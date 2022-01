Τρεις ασυμβίβαστες καλλιτέχνιδες φτιάχνουν παράξενες μουσικές που δεν στοχεύουν στα charts

© Lisa Birds / Clothing by Ashley Rose Couture

Εν απουσία νέων δίσκων στο ξεκίνημα του έτους, ο δρόμος με έβγαλε σε τρία πολύ ιδιαίτερα άλμπουμ που κυκλοφόρησαν το καλοκαίρι. Όλα από γυναίκες και όλα κάτω από τη μεγάλη ομπρέλα του experimental.

Ξεκινάω με την Pan Daijing, που ενώνει τους απόκοσμους ηλεκτρονικούς ήχους με το spoken word (όρος που περιγράφει κάθε είδος ποίησης που απαγγέλλεται) σαν μοντέρνα Λόρι Άντερσον με εξαιρετικά γοητευτικό τρόπο. Γεννημένη στην Κίνα, κάτοικος Βερολίνου, η Pan ασχολείται κυρίως με ηχητικές εγκαταστάσεις και performances που φιλοξενούνται σε γκαλερί. Η μουσική της για το περφόρμανς Tissues, που το 2019 βρέθηκε στην Tate Modern, κυκλοφορεί αυτή την εβδομάδα σε βινύλιο και ψηφιακά. Μέχρι τότε ακούμε το υπέροχα σκοτεινό και ακοινώνητο Jade του 2021.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η η Αμερικανίδα Lingua Ignota φυσιογνωμικά φέρνει στη Lady Gaga. Έχουν και την ίδια ηλικία. Όμως, η Κριστίν Χέιτερ, όπως είναι το πραγματικό της όνομα, επιδίδεται σε μια μεγαλοπρεπή αβάν-γκαρντ που συνδέει το #metoo με τη θεία τιμωρία (!). Ο τίτλος του άλμπουμ της, Sinner get ready, είναι ενδεικτικός. Το δε βίντεο του τραγουδιού Pennsylvania furnace, μια εξ ολοκλήρου δική της δημιουργία, περιέχει πλάνα απίστευτης αισθητικής, που σε στοιχειώνουν όσο και η μουσική.

Τέλος, τα κομμάτια της νεαρής L’Rain από το Μπρούκλιν δύσκολα περιγράφονται. Κανονικό χάος. Αφού απέσπασε διθυραμβικές κριτικές με το Fatigue, ανακατεύοντας σύνθια, έγχορδα και σαξόφωνα, ετοιμάζεται για περιοδεία με τους Animal Collective. Προσθέστε στις παραπάνω την Arca, την Aya και μερικές ακόμα, και θα δείτε ότι τα πιο ασυμβίβαστα μουσικά statements έρχονται πια σχεδόν αποκλειστικά από γυναίκες.

ΣΤΟ ΠΙΚΑΠ

Τhe Weekend – Dawn FM

Το να ακούς το Dawn FM από το γραφειάκι σου είναι σαν να τηγανίζεις αυγά στην κρεβατοκάμαρα. Η πολύχρωμη ποπ του The Weekend θέλει ένα dancefloor για να ανθίσει και ένα ποτό για να δροσιστεί. Ραδιοφωνικά σήματα από τα ’80s (ή από το μέλλον;), το πνεύμα του Μάικλ Τζάκσον και δυναμίτες όπως το Take my breath στρώνουν το έδαφος για ένα πάρτι που αργεί, αλλά θα έρθει.