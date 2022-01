Anni mirabiles

Πριν από 100 χρόνια στο Παρίσι: ο Τζόις με τη θαρραλέα εκδότρια του Οδυσσέα, Σίλβια Μπιτς, στο γνωστό βιβλιοπωλείο της, Shakespeare and Company. © Bettmann/ Getty Images/ Ideal Image, AP Photo/Kathy Willens

Πάει ο παλιός ο χρόνος και ο καινούργιος που έρχεται αποτελεί –τρόπον τινά ολόκληρος– μια λογοτεχνική επέτειο· συμπληρώνεται ένας αιώνας από το 1922, τη χρονιά που για αρκετούς, και όχι αδίκως, είναι το annus mirabilis της λογοτεχνικής ιστορίας. Τον Φεβρουάριο κυκλοφόρησε ο Οδυσσέας του Τζόις και τον Οκτώβριο η Έρημη χώρα του Έλιοτ, οι δύο μεγάλοι φάροι του μοντερνισμού που όρισαν εν πολλοίς ολόκληρο τον 20ό αιώνα. Έγιναν κι άλλα: ο Φιτζέραλντ έγραψε το Όμορφοι και καταραμένοι, ο Έσε το Σιντάρτα, ο Τσβάιχ το Αμόκ, η Γουλφ το Δωμάτιο του Τζάκομπ. Το 1922 ήταν επίσης η χρονιά που πέθανε ο Προυστ και κυκλοφόρησε το τέταρτο μέρος, Σόδομα και Γόμορρα, του Αναζητώντας τον Χαμένο Χρόνο. Αλλά γεννήθηκε ο Κέρουακ, ο Σαραμάγκου, ο Βόνεγκατ. Είναι αυτή η σημαντικότερη χρονιά; Ή είναι το 1857 (Μαντάμ Μποβαρί, Άνθη του κακού); Ή το 1869 (Πόλεμος και Ειρήνη, Ηλίθιος, Αισθηματική αγωγή); Ή το 1925 (Μεγάλος Γκάτσμπι, Κυρία Ντάλογουεϊ, Η δίκη); To 1963 (Το κουτσό, Απόψεις ενός κλόουν, Γυάλινος κώδων); Ας σταματήσω εδώ. Έτσι κι αλλιώς χρειάζεται απόσταση η λογοτεχνία για να μπορέσεις να την περιγράψεις. Το ωραίο με αυτές τις συζητήσεις είναι πρώτον ότι δεν καταλήγουν, δεύτερον ότι δεν χρειάζεται να καταλήξουν και τρίτον ότι αυξάνουν την αναγνωστική όρεξη. Με τέτοια διάθεση, ας είναι μια καλή-καλύτερη-λογοτεχνικότερη χρονιά. Αν είναι και mirabilis, ακόμα καλύτερα.

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 1

Αν παρατηρήσει κανείς τις αντιδράσεις του αμερικανικού Τύπου στην είδηση του θανάτου της Τζόαν Ντίντιον (1934-2021) θα καταλάβει πόσο επιδραστική υπήρξε αυτή η γυναίκα στη διαμόρφωση της σκέψης στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Ελπίζω η απώλειά της να φέρει νέες κυκλοφορίες βιβλίων της στα ελληνικά.

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 2

Το εμβληματικό έργο της Ντίντιον, το αυτοβιογραφικό Η χρονιά της μαγικής σκέψης (εκδ. Κέδρος), κυκλοφόρησε στις ΗΠΑ το 2005 και κέρδισε όλα τα μεγάλα βραβεία. Με αφορμή τον θάνατο του συζύγου της και την ασθένεια της κόρης της, η Ντίντιον έγραψε ένα από τα πιο σπουδαία κείμενα για την απώλεια, το πένθος, τις μεγάλες μάχες που δίνουμε μέσα μας.

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 3

Ο πιο εύκολος και γρήγορος τρόπος γνωριμίας με την Τζόαν Ντίντιον είναι μέσα από το ντοκιμαντέρ The Center Will Not Hold (Netflix, 2017), του Γκρίφιν Νταν, ο οποίος τυχαίνει να είναι και ανιψιός της. Η ζωή και το έργο της, οι άνθρωποι γύρω της και η εποχή της, οι εικόνες, οι μνήμες, οι τόποι, τα όνειρα, ο πόνος, τα βραβεία, ο μύθος της.