Γνωρίστε τη Δάφνη Λάζου, το κορίτσι που άνοιξε τη συναυλία της Lana Del Rey

Η φωτογραφία προέρχεται από το βιντεοκλίπ του νέου single των Daphne and the Fuzz Love & Distress.

Στην ηλικία των τεσσάρων ετών, η Δάφνη Λάζου των Daphne and the Fuzz ήξερε απέξω την Κάρμεν και τον Ορφέα και Ευρυδίκη του Γκλουκ, με τη μητέρα της να μελετάει όπερα και πιάνο, ενώ ο πατέρας της έπαιζε μπαγλαμά και φλάουτο. Αργότερα πήγε σε ωδείο και έκανε πιάνο, βιολί και χορωδία, με την οποία συμμετείχε σε συναυλίες και όπερες στο Μέγαρο, στο Ηρώδειο και στη Ρωμαϊκή Αγορά. «Στο δημοτικό παράτησα το βιολί και ξεκίνησα ακορντεόν, ένα φοβερό όργανο για να βγάζεις κομμάτια με το αυτί. Ο δάσκαλός μου με παρότρυνε να συνθέτω και στο γυμνάσιο έγραφα αγγλικούς στίχους, επηρεασμένη από τα ροκ, ποπ και τζαζ ακούσματά μου. Μέχρι τα 19 ήθελα να γίνω σκηνοθέτης και ηθοποιός, ενώ η μουσική ήταν κάτι αυτονόητο, ο πιο άμεσος τρόπος να εκφράσω συναισθήματα και σκέψεις, ίσως και ψυχοθεραπεία».

Η Δάφνη, όταν ακόμα δεν μπορούσες να βρεις αγγλικούς στίχους στο ίντερνετ, πήγαινε μπρος πίσω τις κασέτες και τα CD για να καταγράψει ό,τι έλεγαν τα αγαπημένα της κομμάτια. «Προσπάθησα να γράψω στα ελληνικά, αλλά δεν έμεινα ικανοποιημένη. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία είναι πως η μουσική είναι διεθνής γλώσσα και η instrumental, ειδικά, απευθύνεται σε όλους. Εγώ, όταν γράφω τραγούδια, έχω κατά νου ότι δεν απευθύνομαι μόνο στη χώρα μου, οπότε ο αγγλικός στίχος βοηθάει σίγουρα. Είμαι ονειροπόλα και αισιόδοξη και περιμένω τη στιγμή που η αγγλόφωνη ανεξάρτητη μουσική της Ελλάδας θα ακουστεί παντού».

Η πρώτη αναγνώριση ήρθε όταν ανέβασε στο YouTube τρία κομμάτια με πιάνο και φωνή, ο Αλέξανδρος Βούλγαρης τα άκουσε και της πρότεινε να παίξει σε ένα φεστιβάλ στο six dogs. «Θυμάμαι που στρίγγλισα και άρχισα να χοροπηδάω όταν διάβασα το μήνυμά του. Δεν είναι υπερβολή αν πω πως τότε ένιωσα ότι άλλαξε η ζωή μου». Αρκετοί την έμαθαν στη συνέχεια από τη συναυλία της Lana del Rey στην Ελλάδα το 2013, την οποία άνοιξαν οι Daphne and the Fuzz. «Είχα νιώσει πάρα πολύ ζεστό τον κόσμο και το είχα απολαύσει.

Ο βιοπορισμός από τη μουσική συνεχίζει να είναι ένας μάλλον μακρινός στόχος, αλλά προσπαθώ να βρίσκω δημιουργικούς τρόπους για να ζω από το να εκφράζομαι καλλιτεχνικά».

Η αγάπη της για τη σκηνοθεσία δεν έμεινε όνειρο, καθώς η ίδια επιμελείται όλα τα μουσικά της βίντεο. «Ήμουν δέκα χρονών όταν είδα το Singing in the rain και είπα ότι θέλω να φτιάχνω ταινίες. Ο κινηματογράφος συνδυάζει όλες τις τέχνες, ενώ καταγράφει και την κίνηση του φωτός στον χρόνο. Ο ήχος, το φως και ο χρόνος δίνουν νόημα στην ύπαρξή μου και τα βίντεό μου είναι επιπλέον μέσα έκφρασης. Με ενδιαφέρει η σκηνοθεσία και η σύνθεση soundtrack, αλλά κάθε πράγμα στον καιρό του. Θα ήθελα στο μέλλον να συνεργαστώ με τον Gaspar Noé, για παράδειγμα!»

Πρόσφατα βγήκε το single Love & Distress από το τρίτο άλμπουμ Bluffs, που θα κυκλοφορήσει το 2022 από τη Mellowsophy Music, σε παραγωγή του Βασίλη Νησσόπουλου, το άλλο της μισό στους Daphne and the Fuzz. «Έχω ήδη υλικό για τον τέταρτο δίσκο και ανυπομονώ να μπω ξανά στο στούντιο!». Οι πιο αγαπημένοι της στίχοι των Daphne and the Fuzz λένε: «Close your eyes, sniff November’s frozen dust, see the pixels of our colorful past». Η Δάφνη, με τα μάτια της ανοιχτά, ονειρεύεται ένα πολύχρωμο μέλλον.