσει από την ατμόσφαιρα που δημιουργήσαμε».

Η Αθήνα χορεύει όταν διασκεδάζει; «Η καραντίνα και η πανδημία έχουν βγάλει τον κόσμο στα κλαμπ, στα μπαρ και στα πάρτι σαν να μην υπάρχει αύριο. Αφήνοντας εκτός τα δύο χρόνια, η Αθήνα έχει γίνει μια πολύ ζωντανή πόλη, με δρώμενα για κάθε γούστο και δυνατή εστίαση, γιατί και το φαγητό είναι μέρος της διασκέδασης. Μπορεί ο κόσμος να μη χορεύει αρκετά στην Αθήνα, μένουν πολλές ώρες με τα ποτά στο χέρι και μας προβληματίζει αυτό, σε αντίθεση με τη Θεσσαλονίκη όπου χορεύουν μόλις μπουν μέσα, αλλά με την επανεκκίνηση της νυχτερινής ζωής έχει φτιάξει κάπως αυτό». Αν η Αθήνα ήταν τραγούδι, για την Κατερίνα θα ήταν το Χάρτινο το φεγγαράκι από τη Λένα Πλάτωνος.

Πού μπορούμε να χορέψουμε με τις μουσικές της Κατερίνας στις γιορτές; «Παραμονή Χριστουγέννων παίζω στο The Hub, στο “Fresh” πάρτι που κάνει η ομάδα του This is Loco, μαζί με την καλύτερή μου φίλη, Maayan Nidam, και τους φίλους χρόνων, Roussos & Bonso. Παραμονή Πρωτοχρονιάς παίζω στον 7ο όροφο στο Σύνταγμα, στο πάρτι που διοργανώνει το πολύ γνωστό μπαρ για τα ξεχωριστά events που κάνει η ομάδα τους από την Πάτμο, Kasbah».

Οι εορταστικές εμφανίσεις της Κατερίνας: Παραμονή Χριστουγέννων στο The Hub και Παραμονή Πρωτοχρονιάς στον 7ο όροφο στο Σύνταγμα (Καραγεώργη Σερβίας 4).